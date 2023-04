Tripada® Kinderyoga Kurs in Wuppertal

Gesundheitskurs für Kinder mit Kassenförderung nach § 20 SGB V

Ist auch Ihr Kind gestresst oder hat Konzentrationsprobleme in der Schule? Versuchen Sie es mal mit einem Yogakurs für Kinder in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga in Wuppertal.

Für Kinder werden die Methoden des Yoga kindgerecht vermittelt – spielerisch und verbunden mit Leichtigkeit und Phantasie.

Eine Tripada® Yogastunde mit Kindern beinhaltet alle Methodenbausteine des Hatha-Yoga:

– Meditative Vorübungen

– Atemübungen

– Asanapraxis

– Tiefenentspannung

Durch die Übungspraxis entwickeln die Kinder Kraft, Beweglichkeit und Koordination. Die Entspannungsfähigkeit wird gesteigert und die Fähigkeit zu Konzentration gefördert. Es hat sich gezeigt, dass Kinder, die unsere Kurse vor allem regelmäßig besuchen, im Laufe eines Jahres sich auch im Alltag ruhiger und konzentrierter zeigen.

Die Kinderyoga Kurse werden altersentsprechend unterteilt in Yoga für Kinder von 6-9 und 10-13 Jahre. Ältere Kinder können auch bereits an einem „normalen“ Yogakurs teilnehmen.

Die Gesundheitskurse für Kinder sind bei Tripada® entsprechend zertifiziert und werden alle von den gesetzlichen Krankenkassen nach § 20 SGB V gefördert, die Förderhöhe varriert zwischen 75,00 € und 100%, je nach Kasse.

Jetzt informieren unter www.tripada-wuppertal.de

