Urlaub im märchenhaft wilden Naturpark Reinhardswald – dein Lieblingsplatz

Einfach sagenhaft – besondere Erlebnisse mit viel Platz und attraktiven Kultur- und Freizeitangeboten im Naturpark Reinhardswald. Die weite Mittelgebirgslandschaft mit endlosen Wäldern und sattgrünen Wiesen zwischen sanften Hügeln und imposanten Burgen und Schlössern lädt ein, Deutschlands märchenhafte Mitte zu entdecken und dem Alltagsstress zu entfliehen.

Unter dem Slogan “Finde deinen #Lieblingsplatz” haben die GrimmHeimat NordHessen und der Naturpark Reinhardswald die deutschlandweite Marketingkampagne neu aufgelegt. Die Schwerpunkte der inhouse-entwickelten Kampagne liegen auf den Themen Aktivurlaub, Erlebnisse sowie Natur- und Kulturgenuss.

Im Mittelpunkt der Kampagne stehen mehrere emotionale Kurzfilme, die in Zusammenarbeit mit touristischen Partnern der Region entstanden sind. Das Video des Naturparks Reinhardswald erzielte bereits nach wenigen Wochen über 10.000 Aufrufe (Stand: 17.09.2021) und erreicht täglich neue Zuschauer. Umrahmt von den Flüssen Weser, Fulda und Diemel lockt die märchenhafte Urlaubsregion des Naturparks Reinhardswald sowohl mit der abwechslungs- und artenreichen Natur als auch mit einer Vielzahl von Kultur- und Freizeitangeboten.

Hier, am Entstehungsort zahlreicher Märchen der Brüder Grimm, wird viel Platz zur Erholung in einer einzigartigen Naturlandschaft geboten. In der Trendelburg, wo einst Rapunzel ihr Haar herabgelassen haben soll, lässt sich heute vorzüglich übernachten und tafeln. Die Sababurg, auch als Dornröschenschloss bekannt, lädt mit ihrem verwunschenen Rosengarten zu einem Besuch ein. Doch nicht nur die mächtigen Burgen und Schlösser schicken die Gäste auf eine Zeitreise – der Reinhardswald ist auch berühmt für seine imposanten, bis zu 600 Jahre alten Hute-Eichen, die in großer Zahl im Tierpark Sababurg zu bestaunen sind.

Ob beim Kanufahren auf der schillernden Diemel, bei Führungen durch den magischen Urwald Sababurg, abwechslungsreichen Rundwanderungen oder Radtouren – der Naturpark Reinhardswald in der GrimmHeimat NordHessen lädt zum aktiven Erkunden oder zum entspannenden Verweilen in der Natur ein.

Weitere Informationen auf der Webseite des Naturparks Reinhardswald: https://www.naturpark-reinhardswald.de

Bildquelle: Naturpark Reinhardswald e.V.

– Die GrimmHeimat NordHessen ist eine von 10 hessischen Destinationen

– Zusammenschluss aus den fünf nordhessischen Landkreisen und der Stadt Kassel

– Zentrale Lage mitten in Deutschland

– Jährlich circa 10 Millionen Urlauber und 50 Millionen Tagesgäste; circa eine Million Einwohner

– Schwerpunkt: Natur- und Kulturtourismus

– Millionenschwere Investitionen in Ausbau der touristischen Infrastruktur, in Wander- und Radwege sowie in die Produktentwicklung

– www.grimmheimat.de

