Unternehmernachfolge beim Spiegel Institut

Die Gesellschafter des Spiegel Institut haben eine Anteilsmehrheit an den niederländischen Finanzinvestor Rhein Invest und an den Investor & Manager Dr. Andree Kang veräußert

Die Gesellschafter des Spiegel Institut, einem führenden Beratungsunternehmen aus dem Bereich User Experience Consulting, haben im Rahmen einer Neuordnung des Gesellschafterkreises eine Anteilsmehrheit an die Beteiligungsgesellschaft Rhein Invest veräußert. Gleichzeitig beteiligt sich Herr Dr. Andree Kang als Mitgesellschafter an der Unternehmensgruppe und wird als CEO die bisherige Unternehmensleitung um die Geschäftsführerin Beate Irmer verstärken. Dr. Kang wird seine über 20-jährige Erfahrung und Expertise aus unterschiedlichen Top-Management-Positionen in das Unternehmen einbringen. Die bisherigen Gesellschafter bleiben dem Spiegel Institut sowohl in der Rolle als Gesellschafter als auch in einer Beirats- und Beraterfunktion weiter erhalten und eng verbunden. Das Spiegel Institut positioniert sich durch diesen Schritt strategisch für die künftige Weiterentwicklung in einem dynamisch wachsenden Marktsegment.

Das Spiegel Institut ist ein international agierendes Beratungsunternehmen für Consumer Research und User Experience Consulting. Das Leistungsspektrum umfasst auch die Bereiche Usability Engineering, UX Empowerment und Data Consulting. Seit der Gründung in 1950 durch Prof. Bernt Spiegel, hat sich das Familienunternehmen als führender Entwickler innovativer und zukunftsweisender Interaktions-Konzepte an der Schnittstelle von Mensch und Maschine etabliert. Insbesondere in technisch anspruchsvollen Branchen wie z.B. der Automobilindustrie sowie der Medizin- und Hausgerätetechnik hat sich das Spiegel Institut herausragende Kompetenzen und Referenzen aufgebaut und ist seit vielen Jahren fest in den Entwicklungsabteilungen führender OEMs verankert. Das Spiegel Institut beschäftigt heute über 130 Mitarbeiter an sieben Standorten in Deutschland und Asien.

“Wir haben vor drei Jahren in der Spiegel Gruppe einen Change-Prozess angestoßen mit dem Ziel, das Unternehmen für zukünftige Marktanforderungen und globale Megatrends besser aufzustellen, die Investitionsmöglichkeiten zu erhöhen und auf mehrere Schultern zu verteilen. Rhein Invest und Dr. Andree Kang ermöglichen uns nun ideal, diese Strategie nachhaltig weiterzuentwickeln”, erklärt Andreas Baur, Gesellschafter des Spiegel Institut.

“Wir können uns nun aus dem operativen Geschäft zurückziehen, in dem Wissen, mit diesem Schritt die Zukunftsfähigkeit der Spiegel Gruppe nachhaltig gesichert zu haben und unserer Führungsmannschaft und allen Mitarbeitern eine sehr solide Basis für weitere Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten gesichert zu haben”, ergänzt Götz Spiegel, Gesellschafter und Sohn des Gründers des Spiegel Institut.

Dr. Andree Kang kommentiert: “In die Gestaltungsfelder von Götz und Uta Spiegel sowie Andreas Baur und letztlich auch Prof. Bernt Spiegel treten zu dürfen, erfüllt uns mit Freude und Dank. Zumal wir Erstere gleichzeitig weiterhin als Gesellschafter an Bord haben. Dazu kommt ein kompetentes, bei unseren Kunden hoch angesehenes Team. Unser absoluter Fokus wird darin bestehen, die Zusammenarbeit mit unseren Bestandskunden weiter auf- und auszubauen. Darüber hinaus werden wir als Team Strategien für weiteres Wachstum erarbeiten, beispielsweise durch Ausweitung des Portfolios, der geographischen Präsenz wie auch der Zielbranchen & -märkte. Wir freuen uns auf die Chancen, die vor uns liegen und werden sie gemeinsam nutzen.”

“Mit Herrn Dr. Kang arbeiten wir bereits seit drei Jahren eng zusammen. Wir kennen uns gut, vertrauen einander und sind unter seiner Führung davon überzeugt, das Spiegel Institut weiter zu entwickeln. Insbesondere bei strategischen Maßnahmen, wie z.B. anorganischem Wachstum, stehen wir dem Management-Team mit Rat, Tat und Finanzkraft zur Seite”, sagt Kevin Heerema, Gründungspartner von Rhein Invest.

Die Rhein Invest ist eine deutsch-niederländische Beteiligungsgesellschaft von Unternehmern für Unternehmer, die sich langfristig an mittelständischen Unternehmen mit einer starken DNA beteiligt. Dabei ist der Fond einer Evergreen Struktur ähnlich und ermöglicht laufzeitungebundene Investments. Das interdisziplinäre Team sitzt in Amstelveen bei Amsterdam und besteht aus Niederländern und Deutschen. Die Gesellschaft investiert insbesondere in profitable Unternehmen aus den Sektoren Industrie, Software, Dienstleistungen, Lebensmittel- und Agrartechnologie.

