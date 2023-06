Tonerkartuschen und Druckerpatronen: günstig und umweltschonend!

Trotz zunehmenden Online-Versands von Dokumenten sind Drucker für Unternehmen wie Privatpersonen noch immer unerlässlich. Verträge lassen sich nur ausgedruckt original unterschreiben, Gutscheine für Geburtstage nur physisch überreichen. Auf Kosten von Umwelt und Budget muss dies allerdings nicht gehen. Papier lässt sich recyceln – und Tinten und Toner nachfüllen. Allerdings garantiert hierbei ausschließlich hochwertigste Qualität gestochen scharfe Schriftstücke und optimale Kompatibilität mit individuellen Druckern. Zwei Aspekte, die die Tonerfabrik Berlin jedem Kunden gewährleistet. Zudem heben sich die Profis durch zahlreiche weitere Leistungen von ihren Mitbewerbern ab.

Günstig und umweltfreundlich durch Nachfüllservice

Familienunternehmen, Start-ups, Studenten, Babyboomer: Kaum jemand, der Computer, aber keine Drucker besitzt. Dabei wurden leere Kartuschen bislang zumeist durch komplett neue ersetzt – zum Nachteil von Kontostand und Umwelt. Original-Markentoner sind hochpreisig, ihre Produktion verbraucht Ressourcen und Energie. All dies gehört dank des hochwertigen Online-Nachfüllservices der Tonerfabrik 2.0 GmbH der Vergangenheit an. Bequem, günstig und umweltfreundlich, bieten die Angebote des 2004 gegründeten Unternehmens ideale Alternativen zu neuen Tinten und Tonern. Nicht nur sparen Kunden bares Geld mit erstklassigen und kompatiblen Tonerkartuschen von der Tonerfabrik Berlin. Neben dem Geldbeutel schonen sie auch die Umwelt. Bis zu 61 Prozent weniger CO² fallen für Wiederverwendungen leerer Kartuschen gegenüber Neuproduktionen an. Zudem entfällt der zeitaufwendige Weg zum Wertstoffhof für fachgerechte Entsorgungen leerer Toner.

Ein erfolgreiches Team

Geschäftsführer Felix Löser und sein Team stellen auf ihrer transparent gestalteten Webseite zwei Optionen zur Auswahl. Wer sich für das Refill-Verfahren entscheidet, erhält neben hochwertigem Pulver eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung. So können selbst Laien problemlos Tonerkartuschen für ihre Laserdrucker nachfüllen.

Alternativ können Interessenten Rebuilt-Toner bei der Tonerfabrik Berlin bestellen. Von erfahrenen Drittanbietern produziert und durch unabhängige Prüfer auf ihre Qualität getestet, garantieren die kompatible Tonerkartuschen erstklassige Druckbilder. Erhältlich sind die hochwertigen, nachhaltigen Kartuschen für alle bekannten Hersteller wie DELL oder Canon. Eine systematische Gerätetypen-Aufstellung hilft Kunden bei der passenden Auswahl. Außerdem bieten die Experten eine kompetente Beratung per Internet oder Telefon.

Als modernes Online-Unternehmen hat die Tonerfabrik 2.0 GmbH sämtliche Angebote fast immer vorrätig. Zwei Tage beträgt die Lieferzeit, zwei Jahre die Garantie auf alle Bestellungen. Stammkunden werden über eine Suchleiste zu vergangenen Käufen geführt. Informative Blogartikel und kostenlose Ausmalvorlagen für Kinder komplettieren die Angebotspalette.

Mittlerweile hat das Unternehmen seinen Hauptgeschäftssitz nach Apolda verlagert. Sonst hat sich nichts geändert: Kundenfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis stehen noch immer im Fokus der Tonerfabrik Berlin.

Wir sind das Unternehmen Tonerfabrik Berlin. Wir betreiben einen Onlineshop für kompatible Tonerkartuschen und Druckerpatronen sowie Refillpulver. Wir sind ein führender Anbieter in diesem Bereich. Gerne möchten wir weiterhin zu diesem Thema mehr aufklären, gerade in Bezug auf die Umwelt. Dies ist aktueller denn je.

Kontakt

Tonerfabrik 2.0 GmbH

Felix Löser

Goerdelerstraße 13

99510 Apolda

03644

–



http://www.tonerfabrik-berlin.de

Bildquelle: @Felix Löser – Tonerfabrik Berlin