Rohde & Schwarz Cybersecurity und Panasonic stellen gemeinsame Lösung für hochsicheres, mobiles Arbeiten vor

Die IT-Sicherheitsexperten von Rohde & Schwarz Cybersecurity und Panasonic Mobile Solutions bieten ihren Kunden zukünftig eine gemeinsame VS-NfD- zugelassene Sicherheitslösung für mobiles Arbeiten an. Panasonic Mobile Solutions liefert unter der Marke TOUGHBOOK ausfallsichere IT-Lösungen mit robuster Hardware und Services. Rohde & Schwarz Cybersecurity ergänzt diese mit umfassender, proaktiver IT-Sicherheit – bestehend aus einem hochsicheren Browser, einem softwarebasierten VPN Client sowie einer Festplattenverschlüsselung.

Mobiles Arbeiten ist für viele zum Berufsalltag geworden. Dabei sind tragbare Geräte ein beliebtes Angriffsziel von Cyberattacken. Mobil können sich potenziell mehr Unbefugte Zugriff auf Daten verschaffen, diese stehlen oder manipulieren – beispielsweise über eine unzureichend gesicherte WLAN-Verbindung. Mit der gemeinsamen, VS-NfD-zugelassenen Lösung machen die IT-Sicherheitsexperten Rohde & Schwarz Cybersecurity und Panasonic Mobile Solutions sicheres mobiles und verschlüsseltes Arbeiten unter Einhaltung hoher Sicherheitsanforderungen noch einfacher.

Höchste Verfügbarkeit von Technik und Mitarbeitern

Die mobilen IT-Lösungen von Panasonic Mobile Solutions basieren auf widerstandsfähigen Notebooks, 2-in-1 Hybridgeräten, Tablets sowie Handhelds und werden explizit für IT-widrige Arbeitsumfelder sowie den strapazierenden 24/7-Dauereinsatz entwickelt. Zertifiziert nach verschiedenen IP-Schutzarten sowie MIL-STD-810G reduzieren sie kostspielige, zeitraubende Ausfälle auf ein Minimum. Mit modularer Bauweise und vielseitigen Schnittstellenotionen – u.a. mit integrierten Barcode-/RFID-Scannern – werden sie bedarfsgerecht angepasst. So vereinen sie die Vorteile von mehreren Geräten in einem zuverlässigen multifunktionalen Tool und bieten höchste Verfügbarkeit von Technik und Mitarbeitern.

Umfassende IT-Sicherheit gegen Cyberangriffe

Rohde & Schwarz Cybersecurity ergänzt die ausfallsicheren IT-Lösungen von Panasonic Mobile Solutions mit umfassender IT-Sicherheit: Der softwarebasierte R&S®Trusted VPN Client schützt die Netzwerkkommunikation einer Client-Plattform (Windows-Laptop, -Tablet) mit einem Behörden- oder Unternehmensnetzwerk über ein nicht vertrauenswürdiges Netzwerk, wie zum Beispiel das Internet. Hierbei wurde eine Zero-Trust-Architektur gegenüber dem Betriebssystem umgesetzt, um Risiken aufgrund möglicher Betriebssystem-Exploits auszuschließen. Für zusätzliche Sicherheit sorgt der “Always On”-Modus: Die Nutzer befinden sich zu keinem Zeitpunkt ungeschützt in einem nicht vertrauenswürdigen Netzwerk. Die Festplattenverschlüsselung R&S®Trusted Disk schützt sensible Daten mit einer sicheren und transparenten Verschlüsselung in Echtzeit ohne Produktivitätseinschränkung sogar im Falle von Verlust oder Diebstahl vor unbefugtem Zugriff – selbst auf USB-Datenträgern. Und die virtuelle Umgebung zum sicheren Surfen im Web, R&S®Browser in the Box, bietet im Zusammenspiel mit R&S Trusted VPN Client und R&S Trusted Disk ein zusätzliches Sicherungssystem für einen hochsicheren, mobilen Arbeitsplatz.

