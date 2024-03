TUI Cruises setzt weiterhin auf Identbase GmbH

Meppener Unternehmen versorgt „Mein Schiff“ Flotte mit Kartendruckern

Meppen/Hamburg. Mit der „Mein Schiff 7“ geht die Wohlfühlflotte von TUI Cruises im Jahr 2024 in die siebte Generation. Bereits seit der Indienststellung des ersten Kreuzfahrtschiffes der Hamburger Reederei, 2009, versorgt die Identbase GmbH TUI Cruises mit Kartendruckern, um einen reibungslosen und zeitsparenden Ablauf beim Personalisieren und Codieren der Bordkarten für Schiffsgäste und -personal zu gewährleisten.

Identbase stattet die „Mein Schiff“ Flotte von TUI Cruises mit den hochleistungsfähigen Kartendruckern Primacy 2 und Quantum 2 vom französischen Kartendruckerspezialisten Evolis aus. Pro Schiff werden insgesamt rund 20 bis 25 Kartendrucker benötigt.

„Der Evolis Quantum 2 liefert mehr als 1000 Karten pro Stunde bei Einfarb- und bis zu 150 Karten pro Stunde bei Mehrfarbdruck, und dies bei hochauflösendem Druck von Texten, Logos, Grafiken und Strichcodes“, erklärt Identbase-Geschäftsführer Marcus Brand. „Der Evolis Primacy 2 ist dank einer der höchsten Druckgeschwindigkeiten auf dem Markt sowie der Kartenzuführung des Magazins mit hoher Kapazität die ideale Lösung für mittelhohe bis hohe Druckvolumen.“

Neben den Kartendruckern beliefert die Identbase GmbH TUI Cruises mit den dazugehörigen Farbbändern sowie Reinigungsmaterial. Zudem sorgt Identbase für einen schnellen, technischen Support und übernimmt die Reparatur der Kartendrucker, sollte ein Defekt vorliegen, oder sorgt umgehend für Ersatz.

„Bei 2.000 bis 3.000 benötigten Karten pro Reise, sind wir an Bord der Mein Schiff Flotte auf ein funktionierendes Drucksystem angewiesen. Identbase bietet uns als zuverlässiger Partner die perfekte Lösung für unseren Bedarf“, sagt Paul Goldbeck, Senior Head of IT Operations & Support von TUI Cruises.

Die Identbase GmbH mit Hauptsitz in der emsländischen Kreisstadt Meppen ist ein Full-Service-Anbieter im Bereich der Identifikationslösungen auf Plastikkartenebene. Zur Lieferung der Kartendrucker und Plastikkarten mit den unterschiedlichsten Chiptechnologien, betreut Identbase seine Kunden ebenfalls bei der Realisation Ihrer angestrebten RFID-Lösung, mit einer Vielzahl an qualitativ hochwertigen Lesegeräten. Mit insgesamt von aktuell über 30.000 beim Kunden installierten Kartendruckern ist die Identbase GmbH einer der führenden Kartendrucker-Distributoren in Europa und der kompetente Deutsche Partner für alle führenden Hersteller im Bereich der Plastikkarten-Drucksysteme.

Die TUI Cruises GmbH ist einer der führenden Kreuzfahrtanbieter im deutschsprachigen Raum. Das Gemeinschaftsunternehmen der TUI AG und des US-Kreuzfahrtunternehmens Royal Caribbean Cruises Ltd. beschäftigt rund 750 Mitarbeiter in Hamburg und Berlin. Für die Marke Mein Schiff fährt eine Flotte von sechs Schiffen. Seit Ende 2020 ist auch die Marke Hapag-Lloyd Cruises mit einer Flotte von aktuell fünf Schiffen Teil der TUI Cruises GmbH. Die Mein Schiff Flotte bietet zeitgemäße Urlaubsreisen auf See im Premium-Segment (Mein Schiff 1 bis Mein Schiff 6 / Bettenkapazität: 15.900). Hapag-Lloyd Cruises ist im deutschsprachigen Raum die führende Kreuzfahrtmarke im Luxus- und Expeditionsbereich mit einer über 130-jährigen Geschichte. TUI Cruises fährt mit einer der modernsten und umwelt- sowie klimafreundlichsten Flotten weltweit. Im Zuge des nachhaltigen Wachstums sind bis 2026 drei weitere Schiffsneubauten geplant.

