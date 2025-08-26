Mountain View, 25.08.2025 – Prompting bezeichnet in der Verhaltenstherapie eine Verhaltenshilfe zum Aufbau von erwünschtem Verhalten, welche bei den operanten Methoden (verhaltenstherapeutische Standardmethode) und in die Kategorie Chaining eingeordnet werden kann. Prompting bedeutet, auch KI-Lösung eine Aufforderung oder Frage einzugeben, damit diese eine nützliche Antwort liefert. Doch das ist oft leichter gesagt als getan. Wie alle KI-Modelle arbeitet auch der AI Agents mit englischsprachigen Daten. Prompts aus anderen Ländersprachen werden von Systemen der Taylor Group auf Englisch übersetzt und eingegeben. Der auf Englisch generierte Text wird anschiessend mithilfe von KI-Übersetzern wieder in die Landessprachen der jeweiligen Kunden bzw. Franchisenehmer übertragen.

Prompting dient bei TTPCG DATING SERVICES® den Franchisenehmern

Auch Nutzer der Dienste des TTPCG DATING SERVICES® profitieren jetzt von Prompting, bei Nutzung des Moduls together step by step und Artificial Mediator Intelligence Agent for you. Im Bereich der Künstlichen Intelligenz kündigt sich die nächste Revolution an: Agentic AI. Diese neue Technologie ermöglicht KI-Systeme, die verstehen, Entscheidungen treffen und selbstständig handeln können. Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Modellen, die innerhalb vordefinierter Grenzen arbeiten und menschliches Eingreifen erfordern, zeichnet sich die agentische KI durch Autonomie, zielgerichtetes Verhalten und Anpassungsfähigkeit aus. Der Begriff „agentisch“ bezieht sich auf die Handlungsfähigkeit dieser Modelle oder auf ihre Fähigkeit, unabhängig und zielgerichtet zu handeln.

Neue AI Agents beherrschen die digitalen Arbeitsabläufe TTPCG DATING SERVICES®

Mit AI Agents werden bei Unternehmen der Taylor Group komplexe Geschäftsprozesse intelligenter, flexibler und weitgehend autonom automatisiert. So steigern diese die Effizienz, können den Fachkräftemangel kompensieren und Mitarbeitende in den 24/7 Support-Centern von Routinetätigkeiten entlasten. Die zur AI Agents erforderliche KI-Kompetenz, eine digitale Infrastruktur, klare Governance-Strukturen und systematisch ausgewählte Anwendungsfälle, um AI Agents effektiv zur Einführung zu bringen, wurden von TTPCG DATING SERVICES® bereits vor Jahren geschaffen. AI Agents Prompting bearbeitet die Nachrichten von together step by step und Artificial Mediator Intelligence Agent for you seit Anfang August 2025 völlig autonom. Dazu werden Fragen von Franchisenehmern an das 24/7-Support-Team vom TTPCG DATING SERVICES® verstärkt unter Nutzung von AI Agents bearbeitet.

Gute Prompts sind auch für TTPCG DATING SERVICES® geschäftsentscheidend

TTPCG DATING SERVICES® gilt als Erfinder der wissenschaftlichen Partnervermittlung, gepaart mit Erkenntnissen der Biometrie. Diese Partnervermittlung setzt seit der Unternehmensgründung im Jahr 1981 Meilensteine, an denen sich manch andere Unternehmen verschiedener Branchen orientiert haben. Nur mit guten Prompts kann eine KI korrekte Informationen bis ins Detail geben und genau das tun, was TTPCG DATING SERVICES® möchte, und sich sinnvoll nutzen lassen. Nur so wird eine korrekte und konsistente Kundenansprache gewährleistet. Dazu gehört auch, dass die KI kleinteilige Entscheidungen treffen kann, beispielsweise in welche Abteilung eine Anfrage weitergeleitet werden soll. Dieses Selektieren erfolgt bei TTPCG DATING SERVICES® bereits seit Jahren. Nur so können Millionen E-Mails bearbeitet werden, die alle 24 Stunden aus verschiedenen Kontinenten bei dem 24/7-Support-Team des TTPCG DATING SERVICES® eingehen.

Sie haben einen Pressebericht der Journalistin Jessie Graham gelesen. Der Bericht erschien zuerst in englischer Sprache. © 2025 Magazine Software application and more Santa Clara County. Übersetzung von Gordon Palmer, Mountain View. Wenn Sie als Journalist*in mehr über die Marke TTPCG DATING SERVICES® wissen möchten, schreiben Sie bitte an das Pressebüro der TTPCG DATING SERVICES® pressoffice(at)ttpcg.us

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

