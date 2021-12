Urlaub ohne Nachbarn: Die sechs schönsten Ferienhäuser in Alleinlage

Bremen, 6. Dezember 2021. Steigende Corona-Fallzahlen in vielen Regionen im In-und Ausland sowie damit einhergehende Einschränkungen sorgen derzeit erneut für große Unsicherheit bei der Urlaubsplanung. Dennoch sind die Reiselust und der Wunsch nach Erholung ungebrochen. Ideale Rahmenbedingungen für eine gelungene Auszeit bietet, insbesondere in Zeiten der Pandemie, der Urlaub im Ferienhaus.

“In puncto Privatsphäre und Ruhe, Flexibilität und Platz zur freien Entfaltung steht das Ferienhaus unangefochten an erster Stelle”, unterstreicht Sören Gattung Pressesprecher von Traum-Ferienwohnungen. Wer Ruhe und Einsamkeit in unberührter Natur sucht oder abseits der Touristenhochburgen viel Platz für sich haben möchte findet entsprechende Ferienhäuser in allen Regionen Europas über das Portal von Traum-Ferienwohnungen. Passend dazu stellt Traum-Ferienwohnungen die sechs schönsten Ferienhäuser in Alleinlage vor.

Ein Designtraum der Freiraum schafft

Nur wenige Kilometer abseits des Trubels der schönsten Strände der Algarve, Praia da Marinha und Praia da Benagil, steht die Casa Mu erhaben auf einem Hügel, den Ozean überblickend.

Riesige Küchenfenster öffnen sich zum Poolbereich und zum Esstisch im Freien. Innen- und Außenleben werden eins. Ein Rückzugsort, der den perfekten Rahmen bietet, um mit Familie und Freunden einzigartige Momente zu erleben.

Unberührte Natur in Schweden

Inmitten ursprünglicher, unberührter Natur in Småland steht dieses moderne Ferienhaus in Alleinlage auf einem Berg. Ob vom Sofa aus, am Frühstückstisch oder beim Kochen, der Blick durch die große Glasfassade birgt aus jedem Winkel ein überwältigendes Panorama. Nach einem Angelausflug auf dem Seensystem Bunn-Ören, lädt die Sauna am See zur Entspannung ein.

Ein atemberaubender Blick über den Gardasee

Hoch über dem Gardasee liegt die Villa Castelletto. Genügend Platz bietet sich auf 250m² Wohnfläche, verteilt über drei Stockwerke. Der mediterrane Garten lädt dazu ein die Seele baumeln zu lassen und mit Kräutern aus dem Biogarten in der Außenküche Schmackhaftes zu kredenzen. Erholung verschafft ein Sonnenbad am Naturteich, ein Saunagang oder ein Bad im Jacuzzi, bevor der Abend an der offenen Feuerstelle ausklingt.

Viel Platz für das Leben im Freien

Eine grüne Oase mit viel Platz für große Familien bietet die Finca Palmera auf Mallorca. Große Rasenflächen mit schattenspendenden Palmen und weitläufige, teils überdachte Terrassen auf verschiedenen Ebenen laden dazu ein, das milde Klima im Freien zu genießen. Erfrischung bietet ein großer Salzwasserpool. Vergnügen Sie sich bei einer Partie Tischtennis oder am Billardtisch, sollte das Wetter einmal umschwenken.

Französische Lebensart in der Provence genießen

Im Umland von Avignon genießen Sie die französische Lebensart in der Villa Otto2. Entfalten Sie ihre kulinarische Leidenschaft auf einem handgefertigten Cornue Gasherd, während im begehbaren Weinkeller der edle Tropfen wohl temperiert wartet. An heißen Sommertagen spenden die Terrassen Schatten und ein knapp 12m langer Pool steht zur Abkühlung bereit. Einen Besuch wert ist der Gigant der Provence, Mont Ventoux, der als einer der berüchtigtsten Anstiege der Tour de France Berühmtheit erlangte.

Ein See, fast für sich allein

Eine ruhige Oase im Hinterland der Costa del Sol. Direkt am See Guadalhorce steht das Landhaus El Arpa. Genießen Sie den romantischen Panoramablick und nutzen die Finca als Ausgangspunkt für vielfältige Aktivitäten. Wandern Sie auf dem Königsweg “Caminito del Rey” oder Klettern Sie in einem der besten Kletter-Gebiete Spaniens – hier stehen naturnahe Erholung und Aktiv-Urlaub abseits der Massen im Einklang.

Bildverwendung: Hochauflösendes Bildmaterial steht auf Anfrage zur freien Verwendung bereit. Bitte geben Sie als Quellenangabe, soweit nicht anders angegeben, Traum-Ferienwohnungen mit entsprechender Objekt-Nummer des Inserates an.

Seit 2001 bringt der Online-Marktplatz Traum-Ferienwohnungen Urlauber und Gastgeber persönlich und direkt zusammen. Gastgeber können einfach, transparent und erfolgreich ihre Ferienunterkunft inserieren. Urlauber wählen aus über 100.000 Feriendomizilen in rund 70 Ländern ihre Traum-Ferienwohnung aus. Neben klassischen Ferienhäusern und -wohnungen stehen auch außergewöhnliche Ferienunterkünfte wie Baumhäuser, Hausboote, umgebaute Windmühlen oder Schlösser auf dem Urlaubsprogramm. Jedes Jahr suchen über 46 Millionen Urlauber ihre perfekte Ferienunterkunft bei Traum-Ferienwohnungen. Auch deshalb vertrauen rund 30.000 Vermieter langfristig auf die Bremer Experten im Bereich Ferienhausurlaub. Seit Mai 2019 ist die Traum-Ferienwohnungen GmbH Teil von OYO Vacation Homes, einem der führenden Unternehmen im Bereich Ferienhausvermietung in Europa. Neben Traum-Ferienwohnungen befinden sich unter diesem Dach auch der niederländische Full-Service-Ferienhausanbieter Belvilla und das dänische Unternehmen DanCenter. Weitere Informationen unter www.traum-ferienwohnungen.de

Firmenkontakt

Traum-Ferienwohnungen GmbH

Sören Gattung

An der Reeperbahn 6

28217 Bremen

+49 421 146 29 748

presse@traum-ferienwohnungen.de

https://www.traum-ferienwohnungen.de/

Bildquelle: Michael Kleemann