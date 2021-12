True-Wireless-Kopfhörer als klangstarkes Geschenk unter dem Weihnachtsbaum

Für Technik-Fans ist der Winter oftmals die goldene Jahreszeit. Die neuesten Smartphones oder Tablets sind gerade frisch auf den Markt gekommen und wollen ausprobiert werden, das übriggebliebene Urlaubs-Budget fließt in Neuanschaffungen. Und wenn es draußen kalt ist, bleibt mehr Zeit, um sich drinnen mit neuen Gadgets zu beschäftigen. Das passende Weihnachtsgeschenk für Tech- Nerds kommt von TaoTronics.

Rellingen, Deutschland, 2. Dezember 2021 – Herbst und Winter sind traditionell die Zeit, in der neue technische Geräte in unser Leben kommen. Von brandneuen Geräten bis zu Schnäppchen in der Vorweihnachtszeit, von Smartphone bis Tablet – eines haben alle unsere Lieblings-Gadgets gemeinsam: Am meisten Spaß machen sie im Zusammenspiel mit starken Kopfhörern. Passend zum frischen Technik-Neukauf oder als ideales Weihnachtsgeschenk für Tech-Begeisterte empfiehlt TaoTronics deshalb True-Wireless-Hörer.

True Wireless für mehr Komfort

Während bei klassischen kabellosen Kopfhörern trotz ihres Namens die beiden Ohrstöpsel oder Hörmuscheln noch per Kabel miteinander verbunden sind, bieten True-Wireless-Kopfhörer wirkliche Bewegungsfreiheit und die Möglichkeit, ganz flexibel zum Beispiel auch nur einen der Ohrstöpsel zu tragen. In Kombination mit diesem unschlagbaren Komfort werden die technischen Neuanschaffungen zu den perfekten Alltagsbegleitern, versüßen das tägliche Pendeln mit Bahn oder Bus, ermöglichen entspannte Telefonate beim Kochen oder machen Podcasts so richtig mobil.

TWS SoundLiberty 80: allzeit bereit

Optisch frech und klanglich stark präsentieren sich die In-Ears TWS SoundLiberty 80, die in ihrer Preisklasse ihresgleichen suchen. Per Bluetooth 5.0 stellen die Ohrhörer eine stabile Verbindung zu Endgeräten her und überzeugen durch ihre akribisch abgestimmten dynamischen 12-Millimeter-Treiber mit feinen Details – inklusive Unterstützung für aptX-Audio und AAC. Mit dieser akustischen Leistung sorgen die TaoTronics TWS SoundLiberty 80 für satten Musikgenuss und klare Sprachverständlichkeit bei Podcasts oder auch Telefonaten. Ein Mikrofon mit aktiver Geräuschunterdrückung ist nämlich ebenfalls integriert.

Die gegen Spritzwasser geschützten (IPX8) Kopfhörer beweisen außerdem viel Ausdauer – beim Sport ebenso wie beim ausgiebigen Plaudern. Eine Akkuladung liefert eine Laufzeit von bis zu vier Stunden. Das praktische Ladecase speichert Energie für bis zu 16 weitere Stunden. So bringen es die TaoTronics TWS SoundLiberty 80 vollständig geladen auf insgesamt 20 Stunden Betriebszeit.

SoundLiberty 79: Noise Cancelling für Entspannung auf Knopfdruck

Für einen smarten Alltag sorgen die SoundLiberty 79, die mit Noise Cancelling noch eine Schippe drauflegen. Auf Knopfdruck werden Umgebungsgeräusche um bis zu 40 dB reduziert, damit Musik, Hörbücher oder Podcasts auch in lauten Umgebungen bestens zur Geltung kommen. Außerdem denken die smarten In-Ear-Ohrhörer mit: Über einen Sensor erkennen die SoundLiberty 79 automatisch, ob sie gerade getragen werden oder nicht und pausieren die Wiedergabe entsprechend vollautomatisch oder setzen sie wieder fort.

Damit werden die klangstarken Kopfhörer zu idealen Reisebegleitern für alle Menschen, die viel unterwegs sind. Dazu trägt auch der kräftige Akku bei, der die SoundLiberty 79 in nur fünf Minuten Ladezeit mit einer Stunde Wiedergabezeit auflädt. Das praktische Ladecase speichert zudem Energie für bis zu 30 Stunden.

SoundLiberty 1001: Die geselligen TWS-Kopfhörer

Auch die SoundLiberty 1001 mit Touch-Steuerung gehören zum großen Angebot von TaoTronics und richten sich an alle Menschen, die gerne flexibel bleiben. Die In Ears mit dynamischem 6-Millimeter-Treiber sind nämlich IPX6-zertifiziert und für kleine Regenschauer ebenso gerüstet wie für schweißtreibendes Training. Und das mit Ausdauer: Voll aufgeladen liefern die Ohrhörer bis zu sechs Stunden Wiedergabe – im Ladecase schlummern zusätzliche 40 Stunden.

Zudem sorgen die SoundLiberty 1001 dafür, dass ihre Träger nie den Anschluss verlieren. Im optionalen Mono-Betrieb wird nur einer der Hörer verwendet, so dass die Umgebung über das freie Ohr weiterhin vollständig wahrzunehmen ist. So wird zusätzlich Energie für noch mehr Hörspaß gespart – oder der zweite Hörer wird einfach zum Mithören weitergegeben.

Allgemeine Informationen, Preis und Verfügbarkeit

Alle der vorgestellten Kopfhörer sind im Webshop von TaoTronics erhältlich. Die SoundLiberty 80 TWS werden für 69,95 Euro angeboten. Die SoundLiberty 79 TWS kosten 47,95 Euro. Die SoundLiberty 1001 TWS sind zum Preis von 44,95 Euro zu haben. Alle genannten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer.

Über TaoTronics

Mit den Produkten von TaoTronics wird das eigene Zuhause mehr als smart. Es wird lebens- und liebenswerter. Haushaltshilfen für besseres Raumklima, Küchengeräte für mehr Genuss und smarte Lampen für mehr Durchblick zeigen, wie intuitive Technik das Leben bereichert. Für unterwegs bieten die innovativen Kopfhörer von TaoTronics starken Musikgenuss, beste Verständlichkeit und Geräuschunterdrückung genau dorthin, wo sie benötigt werden.

www.taotronics-eu.com

Über Sunvalley

Die Sunvalley Gruppe wurde im Jahr 2007 im chinesischen Shenzhen gegründet und vereint sechs namhafte Marken, die mit smarter Unterhaltungselektronik das Leben von Menschen auf der ganzen Welt bereichern. Über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen von Entwicklung und Design bis zu Logistik und Vertrieb unter dem Dach der Sunvalley Gruppe innovative technische Produkte für alle Bereiche des täglichen Lebens. Den Verkauf in Deutschland übernimmt seit 2009 die ZBT International Trading GmbH mit Sitz in Hamburg als 100-prozentige Tochtergesellschaft. Zu den Marken der Sunvalley Group gehören TaoTronics und VAVA sowie RAVPower.

www.sunvalley-group.de

