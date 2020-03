Überweisungen auf Oder-Konten

Essen – Es wurde von Steuerberater Roland Franz, Geschäftsführender Gesellschafter der Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskanzlei Roland Franz & Partner in Düsseldorf, Essen und Velbert, bereits mehrfach auf sogenannte Oder-Konten bei Banken hingewiesen. Oder-Konten sind Konten, die auf den Namen der Eheleute (Herr/Frau) lauten, was bedeutet, dass beide Ehegatten Kontoinhaber sind. Wenn einer der betroffenen Ehegatten Beträge auf das Oder-Konto überweisen lässt, die ausschließlich nur einem der Ehegatten zuzuordnen sind, ergibt sich automatisch in Höhe von 50 Prozent des eingehenden Betrages eine Schenkung an die Ehefrau/den Ehemann.

“Wenn ein Ehegatte z. B. sein Unternehmen verkauft und den Kaufpreis auf ein Konto, das dem anderen Ehegatten alleine gehört, überweist, unterstellt die Finanzverwaltung eine Schenkung. Die Finanzverwaltung prüft derartige Fälle genauestens und wird auch sehr häufig fündig, was zu erheblichen Steuernachzahlungen führt. Bitte vermeiden Sie derartige Gestaltungen und sprechen Sie Ihren Steuerberater an, bevor Sie derartige Transaktionen starten”, rät Steuerberater Roland Franz.

Was im Gründungsjahr 1979 mit klassischer Steuerberatung begann, hat sich im Laufe der Jahre zu einem fachübergreifenden Full-Service-Angebot entwickelt. Die Kanzlei Roland Franz & Partner in Düsseldorf, Essen und Velbert ist seit mehr als 30 Jahren die erste Adresse für kompetente Steuerberatung, Rechtsberatung und mehr. Die rund 30 Mitarbeiter der drei Niederlassungen bieten individuelle, auf die jeweilige Situation angepasste, Lösungen. Die ersten Schritte zur Realisierung einer fachübergreifenden Mandantenberatung wurden bereits Anfang der 90er Jahre durch Kooperation mit einer Wirtschaftsprüfungspraxis und einer Rechtsanwaltskanzlei im gleichen Hause geschaffen. Heute bietet Roland Franz & Partner als leistungsstarke Partnerschaftsgesellschaft vielfältige Beratungs- und Serviceleistungen aus einer Hand, die für die Mandanten Synergieeffekte auf hohem Niveau sowie eine Minimierung des Koordinationsaufwandes gleichermaßen nutzbar machen.

