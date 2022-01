Urlaub 2022: 34 Prozent mehr Buchungen als im Vorjahr

Hamburg, 4. Januar 2022.- Sehnsucht nach Normalität, Ausgelassensein, Urlaub: Die Deutschen schaffen sich zum Jahresbeginn Vorfreude und planen Urlaub für das Jahr 2022. Ferienhausspezialist Belvilla, zu dem auch TUI-Ferienhaus gehört, verzeichnet bis heute 34 Prozent mehr Urlaubsbuchungen für 2022 als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres für 2021. Dabei fällt auf: der Trend geht weiterhin zu Inlandsreisen sowie Urlaub im Nachbarland.

Aktuelle Buchungszahlen für den Frühling

Bis zum heutigen Tag sind für den Monat April fünfmal so viele Buchungen deutscher Gäste (+500 Prozent) eingegangen wie im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres für April 2021. Häufigstes Reiseziel der Deutschen für den Monat April ist wie bereits 2021 das Inland: In diesem Jahr liegt Deutschland mit 41 Prozent vorne, gefolgt von den Niederlanden (29 Prozent) und Österreich (12 Prozent). Insgesamt liegen die Buchungen aktuell nicht auf dem gleichen Level wie im Vorjahr, einzelne Regionen sind allerdings stärker gefragt als in 2021: Bis heute verzeichnet Belvilla ein Buchungswachstum deutscher Gäste für Italien (+68 Prozent), Kroatien (+21 Prozent) und Frankreich (+6 Prozent) für Mai verglichen mit dem gleichen Zeitraum vergangenen Jahres für Mai 2021.

Sommerbuchungen 2022: Trend zum Inlandsurlaub bleibt bestehen

Und wie sehen die Buchungen für den Sommer 2022 aus? Hier verzeichnet Belvilla aktuell zwei konträre Trends: Viele Gäste buchen – für dieses Jahr registriert der Ferienhausspezialist 25 Prozent mehr Sommer-Buchungen deutscher Gäste als zum gleichen Zeitpunkt im letzten Jahr für 2021. Andere wiederum stornieren ihren Sommerurlaub 2022. Hanita van der Meer, Director PR and Communication bei Belvilla, erklärt: “Die Inzidenzen steigen derzeit überall wieder, Omikron beherrscht das Geschehen, die Beschränkungen sind vielerorts wieder strenger geworden. Das verunsichert natürlich viele und verleitet dazu, den Sommerurlaub zu stornieren, auch wenn die Aufenthalte sehr weit weg sind. Diesen Trend konnten wir auch schon in den letzten Corona-Wellen beobachten. Trotzdem blicken wir positiv auf den Sommer. Unser Tipp: Lieblingsunterkunft jetzt sichern und trotzdem flexibel bleiben – für mehrere Unterkünfte können wir in Abstimmung mit den Hauseigentümern weiterhin die Möglichkeit bieten, bis zu 21 Tage vor Ankunft kostenlos zu stornieren.”

Und welche Reiseziele sind bei Ferienhausurlaubern im Sommer 2022 besonders beliebt? Ein Trend, der im Sommer 2022 anhält: Inlandsurlaub. 37 Prozent der deutschen Belvilla-Gäste planen im Juli oder August einen Aufenthalt im eigenen Land. Bei den Sommerurlauben im Ausland sind folgende Länder bei Belvilla-Gästen besonders beliebt: Österreich (19 Prozent), gefolgt von den Niederlanden (17 Prozent). Aber auch Südeuropa, zum Beispiel Frankreich (7 Prozent) oder Italien (7 Prozent), sind bei Belvilla-Gästen durchaus gefragt.

Über Belvilla by OYO

In den letzten 40 Jahren haben wir die besten Ferienhäuser in Europa sorgfältig ausgewählt und verwaltet. Alle Ferienhäuser sind zu 100 % kuratiert, verwaltet, preiswert und entsprechend geschätzt: Unsere Gäste bewerten ihre Belvilla-Erfahrungen mit einer Durchschnittsnote von 8,4. Aber wir sind immer wieder innovativ, um die Menschen mit unseren Dienstleistungen und reibungsfreien Funktionen zu überraschen, wie z.B. unserem digitalen Self-Check-in, dem No-Deposit-Standard und dem 24/7-Support.

Belvilla ist Marktführer in den Benelux-Ländern und einer der führenden europäischen Anbieter von Ferienhausvermietungen. Seit 2019 ist Belvilla Teil von OYO Vacation Homes.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.belvilla.de

