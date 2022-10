Über 35 Jahre Erfahrung: Einblicke der Druckerei Rossa

Gemeinsam erfolgreich – Geheimrezept der familiengeführten Druckerei

Passau, am 29.09.2022. Mehr als 35 Jahre Beständigkeit sind Anlass genug: Die Geschäftsführer der

Druckerei Rossa ermöglichen erstmals einen Blick hinter die Kulissen. Seit 1984 bietet das

Unternehmen, mit Standort in Passau (Bayern), Kunden aus Deutschland, Österreich, Italien,

Liechtenstein und der Schweiz hochwertige Druckerzeugnisse an. Die Geschäftsführer Erich Rossa

und Sarah Leirich bedanken sich mit Einblicken ins Firmengeschehen und Transparenz für die Treue

und das Vertrauen ihrer Kunden.

Druckerei Rossa – ein Ein-Mann-Unternehmen wird groß/ ODER: ein Unternehmen mit einfachen Anfängen

Aus dem Wunsch heraus, sich etwas Eigenes aufzubauen, gründete Erich Rossa im Jahr 1984 seinen

Betrieb „Druckerei und Verlag – Erich Rossa“. Was als Ein-Mann-Betrieb, Druckerei für Sterbebilder,

begann, ist heute eine kompetente und in der Region anerkannte Druckerei. Mehr als 35 Jahre

Erfahrung und Wissen stecken in der Gestaltung und Produktion von Trauerdrucksachen. Nicht alle

Ideen waren von Erfolg geprägt, wie Gründer Erich Rossa sagt: „Einfälle hatte ich von Beginn an

genug, aber man musste die Kunden und deren Wünsche auch erst einmal kennenlernen und

verstehen.“

Der Erfolg der Firma besteht nicht nur in der Herstellung von stilvollen Trauerdruckprodukten. Auch

den Wandel der Zeit hat das Unternehmen früh genug erkannt – im Jahr 2008 hat der

Unternehmer seinen Kunden erstmals einen Online-Shop für Sterbebilder (sterbebild24.de)

bereitgestellt. Die eigene, individuelle Gestaltung hat dabei bereits eine zentrale Rolle gespielt. „Mit

der Digitalisierung haben sich auch die Bedürfnisse und Gewohnheiten der Kunden verändert“, sagt

Gründer Erich Rossa. „Mir war es wichtig, Kunden/Trauernden die Möglichkeit zu geben, die

Sterbebilder selbst nach Wunsch gestalten zu können.“

Spezialisierung auf den Online Shop – der Weg zum Erfolg

Die Option, selbst zu gestalten, begeistert zahlreiche Kunden und hat maßgeblich zum

Wachstum des Unternehmens beigetragen. Der Online Shop sterbebild24.de hat sich seit der

Gründung stetig erweitert – Trauerkarten, Trauerbriefe, verschiedene Gedenkutensilien und mehr

hat die Online Druckerei mittlerweile im Angebot. Vielfältige Designs und Vorlagen – ob christlich,

weltlich oder modern – können Kunden selbst anpassen oder anpassen lassen.

2. Standbein bringt frischen Wind ins Unternehmen

Infolge des Erfolgs des ersten Online Shops, entschied sich Rossa dazu, zusätzliche Druckprodukte aus

einem anderen Bereich ins Auge zu fassen. „Nach intensiver Recherche habe ich erkannt, dass ein

großer Bedarf an Tombola Losen bestanden hat. Die eigene Gestaltung mittels Gestaltungstool habe

ich als Chance gesehen, uns vom Wettbewerb abzuheben“, sagt Gründer Rossa. 2011 hat der Online

Shop tombolalos.de für die Gestaltung und Druck der Tombola Lose frischen Wind ins Unternehmen

gebracht. Seit 2014 ist Sarah Leirich, die Tochter des Gründers Erich Rossa, ein unverzichtbarer

Bestandteil des Unternehmens.

„Da ich immer schon selbstständig arbeiten wollte und ich zudem großen Spaß am „kreativen

Arbeiten“ habe, war es für mich klar, in der Druck und Medienbranche tätig zu

werden“, sagt Sarah Leirich, Geschäftsführerin der Druckerei Rossa. „Somit kam es mir natürlich sehr

gelegen, nach erfolgreicher Ausbildung, in den elterlichen Betrieb einzusteigen und diesen dann auch

weiterführen.“

Die Druckerei Rossa blickt als Familienbetrieb trotz Corona Krise im Jahr 2019/20/21 zuversichtlich in

die Zukunft. Seit 2022 ist das ehemalige Einzelunternehmen eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts

(GbR) mit den Geschäftsführern Erich Rossa und Sarah Leirich.

Weitere Informationen zur Druckerei Rossa finden Sie auf https://sterbebild24.de bzw.

https://tombolalos.de.

Die familiengeführte Druckerei Rossa GbR, mit Sitz in Passau (Bayern), besteht seit 1984 und gilt als

regional anerkanntes und führendes Unternehmen im Bereich Trauerdruck. In den letzten Jahren

hat sich der Betrieb laufend weiterentwickelt und sein Produktsortiment im Online Shop

sterbebild24.de stark erweitert. Zusätzlich wurde ein 2. Standbein gegründet, welche sich auf die

Gestaltung und den Druck von Tombola Losen spezialisiert. Die Besonderheit des Unternehmens

liegt sicherlich in der Möglichkeit der individuellen Gestaltung nach eigenen Vorstellungen. Doch

auch der liebevolle Service und persönliche Kontakt zu Kunden und Trauernden wird sehr

geschätzt. Den Geschäftsführern ist es besonders wichtig, Trauernde in dieser schweren Zeit zu

unterstützen.

Firmenkontakt

Druckerei Rossa GbR

Erich Rossa

Vornholzstraße 19

94036 Passau

0851 – 70399

info@sterbebild24.de

https://sterbebild24.de

Pressekontakt

Createve Solutions e.U.

Evelyn Steizinger

Brucker Bundesstraße 57

5700 Zell am See

069917290940

eve@createve-solutions.at

https://www.createve-solutions.at

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.