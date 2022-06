TTPCG® belohnt Verbesserungsvorschläge seiner Franchisenehmer

Coney Island, 30.06.2022 – Eine hohe Anzahl an Ideen unterstreicht den hohen Erfindergeist von Mitarbeitern und Franchisenehmern der Taylor Group. Wir schätzen deren Einsatz sehr, so Mara Davis, Chairman and CEO, verantwortlich für TTPCG®.

2022 erhielt Mitch Collins eine Prämie von 100.000,– US Dollar

Mitch Collins ist Franchisenehmer der Erfolgsmarke TTPCG®. Seine Aufgabe ist es, Interessenten an der TTPCG® Dienstleistung zu beraten. Sein Vertriebsgebiet ist Augusta und die dazugehörigen Randgebiete wie Vassalboro sowie Gardiner im Kennebec County bis Bowdoinham im Sagadahoc County. Übrigens der Spitzname Maines ist The Pine Tree State. Mitch ist seit 2015 im Taylor Team als Franchisenehmer und hat vielen Singles zum Glück der harmonischen Partnerschaft verholfen. Mitch hat in den 7 Jahren seiner Franchisepartnerschaft bereits schon einige Verbesserungsvorschläge eingebracht.

Aktuell hatte Mitch einen Verbesserungsvorschlag für controlled automatic safe data transmission

Controlled automatic safe data transmission ist eine komfortable dazu intelligente Software, die von TTPCG® entwickelt wurde. Damit wurde bei Beratungsgesprächen Papier out. Mit controlled automatic safe data transmission nehmen TTPCG® Franchisenehmer die Daten neuer Kunden sehr komfortabel digital auf. Dabei unterstützt artificial intelligence. Die Vorteile von controlled automatic safe data transmission sind eine sehr einfache dazu komfortable Datenerfassung für TTPCG® Franchisenehmer bei Kunden. Der Kunde erhält schnell Leistung, da controlled automatic safe data transmission Daten direkt online in ein TTPCG® Rechenzentrum einliefert. Der Matching Code wird sekundenschnell errechnet, ausgegeben und alle Daten sicher verschlüsselt an die Leistungsabteilung gesendet. Mittels Verschlüsselung durch Kryptierung ist die von einem Schlüssel abhängige Umwandlung von Klartext genannten Daten in einen Chiffrat, so dass der Klartext aus dem Geheimtext nur unter Verwendung eines geheimen Schlüssels wiedergewonnen werden kann. So ist es Unbefugten nicht möglich, persönliche Daten von Nutzern und Franchisenehmern der Dienste von TTPCG® zu lesen. Aus Gründen der Datensicherheit ändert sich der geheime Schlüssel in geheimen Intervallen. Was tun, wenn der Interessent, der zum Kunden wurde, bei der Datenerfassung eine spezielle Frage stellt, die eine Rückfrage beim 24-7 Support erfordert?

Die Lösung heisst HOT QUESTION

Mitch Collins schlug seinem Franchisegeber vor, in die digitalen Formulare controlled automatic safe data transmission ein Zusatzformular für Fragen einzubauen. Damit bietet TTPCG® seinen Franchisenehmern Unterstützung bei Fragen des Interessenten im Beratungsgespräch. Die Frage wird sofort an einen freien 24-7 Support Mitarbeiter weitergegeben. Der anfragende Franchisenehmer erhält die Antwort innerhalb weniger Minuten in seiner Landessprache. Mittlerweile hat die hauseigene IT-Division der Taylor Group HOT QUESTION in sämtlichen Ländermärkten, die von TTPCG® bedient werden, umgesetzt. Mitch Collins freut sich darüber, dass sein Franchisepartner seinen Verbesserungsvorschlag angenommen hat und natürlich über seine Prämie in Höhe 100.000,– USD.

Sie haben einen Pressebericht des Journalisten Jacob Brewster, Stillwell Ave, Coney Island, Brooklyn, NY 11223 gelesen. Die Übersetzung in die Landessprache dieser Veröffentlichung erfolgte von Diana Kristofferson, 1590 Grove St, Denver, CO 80204. Die Beauftragung erfolgte durch das Pressebüro der Taylor Group Inc. , 8 The Green 7185, Dover, DE 1990.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

Firmenkontakt

PARTNER COMPUTER MARKETING LIMITED

Eric Anderson

Great Hampton Street 69

B18 6EW Birmingham

+1 832-390-2432

+1 832-390-2431

marketing@ttpcg.us

https://werbungpcg.blogspot.com/

Pressekontakt

TTPCG ® Williams Tower

John Miller

Post Oak Boulevard 2800

TX 77056 Houston

+1 832-390-2432

+1 832-390-2431

pressoffice@ttpcg.us

https://www.partnercomputer-group.com/ttpcg/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.