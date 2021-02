Top oder Flop?

4 verschiedene Putzmittel Tabs im Test

Sie versprechen so einiges: Putzmittel Tabs sind der neue Trend am Reiniger-Markt. Bei allen wird neben guter Reinigungskraft vor allem ein reines Gewissen mitverkauft, denn Putzmittel-Tab-Anwender schonen die Umwelt. Aber ist das wirklich so und wie sauber machen diese Putzmittel eigentlich wirklich? Wir haben 4 große Anbieter in einem Dauertest auf die Probe gestellt.

Die Idee ist wirklich clever und gut: Wer Putz- und Reinigungsmittel benötigt, geht in den Supermarkt und kauft einfach eine Flasche. Zu 99% aus Plastik, was der Umwelt nicht wirklich zuträglich ist. Tab-Anbieter wie die Firma EVERDROP oder KLAENY haben sich auf die Fahnen geschrieben, mit dem neuen Produkt auch einen großen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, denn wer die neuartigen Tabs im Einsatz hat, kann ganz einfach die mitgelieferten Sprühflaschen immer wieder neu befüllen. Wasser rein und Tab auflösen…. nach 10-15 Minuten ist der neue Reiniger fertig. EVERDROP gibt auf seiner Webseite übrigens an, bereits Millionen Plastikflaschen eingespart zu haben. Das kommt beim Endverbraucher natürlich gut an.

Plastik einsparen ist schon mal super, aber wie verhält es sich mit Reinigungskraft, wie schnell können die Anbieter liefern und wie sieht das Preis-/Leistungsverhältnis aus? Das alles gibt es nun in einem ausführlichen Test auf https://putzmittel-tabs-test.de/testberichte/ nachzulesen.

Testberichte werden ja gerne mal gefaked: der große Putzmittel Tabs Test belegt deswegen im Detail auch den Ablauf von der Bestellung über das Unboxing und die Anwendung der Produkte.

Wir testen Putzmittel.

