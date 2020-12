TWD Fibres GmbH beendet erfolgreich das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung

-Gläubiger haben den Insolvenzplan angenommen

-Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung wurde am 12.12.2020 durch das Amtsgericht Deggendorf aufgehoben.

Deggendorf 15. Dezember 2020

Nachdem die Gläubiger der TWD Fibres GmbH der Restrukturierung des auf die Herstellung und den Vertrieb von synthetischen Garnen aus Polyester und Polyamid spezialisierten Traditionsunternehmens durch ihre Annahme des Insolvenzplanes grünes Licht gegeben hatten, konnte das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung am 12.12.2020 durch das Amtsgericht- Insolvenzgericht- Deggendorf aufgehoben werden. Das Einverständnis der Gläubigerversammlung war die wesentliche Voraussetzung für die Beendigung des Insolvenzverfahrens. Die TWD Fibres GmbH wurde während des Verfahrens durch die Sanierungsexperten der auf die Sanierung und Restrukturierung von Unternehmen spezialisierten Wirtschaftskanzlei Buchalik Brömmekamp und deren Schwestergesellschaft, der plenovia GmbH, aus Düsseldorf unterstützt.

“Durch die Unterstützung aller Beteiligten und der begonnenen konsequenten Umsetzung der geplanten Sanierungsmaßnahmen konnte die TWD Fibres GmbH die Ausgangsbasis zur Rückerlangung der Renditefähigkeit schaffen. Besonders freut mich, dass das Unternehmen während der Zeit in der Eigenverwaltung keinen Abbau von Arbeitsplätzen durchführen mußte. Die Kunden schenkten dem Unternehmen auch während des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung ihr Vertrauen und hielten nicht nur an ihren Bestandsaufträgen fest, sondern platzierten zudem neue Aufträge. Darüber hinaus führten das große Engagement der Mitarbeiter und die umfangreiche Unterstützung der Gläubiger und des Gerichtes zur erfolgreichen Sanierung, welche in einem Rekordtempo erfolgte.”, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Eggo Laukamp.

Die TWD Fibres GmbH hatte am 25. Juni 2020 durch die anhaltenden Umsatzausfälle aufgrund ausbleibender Aufträge durch Covid19 als vorsorgliche Maßnahme zur Sicherstellung des weiteren Geschäftsbetriebes und dem Erhalt der Arbeitsplätze den Sanierungsweg durch ein Eigenverwaltungsverfahren nach §270a InsO beschritten.

“Mit der Aufhebung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung haben wir die Ziellinie erreicht. Mein Dank gilt allen unseren Mitarbeitern, Lieferanten und insbesondere unseren Kunden, die uns während der Verfahrenszeit treu zur Seite gestanden haben. Nun blicken wir optimistisch in die Zukunft”, so Geschäftsführer Wolfgang Tröster.

Wesentlich für die erfolgreiche Aufhebung war auch die konstruktive Zusammenarbeit mit Sachwalter Dr. Hubert Ampferl von der Kanzlei Dr. Beck & Partner GbR in Regensburg. Als Sachwalter überwachte Dr. Ampferl neben dem Amtsgericht die Geschäftsführung, die im Rahmen der Eigenverwaltung weiterhin im Amt blieb und die Restrukturierung selbstständig erfolgreich durchführte.

Über TWD Fibres GmbH:

Als vollstufiger Produzent mit Sitz in Deggendorf, Bayern, deckt die TWD Fibres GmbH das gesamte Spektrum an Filamentgarnen ab. Mit 474 Mitarbeitern und einer Jahresproduktionskapazität von 30.000 Tonnen ist die TWD Fibres Deutschlands größter Hersteller von Polyamid 6.6 und Polyester Garnlösungen. Das Filamentgarn von TWD Fibres wird unter anderem in Sportbekleidung, technischen Textilien, Heimtextilien, Strümpfen, medizinischen Textilen und im Automotive-Bereich verarbeitet.

Kontakt TWD Fibres GmbH: Daniela Tremmel, Tel. +49 9901 79471, E-Mail: daniela.tremmel@twd-fibres.de

Als vollstufiger Produzent mit Sitz in Deggendorf, Bayern, deckt die TWD Fibres GmbH das gesamte Spektrum an Filamentgarnen ab. Mit 474 Mitarbeitern und einer Jahresproduktionskapazität von 30.000 Tonnen ist die TWD Fibres Deutschlands größter Hersteller von Polyamid 6.6 und Polyester Garnlösungen. Das Filamentgarn von TWD Fibres wird unter anderem in Sportbekleidung, technischen Textilien, Heimtextilien, Strümpfen, medizinischen Textilen und im Automotive-Bereich verarbeitet.

Kontakt

TWD Fibres GmbH

Eggo Laukamp

Kunertstr. 1

94469 Deggendorf

0990179300

eggo.laukamp@twd-fibres.de

http://www.twd-fibres.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.