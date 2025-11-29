Unternehmensnachfolge mit strukturierter Finanzierung

Praxisbeispiel: Unternehmensnachfolge an der Waterkant: Vom gescheiterten Alleingang zur strukturierten MBO-Finanzierung

Ein Praxisbeispiel: Wie die imc Unternehmensberatung einem angehenden Unternehmenskäufer den Weg vom Selbstversuch über die Bankenabsage bis zum erfolgreichen Management-Buy-Out im Sondermaschinenbau ebnete.

Der Weg zur eigenen Firma ist selten ein Spaziergang. Gerade bei einem Management-Buy-Out (MBO) in einem anspruchsvollen Sektor wie dem Sondermaschinenbau sind die Hürden oft hoch – insbesondere bei der Finanzierung. Ein aktuelles Praxisbeispiel für erfolgreiche Finanzierung MBO in Norddeutschland zeigt eindrücklich: Ohne die richtige Strategie endet der Traum oft abrupt.

Eine klare Absage beendet den Selbstversuch

Die Ausgangslage schien vielversprechend: Ein mittelständisches Sondermaschinenbauunternehmen suchte einen Nachfolger. Altgesellschafter und langjährige Führungskraft waren sich handelseinig – der Weg von der Führungskraft zum Unternehmenskäufer schien geebnet. In Eigenregie wurde der Deal vorbereitet, Unterlagen wurden erstellt und die Suche nach der notwendigen Finanzierung wurde gestartet.

Der Kaufpreis konnte nicht aus Eigenmitteln gestemmt werden, weshalb eine Finanzierung über öffentliche Fördermittel angestrebt wurde. Eine strategisch kluge Idee, um die zukünftige Liquidität des Unternehmens nicht unnötig zu belasten.

Die Ernüchterung: Trotz aller Vorbereitung endeten die ersten Bankgespräche mit einer klaren Absage. Das Finanzierungskonzept war in dieser Form nicht darstellbar. Der MBO-Versuch scheiterte am Start, die Unsicherheit war zurück und die Übergabepläne des Verkäufers lagen erneut auf Eis. Die Finanzierungsabsage sorgte für Frust, Enttäuschung und Ratlosigkeit. Die gewünschte Lebensplanung mit der Familie konnte der Altgesellschafter nicht realisieren und er stand trotz aller Bemühungen wieder komplett am Anfang.

Die Lösung: Struktur, Expertise und eine Finanzierung mit Holdingstruktur

An diesem kritischen Punkt nahmen Verkäufer und Käufer Kontakt zur IMC Unternehmensberatung auf, vertreten durch Herrn Idelmann. Die IMC brachte die entscheidende Erfahrung aus zahlreichen Nachfolgeprojekten, auch im Sondermaschinenbau, mit. Die Entscheidung für die Zusammenarbeit fiel schnell.

Im Zentrum der nun folgenden Phase stand die Entwicklung eines vollständig integrierten Finanzierungskonzepts, das die Transaktion von Grund auf neu strukturierte. Das Ziel: Die Finanzierung musste zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Unternehmens passen und die Vorteile öffentlicher Förderprogramme maximal ausschöpfen.

Das strategische Erfolgsmodell der imc

Der Schlüssel zum Erfolg lag in der Abkehr vom unstrukturierten Alleingang. Die IMC Unternehmensberatung entwickelte ein dreiteiliges, ganzheitliches Modell, das die Finanzierung nicht nur sicherstellte, sondern auch steuerlich optimierte und den Bankenprozess in einen Wettbewerb verwandelte.

1. Finanzierungskonzept: maßgeschneidert und fördermitteloptimiert

Das Konzept der imc sicherte dem Unternehmenskäufer eine zukunftssichere Kapitaldienstfähigkeit. Durch die gezielte Einbindung von KfW-Darlehensprogramme und der Bürgschaftsbank konnten optimale Konditionen erzielt werden:

-Lange Laufzeiten (bis zu 15 Jahre).

-Tilgungsfreie Anlaufzeiten für eine liquiditätsschonende Übergangsphase.

-Optimierte, festgeschriebene Zinssätze.

-Keine private (dingliche) Sicherheitenstellung erforderlich.

-Ausreichender Liquiditätspuffer nach der Übernahme.

2. Liquiditätsoptimierte Abwicklung über Holding

Anstelle eines direkten Kaufs – der oft steuerliche und liquiditätsseitige Nachteile mit sich bringt – wurde ein strategisches Holding-Modell gewählt. Der Erwerber gründete eine Holding GmbH, die anschließend die Unternehmensanteile erwarb.

