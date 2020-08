TTPCG ® gibt einen Blick in die Zukunft frei

Lakeland, 25.08.2020 – Die Partnervermittlung TTPCG ® setzt von Anbeginn auf aussergewöhnliche Innovationen wie kaum eine andere Partnervermittlung. Eine im Juli 2020 veröffentlichte Presseinformation der Pressestelle der Taylor Group kündigt an, dass im kommenden Jahr das Computerprogramm “read a face” eingesetzt und mehr über den emotionalen Zustand der Nutzer der Dienste TTPCG ® wissen wird als die eigene Familie. Mittlerweile können Maschinen nicht nur Gefühle wie Glück, Überraschung, Wut, Traurigkeit, Angst und Ekel erkennen, sondern sind fähig, 20 der, laut Psychologen in Menschen vorhandenen 27 unterschiedlichen Emotionen, wie Ehrfurcht, freudig überrascht und Hass zu unterscheiden.

Weitere Treffsicherheit bei der Auswahl passender Partner

Die Taylor Group entwickelte mit “read a face” ein Programm, dass 21 Emotionen anhand von Gesichtsausdrücken auf Fotos erkennt. Die Revolution an der Sache? Die Forscher behaupten, das System erkenne die Emotionen besser als Menschen. Sobald dieses Programm praxisnahe Testreihen in den USA und in Neuseeland positiv absolviert und damit Einsatzreife erlangt, kommt “read a face” voraussichtlich 2021 in allem Ländermärkten zum Einsatz. Ob die neue Software mit derzeit bereits vorhandenen Modulen korrelieren wird, oder ob ein zusätzliches Modul eingeführt wird, gab die Pressestelle der Taylor Group noch nicht bekannt.

Die Software erkennt ein Lächeln, Sorgen, oder einen Schmollmund

Markant oder rund? Ein Gesicht verrät viel über unseren Charakter. Rund, herzförmig, markant oder oval – Forscher haben herausgefunden, dass die Gesichtsform eines Menschen so einiges über seinen Charakter verrät. Menschen mit breiten Gesichtern und markanten Wangenknochen haben beispielsweise oft einen höheren Testosteron Spiegel, weswegen sie häufig dominanter sind als Menschen mit schmalen Gesichtern. Anderen Studien zufolge gelten Menschen mit markanten Gesichtern aber auch als Genussmenschen, die den Moment zu feiern wissen und intensiv leben. Sie sind begeisterungsfähig und ein Feuerwerk an Emotionen. Eine runde Gesichtsform hingegen weist auf sensible und emotionale Menschen hin, die offen für Neues sind und sich gerne mit anderen Menschen umgeben. Mit ihrer offenen Art sind sie wie geschaffen für Führungspositionen. Ganz gleich welche Gesichtsform ein Mensch hat, die neue Software mit dem Namen “read a face” erkennt die Gefühle eines Menschen auf Partnersuche und wird die weltweit einmaligen Dienstleistungen der aussergewöhnlichen Partnervermittlung noch besser, schneller und einmaliger machen. Wenn Gefühle auf Gegenseitigkeit mit einfliessen, sichert dies Nachhaltigkeit in der Partnerschaft.

Wer auf den Zufall zum Partnerglück wartet, kann meist lange warten

Wer die Sicherheit haben will, schnell den wirklich passenden Menschen für eine harmonische Partnerschaft zu treffen, eine Partnerschaft zu finden, die auch anhält und Lebenskrisen gemeinsam meistert, sollte unbedingt die Dienstleistungen von TTPCG ® nutzen. Seit 1982 setzt TTPCG ® auf ein wissenschaftliches Matching und gilt als Erfinder dieser Methode. Das System wird ständig weiter optimiert und wurde für Millionen Menschen auf der Welt der Schlüssel zum Partnerglück.

Sie haben einen Pressebericht der Journalistin Scarlett Woodward, Lakeland, FL 33803 gelesen. Vielen Dank dafür. Der Bericht erschien zuerst in der englischen Version im Magazin © 2020 – IT commerce. Deutsche Übersetzung im Auftrag des press office der Tim Taylor Group von Cassy Young.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

Firmenkontakt

Partner Computer Marketing

Eric Anderson

Carlisle Offices Bracken Road 51

D18CV48 Dublin, Sandyford

+1 832-390-2432

marketing@ttpcg.us

http://werbungpcg.blogspot.com/

Pressekontakt

Pressebüro der Tim Taylor Group

John Miller

Madison Avenue 244

10016-2817 New York City

+ 1 213 943 3194

pressoffice@ttpcg.us

http://www.ttpcg.us

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.