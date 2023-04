Trocknung nach einer Überschwemmung

Durchführung, Tipps und Ratschläge

Die Überschwemmung einer Wohnung ist ein unangenehmes Ereignis, das die Beseitigung des überschüssigen Wassers, eine wirksame Trocknung der gesamten Oberfläche und die Neutralisierung unangenehmer Gerüche erfordert. Es ist jedoch zu bedenken, dass der gesamte Prozess umfassend und sorgfältig durchgeführt werden muss, damit der Aufenthalt in einem bestimmten Raum völlig sicher ist.

Unabhängig von der Ursache und der Art der Überschwemmung ist es wichtig, schnell zu reagieren. Sobald Sie Anzeichen einer Überschwemmung bemerken, sollten Sie sofort handeln. Zunächst gilt es, die Ursache zu ermitteln und zu beseitigen. Dabei spielt der Zeitablauf eine große Rolle, denn je länger das Wasser in einem Raum steht, desto größer ist der Schaden.

Anschließend muss der durch die Überschwemmung entstandene Schaden dokumentiert werden. Wenn alle Formalitäten für die Entschädigung erledigt sind, muss das überschüssige Wasser so schnell wie möglich entfernt werden. Die Trocknung eines Kellers nach einer Überschwemmung kann das Auspumpen des Wassers beinhalten. Anschließend müssen Sie alle nassen Gegenstände, z. B. Teppiche, Möbel oder Textilien, entfernen und die Wohnung trocknen. Dies kann auf zwei Arten geschehen: selbst oder mit Hilfe eines professionellen Unternehmens.

Wie trocknet man einen überschwemmten Raum mit Heimwerkermethoden?

Bei der Entscheidung, wie man ein überflutetes Gebäude selbst trocknen kann, sollte man bedenken, dass dies ein langwieriger und zeitraubender Prozess ist. Wenn das Wetter günstig ist, öffnen Sie zunächst die Fenster und lüften Sie den gesamten Raum. Die Luftzirkulation hat großen Einfluss auf den gesamten Trocknungsprozess, allerdings nur, wenn die Außentemperaturen hoch bleiben. Wenn es in einem Einfamilienhaus zu einer Überschwemmung gekommen ist, können Sie die Trocknung durch den Betrieb von Heizkörpern unterstützen. Dieser Prozess kann jedoch bis zu mehreren Monaten dauern, so dass Sie die Kosten für die zusätzliche Heizung berücksichtigen müssen. Im Herbst und Winter wird das Lüften aufgrund der niedrigen Temperaturen nicht erfolgreich sein. Hier bleibt die Raumheizung.

Luftenfeuchter mieten

Auf dem Markt gibt es spezielle Entfeuchtungsgeräte. Luftentfeuchter absorbieren Feuchtigkeit und kondensieren das Wasser in einem Behälter. Ihr Betrieb kann durch Heizungen oder Ventilatoren unterstützt werden, um die Luft schneller zirkulieren zu lassen.

Den Boden nach einer Überschwemmung selbst zu trocknen, ist keine leichte Aufgabe. Wasser, das in die Dämmschichten eingedrungen oder unter die Decken eingedrungen ist, kann nicht von selbst verdampfen. Leider wird dadurch die Bausubstanz geschwächt und die Feuchtigkeit dringt in die Wände ein, was zu Schimmelbildung führt. Hier besteht die Lösung darin, den Boden aufzureißen und die Dämmung durch eine neue zu ersetzen.

Wie sieht eine professionelle Entfeuchtung von Räumen aus?

Die zweite Möglichkeit, Räume zu trocknen, besteht darin, ein professionelles Unternehmen zu beauftragen. Es lohnt sich, dies zu tun, sobald alle Formalitäten nach der Überschwemmung erledigt sind. Die Fachleute verfügen über effiziente und geprüfte Geräte, die Böden, Wände und Decken effektiv trocknen können.

Darüber hinaus entfernen und entsorgen die Mitarbeiter beschädigte Gegenstände, Geräte oder Möbel. Sie beseitigen auch Abwasser oder Fäkalien und dekontaminieren die verschmutzte Oberfläche ordnungsgemäß thermisch. Professionelle Unternehmen wählen ihre Arbeitsmethoden für jeden Fall individuell aus. Darüber hinaus verfügen sie über leistungsstarke Desinfektionsmittel und setzen hochwertige Entfeuchter oder Heizgeräte ein, um eine umfassende Trocknung des betreffenden Raums zu gewährleisten.

Dabei geht es nicht nur um die Beseitigung der sichtbaren Folgen der Überschwemmung, z. B. feuchte Flecken, sondern vor allem um die Beseitigung der Feuchtigkeit unter dem Boden oder in den Wänden. Dies ist sehr wichtig, da überschüssiges Wasser für die Bausubstanz und die sichere Nutzung des Gebäudes von großer Bedeutung ist. Eine wirksame Trocknung des Fußbodens nach einer Überschwemmung oder der Wände erfordert den Einsatz von Spezialgeräten, über die nur professionelle Unternehmen verfügen. Die Trocknung des Bodens nach einer Überschwemmung kann auch mit einem Gerät erfolgen, das trockene Luft durch nasses Styropor leitet. Nach Abschluss des Trocknungsvorgangs führen die Mitarbeiter eine Ozonbehandlung des betreffenden Raums durch. Diese Behandlung zielt darauf ab, unangenehme Gerüche wirksam zu beseitigen und Mikroorganismen zu neutralisieren.

Wasserschaden Hilfe Rhein-Neckar

Wenn eine Wohnung überschwemmt ist, ist eine umfassende Entfeuchtung erforderlich. Sie können versuchen, dies selbst zu tun, aber nur, wenn der Schaden gering ist. Wenn viel Wasser in den Räumen war, ist es besser, ein professionelles Entfeuchtungsunternehmen mit einer komplexen Entfeuchtung zu beauftragen.

