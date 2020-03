Trendige Damenschuhe in Größe 43 bei schuhplus in Sedelsberg

Von Ballerinas über den Pumps bis zum Stiefel: Damenschuhe in Übergröße

Damen mit großen Füßen wissen ein Lied davon zu singen: Es ist einfach nicht möglich, im Handel oder Internet ein Paar trendige Damenschuhe in der passenden Schuhgröße zu finden. Zum Glück gibt es schuhplus – Schuhe in Übergrößen im Saterland am c-Port, das sich mit seinem Angebot auf Damen und Herren mit großer Schuhgröße spezialisiert hat. Dabei bietet das Unternehmen nicht einfach nur verschiedene Modelle an, sondern hält eine breite Auswahl modischer Exemplare in vielen Varianten bereit.

Von Ballerinas über den Pumps bis zum Stiefel: Damenschuhe in Größe 43

Welcher Damenschuh es auch sein darf, bei schuhplus in Sedelsberg werden Damen jetzt ganz sicher fündig! Ab sofort geht die Suche nach passenden Modellen für Büro, Freizeit oder Event schnell und einfach. Für das Kostüm oder die elegante Hose mit Bluse bieten sich beispielsweise Ballerinas oder Pumps an, die es bei schuhplus selbstverständlich in der Größe 43 gibt. Wird es draußen kälter, wärmen hochwertige Stiefel in Kurz- oder in Langform. Für den sportiven Typ Frau hält schuhplus verschiedene Sneaker bereit. Und für den Abend in den eigenen vier Wänden dürfen gemütliche Hausschuhe ebenfalls nicht fehlen.

In vielen angesagten Farben: großes Sortiment an großen Damenschuhen

Was wären die tollsten Damenschuhe, wenn sie von der Farbe her nicht zum Outfit passen? Damit das Outfit des Tages durch die passenden Damenschuhe in Größe 43 komplettiert werden kann, sollten diese natürlich die entsprechende Farbnuance aufweisen. Ganz gleich, welche Farbe dabei bevorzugt wird, bei schuhplus finden Damen ganz bestimmt die richtige Variante! Neben den Klassikern in Schwarz und in Braun gibt es die vielen verschiedenen Modelle ebenfalls in Dunkelblau oder Rot, in Grün oder Grau. Dazu gesellen sich viele Schuhe mit zauberhaften Prints wie Blüten, Karomustern oder Streifen. Wenn das keine Auswahl an Damenschuhen in Größe 43 ist! Dazu gibt es die Modelle von vielen bekannten Marken wie Gabor, Romika und Spring Footwear.

Jetzt die passenden Modelle für Damen mit Schuhgröße 43 probieren

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und das lange Suchen nach passenden Modellen satt hat, muss in den Shop von schuhplus im Landkreis Cloppenburg fahren. Wer eine kompetente Beratung wünscht und die Schuhe vor dem Kauf anprobieren möchte, sollte sich also auf den Weg machen und dem Sedelsberger schuhplus – Team einen Besuch abstatten.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

