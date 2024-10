UV Smart setzt auf UV-C-Technologie zur automatisierten Desinfektion

Alternative zu Wischdesinfektion bietet Sicherheit und Compliance, reduzierten Zeitaufwand und Kosteneffizienz

UV Smart, ein führender Anbieter von Desinfektionstechnologie der nächsten Generation, begegnet dem Verbot der manuellen Desinfektion in Deutschland mit Lösungen auf Basis der UV-C-Technologie: Invasive und nicht-invasive medizinische Geräte, Elektronik und andere Kleingeräte bis hin zu kanalfreien Endoskopen und TEE-Sonden lassen sich innerhalb von Sekunden automatisiert und hochwirksam desinfizieren. Krankenhäuser, Gesundheitszentren, Pflegeheime und Labore erfüllen zuverlässig die gesetzlichen Vorschriften. Gleichzeitig senken sie ihre Betriebskosten und rüsten ihre medizinische Hygiene für die Zukunft.

In Sekundenschnelle: Compliance-konforme Desinfektion

Bisher setzten medizinische Einrichtungen vor allem die Wischdesinfektion mit Einwegtüchern ein – ein zeit- und kostenintensives Verfahren, das zudem Abfall verursacht. Vorschriften schreiben automatisierte und validierte Desinfektionsverfahren vor, bei deren Nichteinhaltung hohe Geldstrafen oder sogar die Schließung von Einrichtungen drohen. UV Smart hat eine automatisierte Desinfektionstechnologie entwickelt, um diese Standards zu erfüllen und sicherzustellen. Die internationale Marke stellt medizinisch zertifizierte UV-C-Reinigungskammern her, die mit ultraviolettem Licht die DNA oder RNA von Mikroorganismen wie Bakterien, Viren und Pilzen zerstören. Mit dem Wechsel zum Produkt UV Smart D60 bleiben beispielsweise Arztpraxen gesetzeskonform, erhöhen ihren Patientenfluss und erhalten sichere, validierte Desinfektionsprozesse in nur 60 Sekunden.

Nachhaltig, wirtschaftlich und zukunftsweisend

Durch die Investition in moderne Dekontaminationsverfahren, die kritische und nicht kritische Geräte wesentlich schneller desinfizieren als herkömmliche Methoden und Einwegmaterial ersetzen, können Krankenhäuser ihre betriebliche Effizienz und CO2-Bilanz verbessern. In einem Umfeld, in dem jede Sekunde zählt, entlastet dies das Personal, das sich mehr auf die Patienten konzentrieren kann. Im Gegensatz zu anderen Reinigungsstrategien benötigt die Technologie von UV Smart zudem keine aggressiven Chemikalien und reduziert das Risiko menschlicher Fehler, was zu einer besseren Infektionskontrolle und einer geringeren Abnutzung wertvoller medizinischer Geräte führt.

„Wir möchten Krankenhäusern und Praxen eine sichere, einfach zu bedienende und kosteneffiziente Alternative zur weit verbreiteten Praxis der Wischdesinfektion bieten. Unsere automatisierten Desinfektionslösungen sind praktisch, effizient und rechtskonform. Sie erleichtern die Arbeit im Gesundheitssektor, gehen das Problem der Krankenhausinfektionen an und helfen Einrichtungen, sich für die Zukunft aufzustellen“, berichtet Daan Hoek, Co-Founder von UV Smart.

Fortschritte im Gesundheitswesen vorantreiben

Das Angebot von UV Smart stimmt mit der diesjährig beschlossenen Krankenhausreform überein, die weniger wirtschaftlichen Druck auf die Krankenhäuser und mehr Qualität in der Versorgung zum Ziel hat. „Die Verbesserung der Art und Weise, wie Krankenhäuser ihre Ausrüstung desinfizieren trägt wesentlich dazu bei, die Patientensicherheit zu optimieren, umweltschädliche Einwegartikel zu reduzieren und vor allem die Patientenströme zu verringern,“ fügt Daan Hoek hinzu.

Die Zahlen sprechen für sich: UV Smart hat weltweit mehr als 500 Installationen in Krankenhäusern und Kliniken, unter anderem in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Großbritannien, Norwegen, Spanien, der Schweiz, Kanada, Frankreich, Kroatien und im Mittleren Osten. Seine Lösungen ermöglichten es großen Krankenhäusern, jährlich rund 100.000 Euro an Betriebskosten einzusparen. Die Desinfektionszeit wurde durch die automatisierte Technologie im Vergleich zu herkömmlichen Methoden um 87% reduziert.

Auf folgenden Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum präsentiert UV Smart seine Alternative zu Einwegtüchern und führt seine Produkte live vor:

– Ultraschall Kongress 2024, 2.10. – 4.10.2024 in Salzburg

– HNO Kongress 2024, 31. 10. – 2.11.2024 Manheim

– DGGGG Kongress 2024, 16.-19.10.2024 Berlin

Interessenten können sich für einen persönlichen Präsentationstermin mit den Experten von UV Smart unter evert.alink@uvsmart.nl anmelden.

Weitere Informationen zu den automatisierten Desinfektionslösungen von UV Smart und zur Einhaltung der Compliance finden Sie unter: https://de.uvsmart.nl/wiping

Über UV Smart

UV Smart ist ein führender Anbieter von UV-C-Licht-Desinfektionsgeräten für das Gesundheitswesen, der sich der Prävention von Infektionen im Gesundheitswesen verschrieben hat. Die CE-gekennzeichneten Medizinprodukte der Klasse IIa gemäß MDR (EU-Medizinprodukteverordnung) gewährleisten die Sicherheit von Patienten und Anwendern durch die schnelle und zuverlässige Desinfektion einer Vielzahl von medizinischen Ausrüstungen. Die UV Smart-Geräte sind klinisch erprobt und verbessern die Nachhaltigkeit, indem sie auf Chemikalien verzichten und den Verbrauch von Einwegartikeln reduzieren. Außerdem sparen sie Zeit und Kosten und ermöglichen mehr Behandlungen in kürzeren Abständen.

