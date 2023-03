Trink“ Gutes – Tu“ Gutes!

Good Vodka unterstützt die Clubkultur

Nach fast dreijähriger Pandemie kommt langsam wieder Leben in Deutschlands Bars und Clubs. Mit einem neuen Getränkekonzept will ein Hamburger Start Up die Club-Szene finanziell unterstützen.

Das Clubkombinat Hamburg e. V. vereint über 190 Mitglieder, wovon rund 110 Live-Musikspielstätten insbesondere kleinere und mittelgroße Live-Clubs sind. Der Verein ist die offizielle Interessenvertretung einer lang gebeutelten Branche und finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen. Um die wichtige Verbandsarbeit auf wirtschaftlich sichere Beine zu stellen, patentierte das Clubkombinat die Marke „Club Goods“ und lizenziert diese an das neugegründete Unternehmen „Good Drinks“, das fortan attraktive Getränke für die Gastronomie vertreibt.

„Wir wollen gute Getränke zu fairen Preisen“, erklärt Geschäftsführer Axel Strehlitz das neue Konzept. Am Beispiel des Wodkas wird schnell klar, worum es geht: Der Good Vodka kommt als Literware aus deutscher Produktion und wurde auf Getreidebasis destilliert. Keine russische Ware, kein Melasse-Produkt, sondern schlicht und einfach ein guter, deutscher Vodka. Ohne Firlefanz und falsche Versprechungen.

Fair ist auch der Umgang mit den Gastronomen: „Wir demokratisieren das Prinzip der in der Gastronomie üblichen Rückvergütung. Jeder Wirt bekommt den gleichen Betrag pro ausgeschenkter Flasche. Bei uns werden nicht die Premiumclubs bevorzugt, denn gerade die kleineren Betriebe müssen nach Corona jeden Euro zweimal umdrehen.“ Durch die Unternehmensphilosophie hofft der Unternehmer auf Rückenwind aus der Branche. Strehlitz ist selber Betreiber einiger Clubs an der Hamburger Reeperbahn. „Erst Corona, dann die Erhöhung des Mindestlohnes, jetzt Inflation und kaum noch bezahlbare Energie: Bei vielen Kollegen und Kolleginnen geht es aktuell ums pure Überleben“, ergänzt Strehlitz.

Aus diesem Grunde benötigt die Branche gerade jetzt eine starke Stimme. Eine Stimme, die ihr seit vielen Jahren das Clubkombinat verleiht. 10 Prozent der Netto-Umsätze erhält der Branchenverband aus der Kooperation und kann damit hauptamtliche MitarbeiterInnen, Rechtsbeistände und Berater finanzieren. Clubkombinat Vorstand Mats Wollny erklärt: „Als Vertretung der Clubkultur sind wir eigentlich chronisch unterfinanziert. Doch gerade in Zeiten wie diesen benötigen unsere Mitglieds-Betriebe unseren Rat und Support. Da kommt uns diese vielversprechende Kooperation gerade Recht.“

Good Vodka ist – nach dem Pfefferminzlikör Good Peppa – der nächste Drink, mit dem Gäste durch bloßen Konsum ihren Stammclub direkt unterstützen können. Das Konzept startet zunächst in Hamburg und soll später bundesweit ausgerollt werden. „Für die nahe Zukunft planen wir bereits die Erweiterung unseres Sortiments: Weitere Spirituosen und ein Good Energy stehen schon in den Startlöchern. Letzter kommt nicht in Dosen, sondern nachhaltig in Mehrweg-Glasflaschen mit Schraubverschluss und in bester Bio-Qualität“, verspricht Strehlitz. Good Drinks sind in jeder Hinsicht eine gute Wahl.

Die Macher der Good Drinks:

Axel Strehlitz, Geschäftsführer

Axel Strehlitz ist Vollblutunternehmer, Gastronom, Veranstalter und Medienmacher.

Nach 16-jähriger Tätigkeit für SPIEGEL TV widmete er sich ganz dem Unternehmertum und betreibt mit seinen Partnern 9 Clubs, Bars und Restaurants in Hamburg. Strehlitz ist einer der Betreiber des berühmten Klubhaus St. Pauli mit Europas größter Medienfassade. Zudem leitet er als geschäftsführender Gesellschafter von PANIK CITY, Udo Lindenbergs Multimedia-Museum.

Frank Maßen

Getränke sind für ihn Profession und Passion zugleich, große Marken begleiten seinen Weg: Frank Maßens Karriere spiegelt die Größten der Branche: Trinks, Unilever, Diageo, Carlsberg – zuletzt war Maßen Vorsitzender der Geschäftsführung bei der Trinkkontor-Gruppe. Jetzt widmet er sich mit gleicher Leidenschaft dem Social Business von Good Drinks.

John Schierhorn

Hamburger Clubbetreiber mit Leib und Seele: John Schierhorn steht für so klingende Namen wie den Waagenbau und das Schrøedingers. Aber er ist auch der Anpacker, wenn es darum geht, hunderten ukrainischen Flüchtlingskindern auf unkonventionelle Weise Deutschunterricht in seinen Locations anzubieten. Feiern und dabei Gutes tun, hat er sich auf die Stirn geschrieben: So ist seine Konzertlocation Schrøedingers im Schanzenpark tagsüber Hamburgs größte Essenausgabe für Menschen ohne Obdach und Einkommen.

Alle Infos auf einen Blick:

-Deutsches Erzeugnis mit 37,5% Alkoholgehalt

-Produkt auf Getreidebasis, keine Melasse, keine Abfallprodukte

-Garantierte, demokratische Rückvergütung für alle Clubbetreiber und Gastronomen in Höhe von 2,00 Euro pro Flasche

-10% der Netto-Erlöse für das Clubkombinat Hamburg e. V. zur Stärkung der Verbandsarbeit (Rechtsberatungen, Consulting, Pressearbeit)

Über das Clubkombinat:

Seit 2004 bündelt der Verein der Hamburger Kulturereignisschaffenden die Interessen und organisiert vielerlei Prozesse und Anliegen unter einem Dach. Das Netzwerk bietet seinen Mitgliedern u.a. Ratgeber in Rechtsfragen (u. a. Gema, Steuern, Lärmschutz) und wirkt als Interessenvertretung gegenüber Behörden und politischen Vertreter:innen.

