Urlaub mit Hund Reethaus am Meer Santa Maria Grundstück eingezäunt

Reethaus Ferienhaus Santa Maria ca 150 m zum Ostseestrand Bis 5 Personen ruhige Lage am Meer und dennoch zentral

Herzlich willkommen in dem sehr schönen Reethaus Santa Maria am Meer. Das Grundstück ist eingezäunt. Nur einen „Steinwurf“ entfernt von einem der schönsten Badestrände auf Deutschlands größter Insel. Inmitten einer einzigarten Landschaft mit endlos weiten Stränden herrlichen Buchenwäldern liegt das sehr schöne Reethaus sehr ruhig und dennoch zentral. Fußläufig sind Strandpromenade, zwei Bäckereien, Einkaufsmarkt, Getränkemarkt Minigolf, gute Restaurants, Fahrrad-und Wanderwege am Meer erreichbar. Das Wohlfühlhaus hat zwei Schlafzimmer mit fünf Betten, zwei Bäder, Wohn Essz separate Küche, Kamin für romantische Abende, Wlan, Waschmaschine, zwei Fernseher, zwei Terrassen mit Terrassenmöbel. Das Reethaus liegt in einer malerischen Kulisse mit Reetdachhäusern ca 150 m zum Ostseestrand. Das Ferienhaus bietet umfangreichen Platz sowie eine ansprechende Atmosphäre für Erholung und Schlafkomfort.

