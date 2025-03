Veganz Group und HEBA Food schließen exklusiven Vertrag zur Vermarktung von Mililk® und Peas on Earth in der Schweiz ab

Ludwigsfelde (IRW-Press/11.03.2025) –

Ludwigsfelde, den 10.3.2025 – Die Veganz Group AG (WKN: A3E5ED / Kürzel: VEZ) und die renommierte Heba Food Holding AG haben heute einen langfristigen Exklusivvertrag zum Vertrieb der innovativen Milchalternative Mililk® und der Fleischalternative Peas on Earth in der Gastronomie (Food Service) für die Schweiz unterschrieben.

Die HEBA Food hat eine führende Position im Belieferungsgroßhandel für die Schweizer Gastronomie inne und wird für die Veganz Group den Vertrieb für den Food Service, Außer-Haus Markt und Einzelhandel in der Schweiz inklusive dem Großhandel übernehmen. Die HEBA Food erwirtschaftet mit ihren sieben Beteiligungen 200 Millionen Schweizer Franken Umsatz jährlich, ist langjähriger Traiteurspezialist (Feinkosthändler und Caterer) und beliefert ebenfalls den Schweizer Einzelhandel.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Veganz neben seinem Innovationsprodukt Mililk® auch die Peas-on-Earth-Produkpalette liefern. Die Peas-on-Earth-Produkte sind eine innovative Fleischalternative auf Basis von Erbsenprotein aus Europa.

Die texturierten Erbsenprotein-Produkte sind als Hack, Chunks sowie Steaks verfügbar und vielseitig anwendbar. Sie sind ohne Gentechnik hergestellt, soja- und weizenfrei, lange haltbar und echte Gewinner im Nährwertprofil mit bis zu 80 Prozent Proteingehalt im trockenen Zustand.

Zubereitet sind sie saftig, bissfest sowie ohne Fremdgeschmack und begeistern damit nicht nur Fleischesser, sondern auch Veganer.

HEBA Food plant das Peas-on-Earth-Steak zur Herstellung von Convenience-Food-Lösungen für z.B. pflanzliches Schnitzel, pflanzliche Burger-Patties und für die Nutzung in der betrieblichen Gemeinschaftsgastronomie sowie im Außer-Haus-Markt einzusetzen.

Die im 2D Druckverfahren hergestellte Mililk® Hafer Barista in Blattform ist eine flexibel einsetzbare, pflanzliche Milchalternative aus Bio-Vollkornhafer, die sich schnell und bedarfsgerecht zubereiten lässt. Es spart bis zu 90 Prozent Kosten im Transport, der Lagerhaltung und Entsorgung im Vergleich zu den heute bekannten Produkten. Durch die niedrige Verarbeitungsstufe in Verbindung mit einer Bio- und Barista-Qualität sowie die individuelle und frische Zubereitung ist sie auch als hochwertige Kochsahne bis hin zu allen Latte-Art Variationen einsetzbar.

Nach Angaben von Statista wird der Umsatz im Schweizer Retail Markt für Fleischersatzprodukte im Jahr 2025 voraussichtlich rund 260,8 Millionen Euro betragen. Laut den Experten wird im Jahr 2030 ein Marktvolumen von rund 420,1 Millionen Euro erreicht. Dies entspricht einem jährlichen Umsatzwachstum (CAGR) von 9,94 Prozent. [ 1 ] Im Rahmen eines Plant Based Food Reports von Coop geben 57 Prozent der Schweizer an, dass sie mehrmals im Monat bewusst auf tierische Lebensmittel wie Fleisch, Milchprodukte und Eier verzichten. [ 2 ]

Über die HEBA Food Holding AG

Die HEBA Food Holding AG ist eine familiengeführte Lebensmittelgruppe mit Sitz in Lenzburg, Schweiz. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf den Schweizer Markt und engagiert sich für die nachhaltige sowie erfolgreiche Weiterentwicklung seiner sieben Tochtergesellschaften. Weitere Informationen finden Sie unter hebafood.ch (

https://www.hebafood.ch/de/?utm_source=chatgpt.com) und traitafina.ch (

https://traitafina.ch/das-familienunternehmen/?utm_source=chatgpt.com).

Über die Veganz Group AG

Die im Jahre 2011 in Berlin gegründete Veganz Group ist ein innovativer Produzent von pflanzenbasierten Lebensmitteln. Zu den Veganz-Marken zählen auch Happy Cheeze, Mililk®, Peas on Earth und OrbiFarm.

Ursprünglich als europäische vegane Supermarktkette gestartet, gelang es Veganz mit einer nachhaltigen Unternehmensphilosophie diesen neuen Wachstumsmarkt aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend in der deutschsprachigen Region zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Süßwaren, Snacks, Milch-, Käse- und Fleischalternativen.

Die Produkte sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht nur im eigenen Online-Shop, sondern auch flächendeckend im Groß- und Einzelhandel verfügbar, u.a. bei Edeka, Rewe, Spar International, Rossmann, dm Deutschland und Transgourmet. Das Sortiment von Veganz wird sukzessive durch hochwertige und innovative Artikel optimiert, während parallel die nachhaltige Wertschöpfungskette kontinuierlich verbessert wird.

Veganz wurde für seine sozialen und ökologischen Auswirkungen mit dem B Corp-Zertifikat ausgezeichnet, vergleicht die Umweltbilanz aller eigenen Produkte mit allen Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum und setzt regelmäßig neue Benchmarks für eine nachhaltige Lebensmittelindustrie.

Aussender: Veganz Group AG

Adresse: An den Kiefern 7, 14974 Ludwigsfelde

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Massimo Garau

Tel.: +49 30 2936378-0

E-Mail: ir@veganz.de

Website: www.veganz.de

ISIN(s): DE000A254NF5 (Anleihe), DE000A3E5ED2 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

