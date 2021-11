Umzugsfirma richtig auswählen

Wahl der richtigen Umzugsfirma – machen Sie den Umzug zum Erfolg

Ob Sie Umzugsneuling sind oder bereits eine Vielzahl an Umzügen hinter sich haben – jeder Wohnungswechsel ist eine stressige und zeitaufwändige Angelegenheit. Die Auswahl der richtigen Umzugsfirma, erspart Ihnen ein hohes Maß an Stress, Zeit und Kosten. Mit einer sorgfältigen Planung sowie einer sorgfältigen Arbeitsweise ist der Umzug am vereinbarten Tag schnell und effizient erledigt. Sie können sich bequem zurücklehnen und Ihre neue Wohnung genießen.

Auswahl der passenden Leistungen

Umzugsunternehmen bieten mehr an als den Transport der Möbel von A nach B. Im Vorfeld können Sie von der Fachfirma Umzugskartons leihen sowie geeignetes Verpackungsmaterial erhalten. Sie haben keinen zusätzlichen Zeitaufwand sowie erhöhte Kosten für die Beschaffung und müssen sich nicht um die Entsorgung kümmern. Bevorzugen Sie es, einen Komplettumzug zu buchen, übernehmen die Umzugshelfer das Verpacken Ihrer Kisten. Die Fachkräfte zerlegen Möbelstücke, bauen die Küche ab und sorgen für eine fachgerechte Demontage sämtlicher Elektrogeräte sowie der Lampen. Dübellöcher an den Wänden verputzen sie sorgfältig. Zudem entsorgen sie Müll sowie altes Inventar und hinterlassen die Wohnung in einem besenreinen Zustand. Einer erfolgreichen Schlüsselübergabe steht nichts im Wege. In der neuen Wohnung bauen die erfahrenen Monteure die Möbel auf und sorgen für einen fachgerechten Anschluss sämtlicher elektrischer Geräte. Noch am selben Tag können Sie ihre neue Wohnumgebung ohne Blick auf frei hängende Energiesparlampen und störende Umzugskartons genießen.

Lassen Sie sich im Vorfeld ein detailliertes Angebot zu sämtlichen Leistungen erstellen. So können Sie passend zu Ihrem Budget sowie der Ihnen zur Verfügung stehenden Zeit die Ihnen wichtigen Services auswählen. Umzugshelfer sind eingespielte Teams. Den Fachkräften gehen Arbeiten, die Sie viel Zeit und Nerven kosten, schnell von der Hand. Viele Punkte sind günstiger, als Sie vermuten.

Kompetente Beratung und effiziente Abwicklung

Achten Sie in der Wahl Ihrer Umzugsfirma auf die vorhandenen Referenzen. Viele Zweifel an der Kompetenz einer Umzugsfirma lassen sich im persönlichen Gespräch ausräumen. Sind die Mitarbeiter des Kundenservices engagiert, freundlich und auskunftsfreudig, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass am Umzugstag alles reibungslos abläuft. Gute Umzugsfirmen bieten Ihnen von sich aus an, sich um die Beantragung temporärer Halteverbotszonen zu kümmern und stellen rechtzeitig Schilder auf. Stellen Sie sicher, dass am Umzugstag ein deutschsprachiger Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung steht. Das gibt Ihnen die Sicherheit, dass sämtliche Ihrer Wünsche zur vollen Zufriedenheit erfüllt werden. Haben Sie ein großes Umzugsprojekt, beispielsweise ein komplettes Haus oder steht ein Firmenumzug an, besitzen Sie viele Antiquitäten und Kunstwerke oder ist das Treppenhaus sehr eng, bevorzugen seriöse Umzugsunternehmen eine persönliche Inaugenscheinnahme vor der Erstellung des Angebotes. Festpreise geben Ihnen die Sicherheit, nicht im Nachhinein mit unangenehmen, finanziellen Überraschungen rechnen zu müssen.

Umfassender Versicherungsschutz

Immer wieder bieten Firmen Umzüge zu Dumpingpreisen an, beispielsweise im Rahmen von Umzugsauktionen. Nur selten handelt es sich um echte Schnäppchen. Hat eine Entrümpelungsfirma Kapazitäten frei, werden aus den Mitarbeitern keine Umzugsspezialisten. Der Transport empfindlicher Kunstwerke, sensibler Audiotechnik und anderer Wertgegenstände erfordert Erfahrung – ebenso eine fachgerechte Ladungssicherung. Gute Umzugsfirmen sind umfassend versichert. Selbstverständlich möchte niemand, dass Möbelstücke und anderes Inventar zu Schaden kommen. Wo Menschen arbeiten, können Fehler passieren. Daher ist es wichtig, dass sich im Schadensfall das beauftragte Umzugsunternehmen schnell und eigenständig um die Regulierung kümmert. Haben Sie Zweifel an der Qualität Ihres Umzugsunternehmens, ist es ratsam, dass Sie aus eigener Tasche eine Transportversicherung bezahlen. Im Falle eines Fernumzuges in ein anderes Land sollten Sie auf erfahrene Umzugsunternehmen bauen. Die gut ausgebildeten Mitarbeiter sind in der Lage, Zollangelegenheiten zu regeln und schwierige Formulare fristgerecht zu beantragen. In vielen Ländern gelten eigene gesetzliche Regelungen, welche die Zusammenarbeit mit einer Partnerfirma vor Ort notwendig machen.

Sie sehen, die Wahl der passenden Umzugsfirma ist nicht einfach. Setzen Sie auf den ausgezeichneten Service, die moderne Technik und die umfassenden Leistungen eines erfahrenen Umzugsunternehmens mit hervorragenden Referenzen. Dann können Sie Ihrem Wohnungswechsel entspannt entgegenblicken.