Valprovia stellt Dynamics Integrator vor

Die nahtlose Verbindung zwischen SharePoint und Dynamics 365

Oedheim, 18. Mai 2022. Die Valprovia GmbH, führender Partner für Entwicklung und Vertrieb von Produktivitäts-Lösungen rund um den modernen Arbeitsplatz und dem Bereich Digital Collaboration stellt Dynamics Integrator als Produktneuheit vor. Dynamics Integrator dient Unternehmen als Schnittstelle zwischen SharePoint und Dynamics 365 und gestaltet so das Arbeiten mit beiden Tools einfacher und effizienter.

Dynamics Integrator von Valprovia stellt eine nahtlose Verbindung zwischen Dynamics 365 und SharePoint her. Bisher wurden Berechtigungen aus Dynamics 365 nicht in SharePoint übertragen und viele Aufgaben, wie beispielsweise das Übertragen von Metadaten oder das Bereitstellen von Ablagestrukturen mussten manuell durchgeführt werden.

Durch Dynamics Integrator können diese Prozesse jetzt automatisiert genutzt und gepflegt werden. Was eine enorme Zeitersparnis für Unternehmen und deren Mitarbeiter bedeutet. Kunden können sich nun zahlreicher Features erfreuen. Dabei deckt Dynamics Integrator die Bereiche Synchronisation, Ablagestrukturen, DMS und Integration ab. So sind Unternehmen zukünftig in der Lage, nicht nur wertvolle Arbeitszeit durch sinnvolle Automatisierungen zu sparen, sondern schaffen auch eine Umgebung, in der Dokumente leichter aufzufinden und zu filtern sind. Auch Ablagestrukturen können per Template automatisch bereitgestellt werden und mit Dynamics Integrator ist eine problemlose Skalierung möglich. Dadurch gewinnen IT-Abteilungen Kapazitäten und werden stark entlastet.

“Zeitersparnis in der Datensatzpflege dank Automatisierung sowie Verschlankung der frei skalierbaren Strukturen sind wesentliche Benefits der technologischen Verknüpfung von Dynamics 365 und SharePoint mit dem Dynamics Integrator” – Benjamin Stierle, CTO Valprovia GmbH.

Weitere Informationen: www.valprovia.com

Über Valprovia GmbH

Valprovia GmbH entwickelt und vertreibt Produktivitäts-Lösungen für Microsoft 365.

Automatisierung sowie gesicherte, standardisierte Prozesse zur Entlastung der IT- und Fachabteilungen stehen im Zentrum der Microsoft-AddOns aus dem Softwarehaus in der Nähe von Heilbronn.

Die Governance und Automatisierungslösung für Microsoft Teams “Teams Center” besticht durch ihre Features im Bereich Security & Compliance und ist als Self-hosted (Plattform as a Service) in drei unterschiedlichen Paketen erhältlich. Die Produkte “Dynamics Integrator” und “Corporate Directory” bauen auf dem Microsoft Produkt Dynamics 365 auf.

Valprovia agiert und entwickelt an zwei Standorten mit über 30 Mitarbeitern primär für den DACH Raum, der mit der DSGVO besondere Herausforderungen an die Unternehmen stellt.

Kontakt

Valprovia GmbH

Steffi Burgard

Am Willenbach 3 ⁄ 1

74229 Oedheim

+49 71362920950

contact@valprovia.com

http://www.valprovia.com

