TROPPER veröffentlicht Checkliste zur digitalen Personalakte

Leverkusen. Die TROPPER DATA SERVICE AG gibt Unternehmen und Organisationen kostenlos nützliche Tipps zum Thema Personalakte an die Hand. Die Experten für Input- und Dokumenten-Management haben eine Checkliste erstellt, die dem HR-Management helfen soll, wichtige Aspekte bei der Einführung der digitalen Personalakte zu berücksichtigen.

“Zusammengefasst empfehlen wir sechs Schritte”, verrät Bodo Boer, Direktor Vertrieb der TROPPER DATA SERVICE AG. Diese lauten:

1. Zusammenstellen eines Digitalisierungsteams

Zweck ist, das neue System zur Personalaktenverwaltung sinnvoll in die gegenwärtige IT-Landschaft einzubinden. Außerdem gilt es, etwaige Vorbehalte rechtzeitig aus dem Weg zu räumen und Regelungen innerhalb einer Betriebsvereinbarung in Bezug auf Zugriffsberechtigungen sowie Datenschutz vorzeitig zu definieren.

2. Bestimmen von Verwendungszweck und Art der Aktenaufbereitung

Aus dem Verwendungszweck der Akten wird abgeleitet, wie die Personalakten digital aufbereitet werden sollen – ob in einem Dokument, nach vorhandener Registerstruktur oder mit Klassifizierung nach Dokumentenart.

3. Festlegen der Beschaffenheit der digitalen Dokumente

In diesem Schritt wird definiert, wie die digitalen Dokumente aussehen sollen. Dazu zählt zum Beispiel die Auflösung und ob farbig oder schwarz-weiß gescannt werden soll. Diese Beschaffenheit orientiert sich am zukünftigen Handling der Akte.

4. Verfahrensweise mit doppelten, alten und originalen Dokumenten bestimmen

Positiv- und Negativlisten helfen beim Umgang mit doppelten, alten beziehungsweise originalen Dokumenten.

5. Maßnahmen zum Schutz und zur Sicherheit von Daten definieren

Dazu zählen zum Beispiel die Einhaltung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und je nach Branche eventuell weitere gesetzliche Vorschriften.

6. Die Entsorgung der Papierakten regeln

In diesem Schritt geht es darum, festzulegen, was mit digitalisierten Papierakten geschehen soll – ob sie datenschutzkonform vernichtet oder aufbewahrt werden.

Die Arbeit lohnt sich. Denn die digitale Personalakte eröffnet Unternehmen und Organisationen erfolgsentscheidende Vorteile. “HR-Abteilungen, die digitale Personalakten richtig einsetzen, bewegen sich rechtlich und organisatorisch auf der sicheren Seite”, sagt Bodo Boer. Zudem können Effizienzpotenziale ausgeschöpft werden, indem durch die Automatisierung von Standardprozessen frei werdende Ressourcen für strategische Zwecke genutzt werden.

Interessenten können die Checkliste unter folgendem Link herunterladen: https://tropper.de/wp-content/uploads/2020/08/Checkliste-Personalakte.pdf

Über die TROPPER DATA SERVICE AG:

Die TROPPER DATA SERVICE AG hat sich seit ihrer Firmengründung im Jahr 1966 auf Dienstleistungen und Produkte für das Input- und Dokumenten-Management spezialisiert. Das Unternehmen gestaltet, integriert und pflegt komplexe Dokumenten-Management-Systeme und migriert Daten und Systeme. Ein weiterer Schwerpunkt sind Outsourcing-Dienstleistungen für die Datenkonvertierung und -archivierung sowie Business Process Services für Banken und Versicherungen. Hierfür ist TROPPER DATA SERVICE mit mehr als 300 qualifizierten Mitarbeitern einer der größten Dienstleister in Deutschland. Der Firmensitz ist Leverkusen, eine Niederlassung befindet sich in Neuenhagen/Berlin. Weitere Geschäftsstellen sind in Ratingen und Dresden angesiedelt. Zu den Kunden von TROPPER DATA SERVICE zählen Industrieunternehmen, Banken und Versicherungen sowie Behörden von Bund, Ländern und Kommunen.

