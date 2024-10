Trockenbarf für allergische Hunde: Die perfekte Kombination mit hypoallergener Hundewurst

Allergische Hunde stellen ihre Besitzer oft vor große Herausforderungen, insbesondere wenn es um die Auswahl des richtigen Futters geht. Love4Pets bietet mit seinem neuesten Angebot eine Lösung: eine innovative Kombination aus Trockenbarf und hypoallergener Hundewurst, die speziell auf die Bedürfnisse von Hunden mit Allergien abgestimmt ist.

Warum Trockenbarf?

Trockenbarf erfreut sich immer größerer Beliebtheit unter Hundebesitzern, da es eine praktische Alternative zu herkömmlichem Barf bietet. Es enthält hochwertige, natürliche Zutaten, die schonend getrocknet werden, sodass alle Nährstoffe erhalten bleiben. Diese Fütterungsweise bietet Hunden eine ausgewogene Ernährung, die sich an ihren natürlichen Bedürfnissen orientiert. Insbesondere Hunde mit Allergien profitieren von den klar definierten Inhaltsstoffen des Trockenbarfs, da es frei von künstlichen Zusätzen ist.

Hypoallergene Hundewurst: Die ideale Ergänzung

Zusätzlich zum Trockenbarf bietet Love4Pets eine hypoallergene Hundewurst an, die speziell für allergische Hunde entwickelt wurde. Diese Hundewurst enthält ausgewählte Proteinquellen und ist frei von typischen Allergenen wie Weizen, Soja und Laktose. Dadurch eignet sie sich besonders gut für Hunde, die unter Futtermittelunverträglichkeiten oder Allergien leiden. In Kombination mit dem Trockenbarf ergibt sich eine vollwertige Mahlzeit, die den Hund optimal versorgt und gleichzeitig das Risiko allergischer Reaktionen minimiert.

Vorteile der Kombination für Hundebesitzer

Die Kombination von Trockenbarf und hypoallergener Hundewurst ist nicht nur gesund, sondern auch praktisch:

– Flexibilität in der Fütterung: Hundebesitzer können das Trockenbarf einfach portionieren und nach Bedarf mit der hypoallergenen Wurst ergänzen, um eine abwechslungsreiche Ernährung zu gewährleisten.

– Schonende Umstellung: Durch die Möglichkeit, schrittweise von der bisherigen Ernährung auf das neue Futter umzustellen, werden Verdauungsprobleme vermieden.

– Ideal für unterwegs: Trockenbarf ist leicht transportierbar und daher ideal für Reisen oder längere Ausflüge, bei denen der Hund auf sein gewohntes Futter nicht verzichten muss.

Seit über 30 Jahren im Zoofachhandel

Mein Name ist Alexander Stroba, meine Familie und ich sind seit Generationen mit Tieren und der Natur verbunden. Seit über 32 Jahren arbeite ich im Zoofachhandel vor und Hinter der „Ladentheke“, bei namhaften Firmen der Branche und seit über 50 Jahren habe ich immer Hunde um mich. Selbständig bin ich seit 2016 erfolgreich mit einer „Das Futterhaus“ Filiale in Ludwigshafen am Rhein. Aus dieser Erfahrung heraus leben ich folgendes Leitbild:

Wir sind Fachhandel!

Durch unser kompetentes Fachpersonal und deren fundierten Kenntnissen der Heimtierbranche, sowie dem großen Sortiment an starken Marken, sind wir ein verlässlicher Begleiter bei der Heimtierhaltung. Wir beraten im tierischen Alltag und bereichern so das Zusammenleben mit allen Haustieren.

Vorbild

Der vorbildliche Umgang mit Mensch, Tier und Natur steht bei unseren Entscheidungen im Vordergrund. Wir möchten uns engagieren und Verantwortung übernehmen.

Verlässlicher Partner

Bei allen Fragen und Problemen rund um das Haustier stehen wir Ihnen zur Seite. Versprochen!

Unsere Aufgabe

Nur der Verbund der Netzwerkpartner – vom Fachhandel für Tiernahrung, dem Veterinär und Facharzt für Heimtiere, Trainern, angesehenen Züchtern und Menschen, die für das Tierwohl leben- ermöglicht uns Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die wir mit bestem Wissen und Gewissen empfehlen können und von deren Qualität wir persönlich überzeugt sind. Wir informieren über Maßnahmen, geben Empfehlungen und sind Ihr Ansprechpartner rund um das Wohl Ihres Haustieres. Vom Futter bis zum Trainingsplan, der Erziehung und der Behandlung bei empfindlichen und kranken Haustieren.

