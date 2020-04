Urlaub auf Balkonien – das ganze Jahr

Balkon- und Terrassenverglasungen von Lumon bieten Schutz vor Hitze, Kälte, Regen und Lärm

Leinfelden-Echterdingen, im April 2020 – Kräutergarten, Spielplatz, Sonnenbank, Wohn-Essbereich, Home Office: Freiplätze an Haus und Wohnung bieten eine Fülle an Möglichkeiten – nicht nur während der warmen Jahreszeiten. Eine rahmenlose Balkon- oder Terrassenverglasung von Lumon macht die Wohnraumerweiterung unabhängig von nahezu jeder Wetterlage. Zusätzlich schützen maßgeschneiderte Sonnenschutzplissees vor unangenehmem Lichteinfall. Sie lassen sich genauso flexibel bewegen wie die Verglasungen selbst.

Variabler Schutz vor Wetter und Lärm

Morgens in Ruhe arbeiten, mittags die frische Luft genießen, nachmittags eine Balkonparty mit der Familie feiern, abends beim Dinner unter Sternen den Straßenlärm aussperren? Mit dem Dreh-/Schiebe-System von Lumon werden Außenräume flexibel nutzbar, denn es lässt sich so einfach wie schnell öffnen und schließen – ganz oder auch nur teilweise. Die Verglasung schützt zudem nicht nur vor Wetterkapriolen, sondern auch vor Lärm. So erreichen die Systeme, die aus einem Glasgeländer mit darauf montierter Balkonverglasung bestehen, eine Schalldämmung von bis zu 27 dB. Dadurch lässt sich der Außenraum noch flexibler nutzen – ob als Ruhezone oder für konzentriertes Arbeiten. Variable Plissees in unterschiedlichen Farben schützen zusätzlich vor direkter Sonneneinstrahlung und verhindern somit auch blendende Displays bei der Arbeit am Computer. Die Plissees sind in Grau- und Weißtönen sowie zwei Transparenzstufen erhältlich und werden direkt an den Scheiben angebracht. Das ist dank eines Klicksystems besonders einfach – auch nachträglich.

Mit Balkon- und Terrassenverglasungen von Lumon werden Außenbereiche so zu vollwertigen Wohnräumen – die sich nahezu ganzjährig nutzen lassen. Um die Realisierung reibungslos zu gestalten, stellt Lumon Bauherren einen Projektleiter zur Seite der, von der ersten Idee bis zum letzten Handgriff, dafür sorgt das alles fehlerfrei geplant und montiert wird.

Über Lumon

In Deutschland spezialisiert sich die Firma seit über 20 Jahren sowohl im Projektgeschäft als auch im Privatkundenbereich auf den Vertrieb und die Montage von Balkon- und Terrassenverglasungen sowie Glasgeländern und Aluminiumstrukturen. Die Nachfrage nach Verglasungen als Wind- und Wetterschutz, die zusätzlich dem Schallschutz dienen und dabei helfen Energie einzusparen, ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Als Pionier auf diesem Gebiet hat sich Lumon der Entwicklung begehrenswerter, eleganter, haltbarer und vor allem nutzerfreundlicher Produkte verschrieben. Lumon hat sich zum Ziel gesetzt, den Wohnkomfort der Kunden zu maximieren. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Finnland. Exportländer sind neben Deutschland auch Schweden, Norwegen, Spanien, Schweiz, Frankreich, Russland und Kanada. www.lumon.de