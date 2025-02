Umweltbildung und soziale Verantwortung bei Wurzer Umwelt

Wurzer Umwelt engagiert sich für Umweltbildung und soziale Verantwortung. Von Kooperationen mit Schulen bis hin zu Einsatzmöglichkeiten für Rettungshunde und Feuerwehren.

Wurzer Umwelt hat sich zum Ziel gesetzt, Umweltbewusstsein und soziale Verantwortung zu stärken. Für regionale Kindergärten, Schulen und Universitäten bietet das Unternehmen Führungen auf dem Betriebsgelände an. Diese fördern das Wissen über Umweltschutz und Abfallwirtschaft. Zudem stellt die Wurzer Umwelt Gruppe ihr Betriebsgelände in Eitting für Einsatzübungen sozialer Einrichtungen wie Rettungshundestaffeln und Feuerwehren zur Verfügung. Diese Angebote sind ein Beispiel für das umfangreiche Engagement des Unternehmens in den Bereichen Umweltbildung und soziale Verantwortung.

Umweltbildung durch Angebote für Schulen und Hochschulen

Umweltbildung ist ein zentrales Anliegen der Wurzer Umwelt Gruppe. Das Unternehmen bietet Betriebsführungen am Hauptstandort in Eitting an, um Schüler und Studierende für Themen wie Umweltschutz und nachhaltiges Abfallmanagement zu sensibilisieren. Dadurch verschafft Wurzer Kindern und Erwachsenen die Möglichkeit, die Abläufe in der Abfallwirtschaft und die Bedeutung erneuerbarer Energien kennenzulernen.

Einblick in die Umweltbildung

Im Rahmen des Angebots für Schulen ermöglicht das Unternehmen Exkursionen und Vorträge, die den Schülern und Studierenden das Thema Abfallverwertung näherbringen. Diese Bildungsangebote sind auf verschiedene Altersgruppen abgestimmt und bieten Informationen zur Entstehung und Verwertung von Abfällen, zur Energieerzeugung und zum Umweltschutz.

Angebote für Schulen und Hochschulen:

– Führungen für Kindergärten und Schulen: Den Kindern wird das Thema Abfallwirtschaft anschaulich und altersgerecht erklärt. Sie erfahren, wie Bioabfall aus dem Alltag gesammelt und zu erneuerbarer Energie verarbeitet wird.

– Workshops und Vorträge für Hochschulen: Studierende erhalten tiefere Einblicke in die Abläufe und Technologien der Abfallverwertung und die Entwicklung nachhaltiger Konzepte.

– Zusammenarbeit im Rahmen einer Bachelor- oder Masterarbeit: Studierende können sich aktiv bewerben und im Rahmen ihrer Bachelor- oder Masterarbeit das Unternehmen bei Projekten unterstützen, die zur Entwicklung neuer Technologien und Vorgehensweisen im Umwelt- und Abfallmanagement führen.

Durch die Bildungsangebote möchte Wurzer Umwelt das Bewusstsein für die Bedeutung eines nachhaltigen Umgangs mit der Umwelt fördern und junge Menschen auf die Wichtigkeit des Umweltschutzes aufmerksam machen.

Führungen auf dem Betriebsgelände – Vom Bioabfall zum erneuerbaren Strom

Eine Besonderheit des Bildungsangebots bei der Wurzer Umwelt GmbH sind die Führungen auf dem Betriebsgelände, die regelmäßig angeboten werden und über das Kursangebot der VHS Erding gebucht werden können. Während der Führungen erfahren Besucher jeden Alters, wie aus Bioabfällen erneuerbarer Strom und Wärme erzeugt wird. Diese Führungen bieten einen direkten Einblick in die Abläufe und Technologien der Abfallverwertung und der Energieproduktion und sind für Schulklassen und interessierte Gruppen besonders aufschlussreich.

Bildungsinhalte der Betriebsbesichtigungen

Die Führungen beginnen meist mit einer Einführung in die Grundlagen der Abfallwirtschaft und setzen den Schwerpunkt auf die Energiegewinnung aus Bioabfällen. Den Besuchern wird anschaulich gezeigt, wie die Bioabfälle der Haushalte gesammelt und weiterverarbeitet werden. Die Besichtigungen der verschiedenen Stationen des Bioabfalls am Standort in Eitting helfen dabei, die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft und die Rolle der Abfallwirtschaft im Umweltschutz besser zu verstehen.

Stationen der Betriebsführung:

1. Sammelstelle für Bioabfälle: Hier wird gezeigt, wie die angelieferten Bioabfälle gesammelt und sortiert werden, um sie optimal weiterverarbeiten zu können.

2. Vergärungsanlage für Methangewinnung: Diese Anlage ist ein zentraler Bestandteil der Energieerzeugung. Den Besuchern wird erklärt, wie aus organischen Abfällen Methan entsteht.

3. Strom- und Wärmeproduktion: Aus dem gewonnenen Methan wird Strom und Wärme erzeugt. Diese Energie wird zur Eigenversorgung des Standorts genutzt.