“Die IT-Sicherheit von mobilen Endgeräten ist in vielerlei Hinsicht ein essenzieller Aspekt des Arbeitens von unterwegs”, betont Timo Unger, Country Manager CEE bei Panasonic Mobile Solutions. “So sind nicht nur sensible Branchen wie Polizei- und Sicherheitsdienste, Gesundheitswesen und die Energiewirtschaft auf die Sicherheit für mobile Endgeräte angewiesen. Mit Rohde & Schwarz Cybersecurity haben wir einen idealen Partner an unserer Seite, um unsere robusten und dadurch ausfallsicheren mobilen Endgeräte kombiniert mit einem proaktiven IT-Sicherheitspaket aus einer Hand anbieten zu können.”

“Wir freuen uns, im Rahmen unserer Kooperation mit Panasonic Mobile Solutions den Kunden einen hochsicheren, mobilen Arbeitsplatz bieten zu können”, ergänzt Dr. Falk Herrmann, Geschäftsführer von Rohde & Schwarz Cybersecurity. “Die TOUGHBOOK Tablets und Handhelds von Panasonic sind zusammen mit unseren Sicherheitslösungen die perfekte Plattform für alle Anwender, die weder bei der Robustheit der Geräte noch bei der IT-Sicherheit Kompromisse eingehen wollen.”

Weitere Informationen zu Panasonic Mobile Solutions finden Sie unter: http://www.toughbook.de

Weitere Informationen zu Rohde & Schwarz Cybersecurity finden Sie unter: www.rohde-schwarz.com/cybersecurity.

Rohde & Schwarz Cybersecurity

Rohde & Schwarz Cybersecurity ist ein führendes IT-Sicherheitsunternehmen, das hoheitlichen und privatwirtschaftlichen Kunden mit besonderen Sicherheits- und Zulassungsanforderungen Schutz vor den sich stetig ändernden Cyberbedrohungen bietet. Der Pionier hochsicherer Verschlüsselungstechnologien liefert Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverschlüsselung, Endpoint-Sicherheit sowie innovative Datenschutzlösungen für Cloud-Umgebungen und Webanwendungen. Die meisten dieser Produkte sind vom BSI für die Absicherung VS-NfD-eingestufter Daten zugelassen. Diese vertrauenswürdigen Sicherheitslösungen unterstützen die Anwender auf dem Weg in eine sichere und digitalisierte Welt und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur digitalen Souveränität. Weitere Informationen unter www.rohde-schwarz.com/cybersecurity.

Rohde & Schwarz

Der Technologiekonzern Rohde & Schwarz zählt mit seinen führenden Lösungen aus den Bereichen Test & Measurement, Technology Systems sowie Networks & Cybersecurity zu den Wegbereitern einer sicheren und vernetzten Welt. Vor mehr als 85 Jahren gegründet, ist der Konzern für seine Kunden aus Wirtschaft und hoheitlichem Sektor ein verlässlicher Partner rund um den Globus. Zum 30. Juni 2020 betrug die weltweite Zahl der Mitarbeitenden rund 12.300. Der unabhängige Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019/2020 (Juli bis Juni) einen Umsatz von 2,58 Milliarden Euro. Firmensitz ist München.

R&S® ist eingetragenes Warenzeichen der Firma Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.

Über Panasonic

Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Consumer Electronics, Housing, Automotive und B2B. Das Unternehmen, das 2018 sein hundertjähriges Firmenbestehen feierte, unterhält 528 Tochtergesellschaften sowie 72 Beteiligungsunternehmen weltweit und erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2020) einen konsolidierten Netto-Umsatz von 61,9 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch partnerschaftliche Innovationen Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt der Kunden zu schaffen.

Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie unter: http://www.panasonic.com/global

Über Panasonic Mobile Solutions (TOUGHBOOK)

Panasonic Mobile Solutions mit Hauptsitz in Wiesbaden ist eine Business Unit der Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU). Mit speziell für professionelle Nutzer entwickelten Lösungen basierend auf modular anpassbaren, widerstandsfähigen Notebooks, Tablets und Handhelds unter der Marke TOUGHBOOK trägt die Mobile Solutions Gruppe zur höheren Produktivität der mobilen Arbeit bei. Als europäischer Marktführer hatte Panasonic 2019 einen Umsatzanteil von 45 Prozent am Verkauf robuster, langlebiger Notebooks und Tablets (VDC Research, März 2020).

Weitere Informationen finden Sie unter: https://business.panasonic.de/mobile-it-solutions/

