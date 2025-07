Umsatz mehr als verdoppelt – neue Geschäftsfelder treiben Wachstum im Geschäftsjahr 2024/25

secupay erzielt Rekordergebnis im Jubiläumsjahr

Umsatz auf 19,15Millionen Euro gesteigert

Starke Positionierung mit zukunftsfähigen Geschäftsfeldern

Höchstes Jahreswachstum zum 25-jährigen Unternehmensjubiläum

Pulsnitz, 21. Juli 2025 – secupay, Spezialist für Payment- und Loyaltylösungen, hat das Geschäftsjahr 2024/2025 erneut mit einem Rekordergebnis abgeschlossen. Zum 25-jährigen Firmenjubiläum erzielte das deutsche FinTech mit einem Umsatz von 19,15 Millionen Euro das bislang beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte und verdoppelte damit den Vorjahresumsatz. Das abgewickelte Zahlungsvolumen legte um 78 Prozent auf fast 2 Milliarden Euro zu.

Diese Entwicklung ist das Ergebnis einer langfristig angelegten Unternehmensstrategie: Seit der Gründung durch Hans-Peter Weber ist secupay inhabergeführt und wächst aus eigener Kraft durch die kontinuierliche Reinvestition erzielter Gewinne. Weber ist bis heute alleiniger Eigentümer des Unternehmens.

Wachstum durch neue Geschäftsfelder

Im Geschäftsjahr 2024/25 wurde das Unternehmenswachstum vor allem durch den gezielten Ausbau zukunftsweisender Geschäftsfelder beschleunigt. Besonders stark nachgefragt waren digitale Lösungen zur automatisierten Abwicklung von Zahlungsprozessen – etwa für die Auszahlung staatlicher Sozialleistungen, für die Rückerstattungen über Steuerplattformen sowie für Cashback-Aktionen führender Markenhersteller.

„In unserem Jubiläumsjahr erfüllt uns dieses Ergebnis mit besonderem Stolz“, sagt Hans-Peter Weber, Gründer und Inhaber von secupay. „Wir setzen konsequent auf organisches Wachstum, Innovation und eine partnerschaftliche Betreuung unserer Kunden. Mit skalierbaren Lösungen für Marktplätze, Crowdfunding-Plattformen und automatisierte Payout-Prozesse sowie unseren neuen Geschäftsbereichen Issuing und Acquiring sind wir technologisch bestens für die Zukunft aufgestellt.“

Digitale Paymentlösungen für Wirtschaft und Kommunen

Zu den dynamischsten Geschäftsfeldern zählen neben den automatisierten Zahlungsdiensten auch klassische POS-Lösungen wie Kartenterminals oder Kundenkartensysteme. Secupay hat sich dabei als besonders flexibler und schnell agierender Partner etabliert, der auch unter hohem Zeitdruck komplexe Zahlungs- und Gutscheinprojekte zuverlässig und passgenau realisiert. Neu im Portfolio ist das Angebot einer SoftPOS-App mit der ein geeignetes Android-Smartphone zum Kartenterminal wird. Der Vertrieb erfolgt dabei vorrangig über etablierte Partnernetzwerke.

Ein strategisch bedeutender Schritt war im zurückliegenden Geschäftsjahr der Gewinn der Ausschreibung zur Einführung einer bundesweiten Bezahlkarte für Asylbewerber. So konnte secupay als Issuer in Kooperation mit Visa ein erstes größeres Kartenportfolio platzieren. Die Lösung verringert den Verwaltungsaufwand der Leistungsbehörden bei der Auszahlung von Sozialleistungen signifikant.

Neue Chancen als Principal Member von Visa und Mastercard

Bereits seit 15 Jahren bietet secupay Händlern und Gewerbetreibenden als Payment Facilitator Kreditkartenakzeptanzverträge. Als Principal Member von Visa und Mastercard stellt secupay nun eine deutlich verbesserte und leistungsfähigere Kreditkarten-Lösungen für den eCommerce bereit.

Auch am POS, z.B. im stationären Handel, bringt die neue Lösung deutliche Verbesserungen. So sind zukünftig kanalübergreifende Erstattungen möglich, so dass Refunds von Käufen, die im Geschäft mit Kreditkarte bezahlt wurden, auch über das Händlerportal möglich sein werden.

Zukunftssicher durch ein ganzheitliches Produktökosystem

secupay bietet ein umfassendes Payment-Portfolio für stationären Handel, E-Commerce sowie Marktplätze und Plattformen. Ergänzt durch digitale Gutscheine, Loyalty-Features und automatisiertes Zahlungsmanagement ermöglichen die Lösungen eine effiziente Abwicklung von Zahlungsvorgängen – vom Kassieren bis zur Buchhaltung. Was secupay dabei besonders macht, ist die Verbindung aus technischer Kompetenz und partnerschaftlicher Kundennähe: In interdisziplinären Teams entstehen Lösungen, die regulatorisch sicher, technologisch flexibel und schnell umsetzbar sind. So wird secupay zum verlässlichen Digitalisierungspartner.

Über secupay

Die secupay AG mit Sitz in Pulsnitz bei Dresden ist ein von der deutschen Finanzaufsicht BaFin akkreditiertes Zahlungsinstitut und ein führender Anbieter für innovative Omni-Channel-Bezahllösungen. Mit 25 Jahren Erfahrung unterstützt secupay über 365.000 Geschäfts- und Projektkunden bei der Umsetzung effizienter Zahlungsprozesse. Das Portfolio umfasst neben allen gängigen Bezahlarten innovatives Zahlungsmanagement wie kassenschnittgenaue Abrechnungen und Split-Payment sowie digitale Gutscheine und Kundenbindungsprogramme, die Händler und Plattformen beim Wachstum unterstützen.

