In ihrem 14. Video zeigen die Kennzeichnungsprofis von REA Elektronik, wie Airbags entstehen und ihre Verlässlichkeit sichergestellt wird

Mühltal, 16. Mai 2022 – “Qualität ist unser A&O – unser Gewebe rettet Leben.” Das sagt Birgit Zauner, Leiterin des Qualitätsmanagements bei UTT Technische Textilien GmbH & Co. in Krumbach, zu den “Kennzeichnungsprofis” von REA Elektronik. Was für ein Gewebe das ist, wie es gemacht wird und vor allem, wie seine Qualität gesichert und dokumentiert wird, das haben sich Daniel Wege (Business Development Manager) und Frank Debusmann (Sales Director national Kennzeichnungssysteme) vor Ort selbst angesehen. Das daraus entstandene neue Video aus der Serie “Kennzeichnungsprofis vor Ort” ist seit heute online (http://bit.ly/REA_Profis_14).

Wege bringt es auf den Punkt: “Man hat ihn immer dabei und hofft, ihn niemals zu Gesicht zu bekommen – den Airbag.” Und wenn er dann doch mal aufgeht, dann soll er verlässlich schützen. Ein einziger Airbag? “In modernen Wagen können bis zu zwölf oder noch mehr verbaut sein”, erklärt Zauner. Die Vielfalt reicht vom Front-, über den Seit- und Knie- bis zum Curtain-Airbag, der sich wie ein Vorhang über die Fahrzeugseite ausbreitet. UTT stellt auch Textilien für Fallschirme her, gilt aber vor allem als Pionier und Vorreiter in der Entwicklung von Airbag-Gewebe.

Verlässliche Kennzeichnung eines “nicht sehr einfachen Gewebes”

Spannend finden die Kennzeichnungsprofis, wie das Gewebe nach der Fertigung für die individuelle Funktion verschiedener Airbags veredelt und seine Qualität gesichert wird. Und vor allem sehen sie sich genauer an, wie über die serialisierte Kennzeichnung im Bedarfsfall innerhalb kürzester Zeit alles Notwendige über das Gewebe herausgefunden werden kann: Aus welchem Garn es wann entstand, mit welchen Prozessschritten, bis hin zu der Frage, wer die Maschine bedient hat. Wie UTT all diese Informationen verlässlich und dauerhaft gut lesbar auf das “nicht sehr einfache Gewebe” (Debusmann) bringt und warum das Unternehmen sich für REA JET als Technologiepartner entschieden hat – all das ist in dem neuesten Streifen der Kennzeichnungsprofis zu erfahren.

Da die Kennzeichnungsprofis jetzt wieder auf Tour gehen können, kann auch die Reihe weiter fortgesetzt werden. Und wenn alles nach Plan läuft, wird am 15. Juni ein weiteres Video “Kennzeichnungsprofis vor Ort” auf der REA Webseite (www.rea-jet.com) online gehen. Fans der Reihe und alle, die beruflich mit industrieller Kennzeichnung zu tun haben, dürfen also gespannt sein, worum es dann geht.

Über REA

REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind Produktlinienmarken der REA Elektronik GmbH mit Sitz in Mühltal bei Frankfurt am Main. Das Partnerunternehmen REA Card entwickelt und vertreibt bargeldlose Zahlungssysteme. REA Elektronik wurde 1982 gegründet, ist inhabergeführt und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter.

In der Produktlinie REA JET werden hochwertige Kennzeichnungs- und Codiersysteme für die berührungslose, industrielle Beschriftung entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Tintenstrahldrucker, Laser- und Signiersysteme sowie Tinten und Verbrauchsmittel. Die praxisorientierten Produkte sind für alle Branchen geeignet und bewähren sich weltweit in unterschiedlichsten Industriezweigen. Mehr unter: www.rea-jet.com

In der Produktlinie REA LABEL werden Etikettiertechnik-Lösungen entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Etikettenspender, Druckspender, Paletten-Etikettierer und der Bereich Sondermaschinenbau sowie Thermotransferdrucker und zugehörige Verbrauchsmittel wie Etiketten und Farbbänder. Mehr unter: www.rea-label.com

In der Produktlinie REA VERIFIER werden Codeprüfgeräten zur Qualitätskontrolle von Strich- und Matrixcodes entwickelt und produziert. Ziel ist die Prozessoptimierung durch hohe Erstleseraten bei automatischer Identifikation. Mehr unter: www.rea-verifier.com

Alle Produkte von REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind zu 100 Prozent Made in Germany. Mehr unter: www.rea.de

