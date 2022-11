Unternehmen verzichten freiwillig auf neu Kunden

90% der Unternehmen haben den falschen Website-Content

seo-textagentur.at – 90% der Unternehmen haben den falschen Website-Content, da dieser niemals Top-Suchmaschinen-Rankings erreicht. SEO ist mittlerweile mehr als eine schnelle Seite, ein paar Texte und Links. In der Regel kommen über lediglich 20% der Keywörter eines Themas 80% des Traffics. Diese zentralen Fokus-Keywörter gilt es zu identifizieren, um dann damit holistische Content-Seiten mit den richtigen Kernthemen aufbauen zu können.

Laufendes Bloggen macht in der Regel leider wenig Sinn, da die meisten Blogbeiträge nicht ordentlich in den Suchmaschinen-Rankings performen. SEO mit Sales-Fokus geht anders: Als organischer Traffic-Funnel fungiert ein systematisch aufeinander abgestimmtes Bündel an untereinander vernetzten Themenseiten. Diese gilt es dann laufend zu pflegen, und durch interne und externe Optimierungsmaßnahmen in den Google-Suchmaschinen-Rankings entsprechend nach vorne zu pushen.

Seit dem Google-Helpful-Content-Update muss man Content und damit auch SEO neu denken. Der SEO-Standard der Zukunft sind die Google E-A-T-Prinzipien (SEO-Technik, Content-Entwicklung und fortlaufende Offpage-Markensignale als untrennbare Trust-Einheit). Alles weiterführenden Informationen finden sich ab sofort auch auf: www.seo-textagentur.at

TEXTER & SEO Österreich ist eine Spezialagentur für SEO Content Marketing. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Fullservice SEO (SEO-Technik, Content-Entwicklung und fortlaufende Offpage-Markensignale als untrennbare Trust-Einheit) nach den aktuellen Google EAT-Standards.

Firmenkontakt

TEXTER & SEO Österreich – www.seo-textagentur.at

Wolfgang Jagsch

Neubruchstr. 23

4060 Leonding

06504646498

jagsch@wortschmied.eu

https://seo-textagentur.at

