Unternehmensberater Max Weiß verrät 3 Tipps für erfolgreiche Online-Coachings

Ohne Arbeit geht es nicht: So führt Businesscoaching zum Erfolg

Bad Tölz, 1. Dezember 2023. In der Welt des Online-Businesscoachings begegnen uns oft verlockende Versprechen wie „Verdiene passiv 10.000 Euro in den nächsten 30 Tagen“ oder „3 Millionen Euro in drei Monaten! Werde reich ohne zu arbeiten“. Solche Slogans von Businesscoaches haben eine magnetische Anziehungskraft – gerade auf junge Menschen. Max Weiß, Gründer der WEISS Consulting & Marketing GmbH mit Sitz in Bad Tölz, erfahrener Unternehmensberater und Experte für Existenzgründung, erklärt, wann Coachings erfolgreich sind und gibt Tipps, wie Interessierte seröse Online-Coachings finden.

Grundsätzlich gilt, Werbung ist auch im Bereich Coaching: Werbung. „Viele junge Menschen träumen davon, sich selbstständig zu machen. Genau da holen sie die Werbeversprechen auf Instagram, Facebook und Co. ab“, erklärt Max Weiß. Auch er betitelt seine Videos auf YouTube mit Slogans wie „So verdienst Du 5k+ im Monat“. Max Weiß: „Ähnlich machen es Fitnessstudios, die mit zehn Kilo Gewichtsverlust in vier Wochen werben. Aber: Jeder weiß, dass es ohne Schwitzen nicht geht.“

Unternehmensberater Max Weiß: Coaching-Erfolg braucht Einsatz und Engagement

Der Unternehmensberater weiß, wovon er spricht. Mit gerade einmal 18 Jahren gründete er eine Social-Media-Agentur – sein erstes Unternehmen. Kurz darauf folgte die WEISS Consulting & Marketing GmbH. Mit 20 Jahren war Max Weiß Selfmade-Millionär. Heute, mit 23 Jahren, führt er mehrere erfolgreiche Firmen und zeigt als Businesscoach Gründern von Social-Media-Agenturen, wie sie ihr Unternehmen erfolgreich aufbauen und skalieren. Seine Botschaft: „Online-Coaching hilft definitiv dabei, Unternehmen zu gründen, erfolgreich zu machen und relativ schnell viel Geld damit zu verdienen. Aber nicht im Schlaf. Es erfordert echte Anstrengung und Engagement.“

Zwei Fallbeispiele: 10.000 Euro Umsatz im Monat sind möglich

Paul W., ein erfolgreicher Absolvent des Coachings von Max Weiß, zeigt, dass mit Disziplin und dem richtigen Businesscoach der Weg zum Erfolg möglich ist. Innerhalb von zwei Jahren hat er eine Social-Media-Marketing-Agentur aufgebaut. „Für 10.000 Euro Umsatz im Monat reichen vier bis fünf Kunden – das ist einfache Mathematik. Und nach fünf Kunden kann das Geschäft zum Selbstläufer werden“, erklärt Max Weiß den Erfolg.

Manchmal geht es auch schneller, wie bei Christian K.: Er hatte seinen eigenen Malerbetrieb schon erfolgreich auf Social-Media-Kanälen präsentiert und beschloss, eine Social-Media-Agentur zu gründen. „Christian K. verfügte durch seinen Betrieb und seine Social-Media-Aktivitäten bereits über ein großes Netzwerk. Zudem setzte er die Inhalte unseres Online-Businesscoachings konsequent um. So gewann er schnell Kunden, baute innerhalb eines Jahres eine erfolgreiche Agentur auf, verkaufte sie und zog ins sonnige Ausland“, sagt Max Weiß.

Tipp 1: Geld-zurück-Garantien bei Online-Coachings prüfen

Max Weiß rät allerdings zur Vorsicht bei der Auswahl von Online-Businesscoachings. Denn die Gefahr vor Abzocke ist immer da. Der Unternehmensberater und Businesscoach empfiehlt Interessierten, zu prüfen, wem sie ihr Geld und ihr Vertrauen schenken. „Geld-zurück-Garantien beim Online-Coaching sind ein Indiz für Seriosität, dennoch ist Vorsicht geboten. Interessenten sollten sich beim Anbieter genau erkundigen, wann die Garantie greift – und wann nicht.

