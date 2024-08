TQ verlost E-Mountainbike-Tour am 12. September im oberbayerischen Fünfseenland

TQ-Traummomente: Mitmachen und eine E-Mountainbike-Tour mit Olympiasieger Johannes Rydzek gewinnen

Seefeld, 20. August 2024: Die TQ-Group, einer der führenden Technologiedienstleister Deutschlands, ist seit 2020 Partner des Deutschen Skiverbands (DSV). In diesem Zusammenhang hat der Elektronik-Spezialist die beliebte Event-Reihe TQ-Traummomente ins Leben gerufen, mit der Träume von Wintersport-Fans wahr werden: Beim neuesten TQ-Traummoment, dem Family Ride Out, der am 12. September stattfindet, hat die Gewinnerin oder der Gewinner die einmalige Chance auf eine unvergessliche E-Moutainbike-Tour mit der Familie durch das malerische Fünfseenland – und zwar in Begleitung von Johannes Rydzek, Olympiasieger und Weltmeister in der Nordischen Kombination.

Der erfolgreiche Nordische Kombinierer Johannes Rydzek, ist als sechsmaliger Weltmeister und Olympiasieger von der Großschanze (2018) allen Wintersport-Fans ein Begriff. Gemeinsam mit ihm erkundet die Gewinnerin oder der Gewinner beim TQ-Traummoment mit familiärer Begleitung die Region rund um Starnberg / Inning im bayerischen Fünfseenland. Und zwar auf hochwertigen E-Mountainbike-Modellen, in denen das innovative E-Bike-Antriebssystem HPR50 verbaut ist, das kompakteste, leichteste und leiseste seiner Art.

Mit 100 Prozent natürlichem Fahrgefühl sorgt das von TQ entwickelte und am Standort in Inning produzierte E-Bike-System für maximalem Fahrspaß – ganz nach dem Motto: wie Fahrrad fahren, nur besser! Herzstück des HPR50 ist das revolutionäre Harmonic Pin-Ring Getriebe (HPR), das die Kompetenz und die Innovationsstärke des bayerischen Familienunternehmens widerspiegelt und in angepasster Form auch in zahlreichen weiteren Bereichen wie bei Robotern, in Raumstationen oder Satelliten zum Einsatz kommt.

Der TQ-Traummoment im Überblick:

-2.9.2024 in der Region Starnberg / Inning am Ammersee (Bayern)

-3 Personen (1 Gewinner:in + 2 Begleitungen)

-Test-Ride des TQ-HPR50 E-Bike Systems mit Olympiasieger Johannes Rydzek

-Bewerbungsschluss: 25.08.2024

Weitere Informationen zum Event sowie das Bewerbungsformular gibt es hier

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.200 Mitarbeitenden an 13 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronikspezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics.

TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).

Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2022/2023 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens über 517 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