4. Endprodukte und Verwertung: Die Führung endet mit einem Einblick in die Verwertung der übrig gebliebenen organischen Masse, die beispielsweise zu hochwertigem Biokompost weiterverarbeitet wird.

Durch die Führungen möchte Wurzer Umwelt nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch das Umweltbewusstsein der Besucher stärken und zeigen, wie korrekt getrennte Abfälle sinnvoll weiterverwertet werden können.

Wurzer Umwelt bietet Unterstützung für Rettungshundestaffeln

Das Unternehmen unterstützt soziale Einrichtungen, indem sie ihr Betriebsgelände für Einsatzübungen der Rettungshundestaffeln zur Verfügung stellt. Diese können das Gelände kostenlos nutzen, was die Ausbildung und das Training der Hunde und ihrer Hundeführer fördert. Die Rettungshundestaffeln profitieren von den vielseitigen Übungsmöglichkeiten und können das Gelände für Suchübungen und realitätsnahe Trainingseinheiten nutzen.

Vorteile der Unterstützung für Rettungshundestaffeln

Durch die Kooperation mit Wurzer Umwelt haben die Rettungshundestaffeln eine sichere und vielseitige Umgebung, um unter realitätsnahen Bedingungen zu trainieren. Die verschiedenen Gebäude und Bereiche auf dem Gelände bieten ideale Voraussetzungen für anspruchsvolle Übungseinheiten.

Nutzen der Geländeübungen für Rettungshundestaffeln:

– Realitätsnahe Einsatzbedingungen: Die Übungsmöglichkeiten auf dem Betriebsgelände simulieren Einsatzsituationen und fördern die Ausbildung der Hunde und Hundeführer.

– Förderung der Suchkompetenz: Die Hunde trainieren das Auffinden von Personen auf Freiflächen, was ihre Einsatzfähigkeit verbessert.

– Kostenlose Nutzung: Durch die Unterstützung des Unternehmens können die Rettungshundestaffeln ihre Trainingseinheiten kostenlos durchführen.

Diese Kooperation zeigt, wie Wurzer Umwelt durch die Bereitstellung der Infrastruktur einen Beitrag zur Arbeit von Rettungshundestaffeln leistet und zur Sicherheit in der Region beiträgt.

Kostenlose Einsatzübungen für Feuerwehren der Umgebung

Neben den Rettungshundestaffeln unterstützt die Wurzer Umwelt Gruppe auch die Feuerwehren der Umgebung, die das Betriebsgelände für Einsatzübungen und die Ausbildung von Jungfeuerwehren nutzen können. Durch diese Kooperation werden realitätsnahe Übungen ermöglicht, die die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrkräfte stärken und zur Sicherheit in der Region beitragen.

Vorteile und Inhalte der Feuerwehrübungen

Für die Feuerwehren bieten die Übungen auf dem Gelände von Wurzer eine wertvolle Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu trainieren und den Umgang mit realitätsnahen Situationen zu üben. Die Übungen umfassen dabei verschiedene Einsatzszenarien, die im Notfall auftreten können und auf dem Betriebsgelände praxisnah nachgestellt werden können.

Vorteile der Übungsmöglichkeiten für die Feuerwehr:

– Realistische Einsatzbedingungen: Die Übungen finden auf einem Betriebsgelände mit verschiedenen Gebäuden und Anlagen statt, was realitätsnahe Einsatzszenarien ermöglicht.

– Förderung der Nachwuchsarbeit: Die Jungfeuerwehren können auf dem Gelände unter sicheren Bedingungen erste Einsatzerfahrungen sammeln.

– Kostenlose Nutzung des Geländes: Das Unternehmen stellt das Gelände kostenfrei zur Verfügung. Dadurch werden die Ausbildungsmöglichkeiten der Einsatzkräfte erweitert

Durch die Unterstützung der Feuerwehr trägt das Unternehmen zur Sicherheit in der Region bei und fördert die wichtige Arbeit der Einsatzkräfte.

Wurzer Umwelt: Ein umfassendes Engagement für Umweltbildung und soziale Verantwortung

Die Umweltbildung und Unterstützung sozialer Einrichtungen sind zentrale Anliegen des Unternehmens. Durch das Angebot von regelmäßige Betriebsbesichtigungen und die Bereitstellung von Übungsmöglichkeiten für Rettungshundestaffeln und Feuerwehren trägt das Unternehmen zur Umweltbildung und zur Sicherheit in der Region bei. Wurzer Umwelt fördert damit das Bewusstsein für nachhaltiges Handeln und stärkt zugleich die Gemeinschaft.

Die Wurzer Unternehmensgruppe ist ein Verbund moderner und leistungsfähiger Serviceunternehmen. Unsere Angebotspalette erstreckt sich auf die Bereiche Landschaftspflege, Umweltschutz, Entsorgung, Recycling und Logistik – sowohl für Kommunen und Unternehmen als auch für Privatpersonen. Der Grundstein für die Wurzer Unternehmensgruppe wurde durch Franz Wurzer im Jahr 1984 gelegt.

