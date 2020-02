ULTRASONE Ruby Sunrise: High-End-In-Ear-Kopfhörer mit vier Wegen und sechs Treibern limitiert auf 100 Stück

Wielenbach, 05. Februar 2020 – ULTRASONE stellt mit dem Ruby Sunrise ein Geschwistermodell für den Saphire in limitierter Auflage von 100 Stück vor. Der Ruby Sunrise nutzt für seine vier Wege insgesamt sechs Treiber. Zwei Balanced-Armature-Treiber geben die Bässe wieder, zwei weitere jeweils Mitten und Höhen. Zusätzlich arbeiten im kompakten Vollaluminium-Gehäuse zwei elektrostatische Treiber als Superhochtöner für besten High-End-Sound. Das limitierte Sondermodell zeichnet sich durch eine besondere Farbgebung aus, die im Verbund mit den edlen Logo-Emblemen aus gebürstetem Aluminium den Charakter eines klanglichen und optischen Schmuckstücks unterstreicht.

Sechs Treiber und vier Wege für den Sonnenaufgang im Sound

Als neuester Edelstein im Portfolio von ULTRASONE nutzt der Ruby Sunrise sechs Treiber für seine vier Wege. Ein so komplexes System verlangt natürlich den nötigen Feinschliff in der Abstimmung, um das Optimum aus dem Material herauszuholen, ganz wie bei der Bearbeitung eines echten Rubins. Je Ohrhörer geben zwei Balanced-Armature-Treiber die Bässe knackig und exakt wieder, ein weiterer BA-Treiber spielt die Mitten aus und ein vierter die hohen Frequenzen. Zusätzlich arbeiten zwei elektrostatische Treiber im Superhochtonbereich für das besondere Glitzern, das den Ruby Sunrise zu einem einzigartigen akustischen Schmuckstück macht. So bietet dieser In-Ear-Kopfhörer herausragendes High-End-Klangvergnügen im kompakten, mobilen Format.

Exzellenter Klang mit jeder Quelle

Der ULTRASONE Ruby Sunrise ist technisch dafür ausgelegt, in jeder Situation besten Musikgenuss zu ermöglichen. So kann er direkt mit jedem gängigen Zuspieler verwendet werden, lässt sich zugleich aber auch mit zusätzlichen Kopfhörer-Verstärkern wie dem ULTRASONE PANTHER verbinden – ein hochwertiger Verstärker dient als Fassung, die den Rubin optimal in Szene setzt. Ein erstklassiges Verbindungskabel mit vergoldeten 2-Pin-Steckern führt dem Ruby Sunrise die Musik zu. Zur Optimierung der Signalübertragung kann das akustische Schmuckstück mit einem optional erhältlichen symmetrischen Kabel ausgestattet werden. Für den perfekten Sitz liegen Ohrpassstücke aus Silikon und Comply™ Foam in verschiedenen Größen bei.

Exklusives Design limitiert auf 100 Stück

Das Aluminium-Gehäuse des ULTRASONE Ruby Sunrise leuchtet in einem Farbton, der seinem Namen wahrlich gerecht wird. Wie der Sonnenaufgang über dem morgendlichen Meer funkelt dieser Hör-Rubin in einem warmen, kräftigen Rot. In Verbindung mit den Logo-Emblemen aus gebürstetem Aluminium verströmt dieses edle Finish den Nimbus der Exklusivität. Und das durchaus zurecht: Der ULTRASONE Ruby Sunrise ist auf nur 100 Stück weltweit limitiert.

High-End-Qualität aus der bayerischen Manufaktur

Wie echte Rubine werden auch die Gemmen von ULTRASONE von Hand geschnitten. Die Manufaktur auf Gut Raucherberg in Bayern ermöglicht den gesamten Entstehungsprozess der erlesenen Kopfhörer von frühen Konzepten und Entwürfen bis hin zur Fertigung des endgültigen Produkts. Die erfahrenen Spezialisten von ULTRASONE setzen die hochwertigen Komponenten in präziser Feinarbeit zusammen und beweisen ihren Stolz auf das Ergebnis auch mit einem fünfjährigen Garantieversprechen.

Allgemeine Informationen, Preis und Verfügbarkeit

Der ULTRASONE Ruby Sunrise ist ab dem 1. März exklusiv im Online-Shop von ULTRASONE erhältlich, eine Vorbestellung ist schon früher möglich. ULTRASONE gewährt auf den Kopfhörer fünf Jahre und auf die mitgelieferten Kabel zwei Jahre Garantie. Die unverbindliche Preisempfehlung für den streng auf 100 Exemplare limitierten Ruby Sunrise beträgt 2.299,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Als einer der führenden Entwickler und Hersteller von Kopfhörern hat sich die Ultrasone AG seit ihrer Gründung im Jahr 1991 einen guten Namen bei audiophilen Hörern auf der ganzen Welt gemacht. Ultrasone-Kopfhörer sind im Pro-Audio-Bereich bei angesagten DJs und in renommierten Tonstudios genauso zu finden wie bei HiFi-Liebhabern in über 50 Ländern. Einen exzellenten Ruf genießen zudem die exklusiven Manufaktur-Modelle, die hierzulande in Handarbeit hergestellt werden. Seit einigen Jahren kommen auch MP3-Player- und Smartphone-Besitzer in den Klanggenuss von portablen Kopfhörern in Ultrasone-Qualität. Das Unternehmen vom Starnberger See hält mehr als 60 Patente; eine Besonderheit der Ultrasone-Modelle ist die patentierte S-Logic-Technologie, die über eine dezentrale Anordnung der Schallwandler für einen räumlichen wie natürlichen Klang sorgt und gleichzeitig das Gehör schont. Die 1997 entwickelte ULE-Abschirmung ist ein weiterer Meilenstein der Ultrasone-Historie, die die elektromagnetische Strahlenbelastung des Kopfes bei der Nutzung eines Kopfhörers um bis zu 98 Prozent reduziert.

