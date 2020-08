Try and Buy: Lexar Highspeed-DRAM für Desktop und Laptop

Zur Markteinführung in Deutschland können IT-Reseller DRAM-Erweiterungen vom Flash-Speicher-Spezialisten kostenlos und unkompliziert testen

San Jose/Berlin, 25. August 2020 – Lexar, eine weltweit führende Marke für Flash-Speicherlösungen, bietet seine neuen DRAM-Produkte zum kostenlosen Test an. Zum Neueintritt auf dem deutschen Markt können Händler, Reseller und Distributoren die DRAM-Erweiterungen im Rahmen des Try and Buy-Programms unbürokratisch und ausgiebig testen. Damit erweitert der Spezialist für Flash-Speicherlösungen nicht nur sein Portfolio um ein für Distributionspartner attraktives Produktsegment, sondern bietet ihnen dazu noch die Möglichkeit, sich ohne Risiko und Aufwand persönlich von der Qualität der neuen Produkte mit einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis zu überzeugen.

Vor drei Jahren übernahm der chinesische Hersteller Longsys Electronics die Marke Lexar von Micron Technology. Seitdem wurde die eigenständige Marke kontinuierlich weiter ausgebaut. Heute ist Lexar einer der weltweit führenden Hersteller von Speicherkarten, USB Flash-Laufwerken, Lesegeräten und Speicherlaufwerken für Einzelhandels- und OEM-Kunden. Hatte sich Lexar ursprünglich international einen Namen mit hochwertigen Fotospeichern gemacht, wurde die Produktpalette stets im Rahmen der Kernkompetenz der Marke erweitert: der Produktion leistungsstarker Flash-Speicherlösungen. Jetzt ist Lexar zurück auf dem deutschen und europäischen Markt. Nach der Markteinführung von Solid-State-Drives Ende 2019 wurde das Produktportfolio nun um DRAM-Datenspeicher erweitert. Dabei kann Lexar auf die Kompetenz des Mutterkonzerns Longsys zurückgreifen, der bereits seit mehr als 20 Jahren sehr erfolgreich auf dem asiatischen Markt aktiv sind. Jetzt tritt Lexar unter eigenem Namen in Europa und den USA mit DRAM-Produkten an.

Lexar-Produkte werden höchsten Qualitätsansprüchen gerecht

Entsprechend der steigenden Nachfrage nach leistungsstarken Flash-Speicherlösungen wurde das Portfolio kontinuierlich erweitert. „In Europa und den USA betritt die Marke Lexar mit DRAM-Produkten Neuland, das Know-how, das hinter den Produkten steht, ist hingegen schon seit Jahren bewährt. Wir sind fest davon überzeugt, dass Lexar seine Kunden mit der Qualität der neuen Produktlinie genauso überzeugen wird, wie bisher mit Speichermedien für den Fotobereich. Darum bieten zunächst gezielt IT-Resellern die Möglichkeit, sie auf Herz und Nieren zu testen“, sagt Ulrich Zimmermann, Sales Manager Germany und Austria von Lexar.

Überzeugende Speicherlösungen für Reseller

Mit seinem Produktportfolio von leistungsstarken Flash-Speicherlösungen hat Lexar insbesondere Fachhandel und Integratoren im Blick. Das breit aufgestellte Sortiment eignet sich gleichermaßen für den PC-Fachhandel, Retailer, Multi-Channel und Online-Reseller, die ihren Kunden leicht zu installierende, qualitativ hochwertige und kostengünstige Lösungen bieten wollen, um die Leistung ihrer Notebook- und Desktop-Computer zu steigern. Der Lexar® DDR4-2666 SODIMM Laptop-Arbeitsspeicher und der Lexar® DDR4-2666 UDIMM Desktop-Arbeitsspeicher bieten jeweils Geschwindigkeiten von 2666 MT/s. Mit einem Niederspannungsdesign von 1,2 Volt gewährleisten die DRAM 2666 Stabilität bei langfristigen und intensiven Anwendungen. Damit eignen sie sich ideal für den Einsatz im Business-Bereich oder im smarten Homeoffice. DRAM-Produkte speziell für den Gaming-Bereich sind für Ende 2020/Anfang 2021 vorgesehen.

Mit Try and Buy unkompliziert und kostenlos Lexar DRAM testen

Mit Try and Buy können Händler, Reseller und Integratoren zur Markteinführung in Deutschland Lexar DRAM-Produkte ausgiebig und kostenlos bis zu 14 Tage testen. Mit dem Programm bietet Lexar ihnen Lexar die Möglichkeiten, sich ohne Risiko und Aufwand persönlich von der Qualität zu überzeugen, bevor sie die Produkte für ihre Kunden einsetzen. Anschließend können die Tester die Produkte mit Preisnachlass erwerben und sich als Lexar Partner registrieren. Lexar Partner genießen Vorteile, indem sie beispielsweise bei Produktneuheiten vorab zu weiteren Try and Buy-Aktionen eingeladen werden. Der E-Mail-Newsletter für Lexar Partner informiert exklusiv über Sonderpreise und Aktionen vor der Veröffentlichung auf dem Händlerportal, welches schnelleren Zugriff auch bei beschränkter Verfügbarkeit erlaubt. Bei Nichtgefallen veranlasst Lexar die Abholung der Testmuster innerhalb von drei Werktagen.

Weitere Informationen zu Try and Buy gibt es unter www.lexar.com/de/try-and-buy

Neukunden-Anmeldung unter www.dexxit.de/dexxit/unternehmen/neukunden-anmeldung

oder per Mail an neukundenanmeldung@dexxit.de

Rigorose Produkttests in den Lexar Quality Labs

Alle Lexar Produktdesigns werden in den Lexar Quality Labs, Einrichtungen mit mehr als 1.100 digitalen Geräten, umfangreichen Tests unterzogen, um Leistung, Qualität, Kompatibilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Weitere Informationen unter www.lexar.com/de/about-us/quality-labs

Über Lexar©

Seit mehr als 20 Jahren ist Lexar eine weltweit führende Marke für Speicherlösungen. Das preisgekrönte Sortiment umfasst Speicherkarten, USB Flash-Laufwerke, Kartenleser und Solid-State-Laufwerke. Bei so vielen Optionen ist es einfach, die richtige Lexar Lösung für jeden Bedarf zu finden. Alle Lexar Produktdesigns werden in den Lexar Quality Labs, Einrichtungen mit mehr als 1.100 digitalen Geräten, umfangreichen Tests unterzogen, um Leistung, Qualität, Kompatibilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Lexar Produkte sind weltweit in den wichtigsten Einzelhandelsgeschäften und E-Tail Stores erhältlich. Die Anschrift der Firmenzentrale lautet: Lexar, 161 Baypointe Pkwy, San Jose, CA 95134, United States. Weitere Informationen oder Support unter www.lexar.com.



Lexar. Live For The Memory.



Über Longsys

Longsys, ein führender Anbieter von Consumer-NAND-Flash-Programmen, unterstützt Lexar bei seiner Strategie, neue Errungenschaften in Bezug auf Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit zu erreichen und gleichzeitig seine Position als weltweit führende Marke für Speicherkarten, USB Flash-Laufwerke, Lesegeräte und Speicherlaufwerke für Einzelhandels- und OEM-Kunden zu behaupten.

