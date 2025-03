UTA Edenred führt automatische Kilometerstanderfassung beim Laden mit UTA eCharge® ein

– Odometer-Feature im Rahmen der Kooperation zwischen UTA Edenred und SaaS-Anbieter Deftpower startet in den nächsten Wochen

– Vollautomatische Kilometerstanderfassung für transparenteres Flottenmanagement, Betrugsprävention und einfachere Wertermittlung der Flottenfahrzeuge

– Funktion startet für Volkswagen-Modelle, Anbindung weiterer Elektrofahrzeug-Marken ist bereits geplant

– Wichtige Erweiterung der 360°-Ladelösung UTA eCharge, die UTA Edenred in Partnerschaft mit Ladeplattform-Betreibern Spirii und Deftpower anbietet

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, ermöglicht in Kürze mit seiner Elektroladelösung UTA eCharge® die automatische Kilometerstanderfassung (Odometer-Funktion) beim Laden von Fahrzeugen. Die neue Funktion soll in den kommenden Wochen aktiviert werden.

Bei jedem Ladevorgang im UTA eCharge-Netz wird dann automatisch der aktuelle Kilometerstand des Fahrzeugs zum Ladezeitpunkt erfasst und auf der nächsten Abrechnung angegeben. Eine manuelle Eingabe ist nicht erforderlich. Zur Nutzung der Kilometerstanderfassung muss das betreffende Fahrzeug einmalig mit der UTA eCharge-App verknüpft werden. Die Abwicklung der Ladevorgänge kann dann per App oder mit der UTA eCard erfolgen. Ermöglicht wird die neue Funktionalität in Kooperation mit dem SaaS-(„Software-as-a-Service“)-Anbieter Deftpower, UTA Edenreds Partner für Public Charging mit UTA eCharge.

Mehr Transparenz, Sicherheit und Kostenkontrolle beim Flottenmanagement

Mit der automatischen Kilometerstanderfassung profitieren Flottenmanager von stets transparenter Übersicht über die Kilometerleistungen ihrer Fahrzeuge. Der regelmäßige Abgleich von Fahrleistung und geladener Strommenge hilft zudem dabei, Unregelmäßigkeiten und betrügerische Aktivitäten zu erkennen. Weiterer Vorteil der Kilometerstanderfassung bei jedem Ladevorgang: Die Wertermittlung der Fahrzeuge wird stark erleichtert. Ladezyklen und Kilometerleistung sind die wesentlichen Einflussfaktoren für die Lebensdauer der Batterie und damit für die Beurteilung des Restwertes eines Elektrofahrzeugs.

„Unser Elektromobilitätsangebot UTA eCharge bietet UTA Kunden eine umfassende Lösung für die Elektrifizierung ihrer Flotten. Mit der automatischen Kilometerstanderfassung beim Laden geben wir unseren Kunden in Kürze eine echte Marktinnovation an die Hand, die noch mehr Mehrwert für das Management elektrischer Flotten liefert“, sagt Pierre Jalady, General Manager Edenred Mobility EMEA und CEO von UTA Edenred.

„Wir sind stolz darauf, UTA eCharge jetzt noch wertvoller für Flottenmanager zu machen. Die Art und Weise, wie UTA Edenred seine Flottenkunden unterstützt, ist beeindruckend“, sagt Deftpower-CEO Jacob van Zonneveld. „Und es wird noch mehr von Deftpower kommen, das die Nutzererfahrung mit der Ladelösung auf ein neues Niveau heben wird.“

Schrittweise Anbindung von Fahrzeugmarken

Die automatische Kilometerstand-Übermittlung mit UTA eCharge wird im ersten Schritt für Fahrzeuge der Marke Volkswagen verfügbar sein. Technische Voraussetzung ist, dass die Fahrzeugmodelle seitens des Herstellers den Zugriff auf die Kilometerdaten und ihre Weiterverarbeitung erlauben. Weitere Marken werden in den kommenden Monaten eingebunden. Für Fahrzeuge, bei denen eine automatische Erfassung des Kilometerstands technisch nicht möglich ist, wird eine manuelle Eingabemöglichkeit verfügbar gemacht, um dennoch von den Vorteilen des regelmäßigen Kilometer-Trackings zu profitieren.

UTA eCharge – 360° Ladelösung in Kooperation mit Spirii und Deftpower

Mit UTA eCharge bietet UTA Edenred eine Elektromobilitätslösung an, die auf ein umfassendes 360°-Angebot für alle Anforderungen elektrischer Fahrzeugflotten ausgelegt ist. Mit UTA eCharge und der Ladekarte UTA eCard bzw. der UTA eCharge-App laden Fahrzeuge aller Klassen, von Pkw über Transporter bis hin zu Lkw. UTA eCharge deckt dabei alle Ladeszenarien ab, d.h. neben dem Laden im öffentlichen Netz mit aktuell 870.000 Ladepunkten in 28 Ländern auch das Laden am Wohnsitz von Dienstwagenfahrern (Home Charging) inkl. transparenter Abrechnung sowie das Laden auf dem Firmenparkplatz (Workplace Charging) bzw. Firmengelände (Depot Charging).

UTA eCharge wurde für Kunden in Deutschland und Österreich gestartet und ist dort bereits als 360°-Lösung verfügbar. Derzeit wird UTA eCharge schrittweise für Kunden in weiteren Ländern ausgerollt und startet dort zunächst für das Laden im öffentlichen Netz.

Für UTA eCharge arbeitet UTA Edenred mit zwei Partnern zusammen: Für das Laden im öffentlichen Ladennetz setzt UTA Edenred auf die Technologie von Deftpower, einem führenden SaaS-Anbieter von Ladeplattformen für Elektrofahrzeuge. Bei Home-, Workplace- und Depot-Charging im Rahmen von UTA eCharge kommt die Plattformtechnologie des Unternehmens Spirii zum Einsatz, das sich mehrheitlich im Besitz der Edenred-Gruppe befindet.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 87.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 27 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2024 zum vierten Mal in Folge zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gewählt (Ranking von WirtschaftsWoche/ServiceValue) und mit dem Deutschen B2B-Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien ausgezeichnet. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

