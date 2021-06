TQ präsentiert neues Embedded Modul samt Single Board Computer

TQMa8MPxL – auf Basis des ARM-Cortex-A53-Prozessors NXP i.MX 8M Plus

Seefeld, 01. Juni 2021: Das neue Land-Grid-Array (LGA)-Modul TQMa8MPxL auf Basis der i.MX 8M Plus CPU, ist ab sofort verfügbar. Das nur 38x38mm große Modul stellt alle Signal-Pins auf insgesamt 362 LGA-Pins zur Verfügung. Das passend zum Modul entwickelte Mainboard MBa8MPxL ist mit allen üblichen Standardschnittstellen wie Ethernet und USB ausgestattet. Mit zahlreichen praxistauglichen Funktionen und einer integrierten NPU (Neuronale Prozessor Unit) mit bis zu 2,3 Tera Operations per Second (TOPS) und einer Image-Prozessor-Unit mit 2×187 Megapixel unterstützt das Modul Applikationen, bei denen künstliche Intelligenz oder Machine Learning / Vision zum Einsatz kommen. Für grafisch anspruchsvolle Anwendungen stehen ein Grafikprozessor (GPU) und mehrere Grafikschnittstellen bereit.

Das TQMa8MPxL ist mit einem 32 Bit breiten LPDDR4-SDRAM ausgestattet, das einen Speicherausbau von bis zu 4GB erlaubt. Darüber hinaus verfügt das Modul über eine industrietaugliche 3D-Embedded-Multimedia-Card (eMMC) mit bis zu 256GB Speicher sowie einen Quad-SPI-NOR-Flashspeicher mit bis zu 256MB Kapazität. Weitere Systemkomponenten wie eine externe und damit stromsparende Real-Time-Clock (RTC), ein User-EEPROM-Speicher sowie ein Temperatursensor mit integriertem EEPROM zur Speicherung von Moduldaten wie MAC-Adressen, Seriennummer und Modulvariante runden das Moduldesign ab. Für Anwendungsbereiche, die erhöhte Sicherheitsfunktionen benötigen, steht der Security-Chip SE050 als Bestückungsoption zur Verfügung. Das Modul ist aufgrund der LGA-Technik direkt mit dem Mainboard verlötet und somit auch für Einsatzbereiche geeignet, die ein sehr flaches und robustes Design erfordern. Passend zum Modul wird ein Linux-Board-Support-Package mitgeliefert, das bereits umfangreiche Funktionen für die auf dem Mainboard realisierten Schnittstellen aufweist. Damit finden Interessenten einen einfachen und unkomplizierten Entwicklungseinstieg.

Das zum TQMa8MPxL entwickelte Mainboard ist schlanke 160 x 100 mm klein und bildet mit dem verlöteten Modul einen Single Board Computer (SBC), der zur Evaluierung des Moduls und als Referenz für ein eigenes Mainboard-Design dient. Zudem lässt sich das MBa8MPxL als industrietaugliches Basis-Board einsetzen. Der SBC verfügt über vielseitige Schnittstellen wie 2x Ethernet, 2x USB3.0, 1x USB3.0 OTB, 2x CAN FD galvanisch getrennt, Audio, HDMI, DP, Dual-LVDS sowie jeweils vier digitale 24V In- / Outputs zur Steuerung externer Peripherie-Geräte. Zwei analoge Inputs sowie ein M.2 PCI-Slot mit SIM-Karte, ein SD-Karten-Interface, drei User-LEDs und ein CSI-Interface mit 2x 4 Lanes machen das Design perfekt. Dank der Vielseitigkeit der CPU ist das Modul besonders breit einsetzbar – angefangen bei Kamera-Anwendungen über Medizintechnik, Gebäude- und Industrieautomation bis hin zur Maschinensteuerung, Zugangskontrollen, HMI-Steuerungen u.v.m.

Das Embedded Modul TQMa8MPxL im Detail

– Erweiterte Audiofunktionen mit HiFi4 DSP

– Machine Learning Accelerator 2.3 TOPS

– Integrierter Cortex-M7-Controller

– High-Speed-Kommunikation via 2x Gbit Ethernet (1x TSN), 1x PCle und 2x – USB 3.0 Schnittstelle

– Geringe Verlustleistung (typ. 4 W)

– Integrierte Sicherheitsfunktionen

Link zu dem Produktseiten:

https://www.tq-group.com/de/produkte/tq-embedded/arm-architektur/tqma8mpxl/

https://www.tq-group.com/de/produkte/tq-embedded/arm-architektur/stka8mpxl/

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 1.700 Mitarbeitern an 15 Standorten in Deutschland, der Schweiz, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte und innovative Lösungen für die unterschiedlichsten Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung, Produktion und weiteren Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, elektronische Antriebe, Last- und Lademanagement, Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Produktportfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlichen aktuellen Megatrends wie Digitalisierung, Robotik, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität, Energiemanagement. Beides kombiniert die TQ-Group zudem als ODM (Original Design Manufacturer).

Auf Basis des Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles “Made in Germany”. Im Geschäftsjahr 2019/2020 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens über 279 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