Vorteil: Die öffentlichen Fördermittel wurden auf Ebene der Holding beantragt und bereitgestellt, was sie zum zentralen Finanzierungspartner machte.

Das Ergebnis: Steuerliche Vorteile über die Holdingebene, Liquiditätsoptimierung beim Kapitaldienst und hohe Flexibilität für zukünftige Anteilsverkäufe. Das Modell wurde in enger Abstimmung mit dem Steuerberater entwickelt und umgesetzt.

3. Prozesssteuerung: Wettbewerb unter den Banken

Die imc übernahm die vollständige und professionelle Kommunikation mit den Finanzierungspartnern. Dank der strukturierten Vorbereitung konnten mehrere Banken parallel angesprochen werden. Dies brachte dem Käufer entscheidende Vorteile und eine signifikante Beschleunigung des Prozesses: Durch das präzise Verständnis von Bankanforderungen konnten Rückfragen zügig beantwortet und ein konsistenter Informationsfluss zwischen allen Parteien gewährleistet werden. Mit der IMC als zentralem Ansprechpartner für die gesamte Finanzierung resultierte dies nicht nur in einer deutlichen Prozessbeschleunigung, sondern führte letztlich zu einem echten Wettbewerb unter den Banken um die attraktivsten Konditionen.

Das Ergebnis: Die Wahl des attraktivsten Angebots, verbunden mit einem dauerhaften Zinsvorteil für das Unternehmen.

Die Vorteile auf einen Blick

-Sicherheit und Struktur: Ein professionell gesteuerter Gesamtprozess mit klarem Informations- und Zeitplan.

-Steuerliche Optimierung: Nutzung eines steuerlich vorteilhaften Holding-Modells.

-Finanzielle Exzellenz: Maximale Nutzung öffentlicher Fördermittel (Finanzierung mit Holdingstruktur) und Erzielung optimaler Konditionen (lange Laufzeiten, tilgungsfreie Phasen).

-Risikominimierung für den Käufer: Keine private (dingliche) Sicherheitenstellung erforderlich.

-Prozess-Effizienz: Deutliche Beschleunigung des Prozesses durch Übernahme der Bankenkommunikation.

-Beste Konditionen: Erzeugung eines Wettbewerbs unter den Banken, was zu einem dauerhaften Zinsvorteil für das Unternehmen führte.

Stimmen der Beteiligten

Käufer – Neue Geschäftsführung: „Wir hatten im Selbstversuch schon einiges vorbereitet – aber irgendwann war klar, dass wir professionelle Unterstützung brauchen, um den Prozess strukturiert und erfolgreich abzuschließen. Die Beratung hat uns enorm geholfen – beim Finanzierungskonzept, bei der Abstimmung mit den Finanzierern und beim gesamten Ablauf. Am Ende ging alles schneller, klarer und mit einem Ergebnis, mit dem wir sehr zufrieden sind.“

Verkäufer – Altgesellschafter: „Nach mehreren Anläufen war mir wichtig, den Verkaufsprozess strukturiert und professionell anzugehen. Mit der richtigen Begleitung lief alles zügig und reibungslos. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und freue mich, mein Unternehmen in gute Hände übergeben zu haben.“

Über imc Unternehmensberatung

Die imc Unternehmensberatung ist seit über 30 Jahren Spezialist für Finanzierungs- und Fördermittelberatung im Mittelstand mit Standorten im gesamten DACH-Raum. Der Beratungsansatz ist holistisch und verzahnt alle relevanten wirtschaftlichen, finanziellen und kommunikativen Faktoren.

Kern des Erfolgs ist das aktionsorientierte Wertesystem der IMC, das auf Transparenz und umfassender Koordination beruht:

-Aktionsorientierte Vorgehensweise: Kein langes Analysieren, sondern gezieltes Handeln.

-Klare und offene Kommunikation: Schnelle, präzise und ehrliche Information aller Beteiligten.

-Einbindung aller relevanten Akteure: Geschäftsführung, Altgesellschafter, Banken, Förderinstitute und steuerliche Berater werden aktiv in den Prozess integriert.

Die imc sorgt durch effizientes Projektmanagement für eine schnelle Finanzierung und einen zügigen Unternehmensübergang – professionell gesteuert, transparent und planbar bis zum erfolgreichen Abschluss.

Kontakt für Rückfragen: Andreas M. Idelmann, www.imc-services.de

Hinweis / Disclaimer

Die in diesem Beitrag genannten Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Für rechtliche oder steuerliche Fragen sollten entsprechende Fachberater hinzugezogen werden.

