UPDF iOS 2.5.2 bringt direkten Zugriff auf Unternehmensdateien auf mobile Geräte

UPDF iOS 2.5.2 enables seamless mobile access to company drives, NAS, and remote servers-letting users open and edit PDFs instantly without downloads or switching apps.

UPDF, ein führender Innovator im Bereich digitaler Dokumentenlösungen unter Superace Software Technology, hat heute die Veröffentlichung von UPDF iOS 2.5.2 bekannt gegeben. Dieses Update stellt einen bedeutenden Fortschritt in der mobilen Produktivität dar: den direkten Zugriff auf Unternehmens- und Remote-Dateispeichersysteme.

Mit diesem Update ermöglicht UPDF den Nutzern, PDFs, die auf Unternehmenslaufwerken, NAS-Geräten und Remote-Servern gespeichert sind, direkt auf dem iPhone oder iPad zu öffnen und zu bearbeiten – ohne Dateien herunterzuladen, Dokumente zu duplizieren oder zwischen mehreren Anwendungen zu wechseln. Dadurch wird die Reibung in Arbeitsabläufen deutlich reduziert und der Zugriff auf Unternehmensdateien nahtlos in mobile Umgebungen integriert.

Nahtloser Zugriff auf Unternehmens-Dateisysteme

UPDF iOS 2.5.2 wurde entwickelt, um mobile Geräte enger in reale Unternehmens-Workflows zu integrieren. Nutzer können sich nun direkt mit internen Speichersystemen und Remote-Dateisystemen verbinden, darunter:

-Unternehmens-Freigaben

-Team-Dateiserver und Repositories

-NAS-Speichersysteme

-Remote-Unternehmensserver

Nach der Verbindung können Nutzer Verzeichnisse in Echtzeit durchsuchen und PDFs sofort öffnen, unabhängig davon, wo die Dateien gespeichert sind.

Dies eliminiert die herkömmliche Notwendigkeit, Dateien lokal herunterzuladen oder Drittanbieter-Tools für Dateiübertragungen zu verwenden, und ermöglicht den direkten Zugriff auf Dokumente an ihrer Quelle.

Für moderne mobile Arbeitsabläufe entwickelt

Die heutige Arbeitswelt ist nicht mehr an einen festen Arbeitsplatz gebunden. Fachkräfte benötigen zunehmend sofortigen Zugriff auf Dokumente – unterwegs, im Homeoffice oder zwischen Meetings. UPDF iOS 2.5.2 unterstützt diese Anforderungen durch:

-Sofortige Dokumentenprüfung auf mobilen Geräten

-Direkten Zugriff auf interne Unternehmensressourcen

-Schnellere Entscheidungen durch Echtzeit-Dateiverfügbarkeit

-Reduzierte Abhängigkeit von Dateiweiterleitungen oder lokaler Speicherung

Für Unternehmen fügt sich UPDF nahtlos in bestehende private Dateiinfrastrukturen ein und stellt sicher, dass sensible Dokumente in sicheren Umgebungen bleiben, während autorisierte Nutzer weiterhin einfachen Zugriff haben.

Stärkung der mobilen Produktivität für Unternehmen

Dieses Update positioniert UPDF weiter über einen reinen PDF-Editor hinaus und entwickelt es zu einer umfassenden Produktivitätslösung für moderne Unternehmens-Workflows. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

-Erweiterter Desktop-Dateizugriff auf mobile Geräte

-Verbesserte Kompatibilität mit Unternehmensspeicherumgebungen

-Erweiterte Unterstützung sicherer und privater Dokumentensysteme

-Ein nahtlos vernetztes Cross-Device-Erlebnis

UPDF schließt weiterhin die Lücke zwischen Desktop- und mobiler Produktivität und ermöglicht es Nutzern, überall produktiv zu bleiben.

Über UPDF

UPDF ist ein All-in-One-PDF-Editor, entwickelt von Superace Software Technology, der Dokumenten-Workflows für Nutzer weltweit vereinfacht und verbessert. Verfügbar für Windows, Mac, iOS und Android, bietet UPDF Bearbeitung, Annotation, Konvertierung, OCR und KI-gestützte Tools, um den Anforderungen moderner Professionals gerecht zu werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie die offizielle UPDF-Website oder folgen Sie UPDF auf YouTube, Facebook, Twitter, um die neuesten Updates zu erhalten.

Superace Software Technology Co., Ltd. ist ein Start-up, das Software zur PDF-Konvertierung und -Bearbeitung entwickelt. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens ist UPDF, das nun für Windows, Mac, iOS und Android verfügbar ist. Das Team von Superace verfolgt das Ziel, die Effizienz der Nutzererfahrung zu maximieren, indem es eine ansprechende Benutzeroberfläche gestaltet, die die Anwender zufriedenstellt. Sie sind sich der Bedeutung bewusst, wie eine schöne und intuitive Anwendung die Nutzererfahrung beeinflusst, und setzen daher alles daran, das Design so zu gestalten, dass die PDF-Editor-Software sich deutlich von den traditionellen Programmen unterscheidet, die man bisher kennt.

Kontakt

Superace Software Technology Co., Ltd.

Stacy Wang

Bao’an Road, Anting Town, Jiading 4997

201805 Shanghai

18485545383



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