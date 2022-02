UTA Edenred und Transporeon starten Vertriebskooperation

– Mit der Co-Brand UTA-Tankkarte erhalten Transporeon-Kundenunternehmen Zugang zu umfassenden Mobilitätsdienstleistungen

– Vernetzung der digitalen Services beider Unternehmen bietet Spediteuren weiteren Mehrwert

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, und Transporeon, Europas größte Transportmanagement-Plattform, haben sich im Rahmen einer Vertriebskooperation zusammengeschlossen. Ab sofort bietet Transporeon seinem europäischen Netz von Spediteuren eine eigens aufgelegte UTA Full Service Co-Brand-Karte an. Mit dieser Karte erhalten Transporeon-Kunden Zugriff auf das gesamte Akzeptanznetz und das umfassende Produkt- und Leistungsportfolio des Mobilitätsdienstleisters.

Die führende Transportmanagement-Plattform von Transporeon bietet ihrem großen Netzwerk von über 1.300 Verladern und Einzelhändlern sowie mehr als 130.000 Spediteuren und Logistikdienstleistern End-to-End-Softwarelösungen für das Transportlogistikmanagement. Seinen umfangreichen Kundenstamm bedient Transporeon mit einer breiten Palette an intelligenten Lösungen für die Optimierung der Routen- und Ressourcenplanung. Durch die Partnerschaft mit UTA Edenred bietet Transporeon den Spediteuren jetzt einen weiteren Mehrwert. Sie erhalten Zugang zum europaweiten UTA-Akzeptanznetz sowie zum gesamten Produkt- und Dienstleistungsangebot des Mobilitätsspezialisten. Dazu gehören die Kraftstoffversorgung sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, europaweite Mautdienstleistungen, Reparatur- und Wartungsservices sowie zahlreiche Flottenmanagementlösungen und ein transparentes Reporting und übersichtliche Rechnungstellung.

“Wir freuen uns, im Rahmen unserer neu geschlossenen Partnerschaft nun auch den Kunden von Transporeon mit unseren Services und Produkten ihre Mobilität einfacher machen zu können”, sagt Carsten Bettermann, CEO von UTA Edenred. “Die Zusammenarbeit mit Transporeon und seinem hochdigitalisierten Businessmodell ermöglicht große Synergieeffekte. Wir arbeiten bei UTA Edenred daran, uns zu einer digitalen Plattform für alle Mobilitätsanforderungen zu transformieren, mit der wir unseren Kunden eine neue und noch bessere Nutzererfahrung bieten. Durch die Vernetzung von Transporeons Services mit den Produkten von UTA Edenred lassen sich Effizienz und Customer Experience noch weiter steigern.”

“Es ist unser Anspruch bei Transporeon, unseren Kunden dabei zu helfen, ihre weltweiten Transport- und Logistikprozesse im Hinblick auf Effizienz, Kosten und Ressourcen bestmöglich aufzustellen”, sagt Gruziana Hoxha, Executive Director Carrier Management bei Transporeon. “UTA Edenred ist mit seiner fast 60-jährigen Markterfahrung und seinem umfangreichen Produktangebot und großen Akzeptanznetz ein hervorragender Partner für Transporeon in Europa. Gemeinsam helfen wir unseren Kunden, Zeit und Kosten in ihrem Geschäftsalltag zu sparen.”

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edendred) zählt zu den führenden Anbietern von Tank- und Servicekarten in Europa. Über das UTA-Kartensystem können gewerbliche Kunden an über 70.000 Akzeptanzstellen in 40 europäischen Ländern markenunabhängig und bargeldlos tanken sowie weitere Leistungen der Unterwegsversorgung nutzen. Dazu zählen unter anderem die Mautabrechnung, Werkstattleistungen, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Vermittlung eines Services unseres Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer. UTA Edenred wurde 2021 in einer Umfrage des Magazins Wirtschaftswoche und des Kölner Marktforschungsinstituts ServiceValue zum “Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand 2021” gewählt. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

