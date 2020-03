Tronex in der Corona-Krise: Auch in schwierigen Zeiten für Sie da

Der Corona-Ausbruch verändert vieles und bringt uns Veränderungen, die wir bis vor kurzem nicht für möglich gehalten haben.

Verbote, Einschränkungen, etc. auch in der gewerblichen Ausübung. Viele Handwerksberufe üben gerade jetzt systemrelevante Tätigkeiten aus: sei es im Bereich Hygiene und Gesundheit, bei der Lebensmittelgrundversorgung oder im Bereich technischer Notdienste und Mobilität. Hierzu zählt auch die Tronex GmbH mit ihren Serviceleistungen.

Ihre Gesundheit und Sicherheit haben für uns höchste Priorität! Und weil wir wissen, wie wichtig gerade jetzt eine zuverlässige Dienstleistung im Schadensmanagement für Wasser- und Schimmelschäden für Sie ist, sind wir auch in diesen schwierigen Zeiten weiterhin für Sie da!

Unsere Mitarbeiter im Büro stehen Ihnen zu den üblichen Zeiten zur Verfügung. Unsere Kollegen im Außeneinsatz sind ebenfalls weiterhin fleißig.

Unser Ziel ist es, Ihnen auch jetzt den gewohnten und zuverlässigen Service zu gewährleisten, den Sie von uns kennen. Damit Sie und die Nutzer der Gebäude bestmöglich geschützt sind, wenn wir mit unseren Fachleuten vor Ort kommen, wurden die Hygiene-Standards deutlich erhöht. Selbst-verständlich sind alle Mitarbeiter über die notwendigen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen informiert und haben sich zur Einhaltung verpflichtet. Sollte es in diesen Zeiten dennoch zu Terminverschiebungen oder -absagen kommen, danken wir Ihnen schon jetzt für Ihr Verständnis.

Natürlich verfolgen wir jedes Update zu Corona sehr genau und halten Sie bei Veränderungen auf unserer Seite auf dem Laufenden.

Sollten Sie ein Anliegen haben, wenden Sie sich gerne an uns. Unser Team hilft Ihnen schnellstmöglich weiter!

Wir hoffen und wünschen, dass Sie und Ihre Liebsten gesund bleiben!

Passen Sie auf sich auf.

Ihr Team von Tronex

Quelle: https://www.tronex.de/pressemitteilungen/tronex-in-der-corona-krise-auch-in-schwierigen-zeiten-fuer-sie-da/

Die Tronex GmbH ist ein Premiumanbieter in der Schadenssanierung von Wasserschäden und Schimmelschäden und profitiert von fast 30 Jahren Markterfahrung. Der Generationsbetrieb und Familienunternehmen mit Hauptsitz in Burgau legt großen Wert auf Regionalität und ein partnerschaftliches Verhältnis zu seinen Kunden. “Um dies gewährleisten zu können führt Tronex alle Dienstleistungen von der Leckortung über die Trocknung bis hin zu den Sanierungsarbeiten ausschließlich mit eigenen, gut ausgebildeten Fachkräften aus”, betont Herr Oberschmid. Zu den Kunden zählen sowohl Hausverwaltungen als auch Versicherungsunternehmen. Insgesamt ist Tronex in der Region von Stuttgart bis München und von Kempten bis Donauwörth für seine Kunden vor Ort.

Firmenkontakt

Tronex GmbH

Mario Oberschmid

Stockerweg 10

89331 Burgau

0180–5767655

0180–5767666

info@tronex.de

https://www.tronex.de/pressemitteilungen/tronex-in-der-corona-krise-auch-in-schwierigen-zeiten-fuer-sie-da/

Pressekontakt

Tronex GmbH

Simone Liebhaber

Stockerweg 10

89331 Burgau

08222–4149880

08222–41498850

info@tronex.de

https://www.tronex.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.