Tipp 2: Achten Sie bei Online-Coachings auf eine sorgfältige Auswahl der Teilnehmenden

Nicht jedes Online-Coaching führt zum Erfolg. Max Weiß betont deshalb, wie wichtig eine sorgfältige Auswahl und Betreuung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist. „Ob ein Coach auf das schnelle Geld aus ist, erkennen Interessierte unter anderem am Auswahlprozess. Je intensiver dieser ist, desto mehr ist der Coach wirklich am Erfolg der Teilnehmenden interessiert. Außerdem erfahren die potenziellen Teilnehmer während dieses Prozesses mehr über die Struktur des Businesscoachings und können besser abschätzen, wie aufgehoben sie sich fühlen.“, erklärt Max Weiß.

Tipp 3: Beim Coaching auf das Widerrufsrecht achten

Um mit ihren Coachings erfolgreich zu sein und weiterempfohlen zu werden, haben Max Weiß und sein Team ein dreistufiges Auswahlverfahren entwickelt, in dem das Gründerpotenzial der Bewerber getestet wird. Nur wer besteht, wird in das zwölfmonatige Programm aufgenommen. Die Bezahlung erfolgt ab Sommer 2023 direkt über WEISS Consulting & Marketing, zwischengeschaltete Dienstleister entfallen. Denn deren Modalitäten werden im Zusammenhang mit Online-Coachings ebenso häufig kritisiert wie viele Businesscoaches selbst. So haben Verbraucherinnen und Verbraucher mit der Zahlungsumstellung bei Max Weiß ein 14-tägiges Widerrufsrecht. „Mein Ziel ist es, dass ausschließlich Menschen an unserem Programm teilnehmen, die das Potenzial zum Unternehmer haben – und sich von uns fair behandelt fühlen. Denn nur wenn harte Arbeit und seriöses Coaching ineinander greifen, lässt sich der Traum von den ersten 10.000 Euro im Monat schnell verwirklichen.“

Weiterführende Informationen:

https://weiss-max.com

https://weiss-max.com/beratung/

Über die WEISS Consulting & Marketing GmbH

Die Online-Unternehmensberatung WEISS Consulting & Marketing GmbH wurde 2018 von Max Weiß unter dem Namen MVL Marketing GmbH in Bad Tölz gegründet und 2019 umfirmiert. Die Firma unterstützt seither Unternehmen dabei, ihre Brands online zu vermarkten. Das Leistungsspektrum umfasst Beratungen zu den Themen Marketing- und Perfomance-Strategien, Werbeanzeigen, Content-Entwicklung und Prozessautomatisierung.

Im Fokus der WEISS Consulting & Marketing steht heute aber vor allem, Unternehmen und Personen Schritt für Schritt beim Aufbau eigener Social-Media-Agenturen zu beraten. Vorkenntnisse sind hierbei nicht notwendig, da das zwölfmonatige Online-Coaching alle notwendigen Details vermittelt – und mit Praxiserfahrung bereichert.

Zu den vermittelten Kenntnissen gehören: Business-Modellentwicklung, Positionierung, Markenaufbau, Content-Entwicklung, Marketing, Akquise von Neukunden und Mitarbeitern, Generierung von Online-Reichweite oder Business-Skalierung. Darüber hinaus bedienen die Coaching-Programme weitere Themen wie Angebotsentwicklung, Verkaufsunterstützung, Mentoring sowie Unternehmensführung und Rechtswesen.

Potenzielle Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen vor dem Coaching-Start einen dreistufigen kostenfreien Auswahlprozess aus Bewerbung, Qualifikationsgespräch Beratungsgespräch durchlaufen. Nur wer in diesem glaubhaft vermittelt, dass er das Potenzial zur Unternehmerin beziehungsweise zum Unternehmer hat, wird in das Programm aufgenommen. Die Bezahlung erfolgt seit Sommer 2023 direkt über die WEISS Consulting ohne zwischengeschalteten Dienstleister. Zudem haben Verbraucher ein 14-tägiges Widerrufsrecht.

Firmenkontakt

WEISS Consulting & Marketing GmbH

Max Weiß

Nockhergasse 6

83646 Bad Tölz

+49 177 77 25 214



https://weiss-max.com

Pressekontakt

ANSCHÜTZ + Company

Nadine Anschütz

Schornstrasse 8

81669 München

+49 89 9622 8981



https://www.anschuetz-co.de/

Bildquelle: © WEISS Consulting & Marketing GmbH