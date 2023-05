Verbinde dich im Urlaub wieder mit der Natur

Wandern und WALDNESS-Erlebnis in der Urlaubswoche am Hochberghaus Resort

Am Hochberghaus Resort im Almtal, im oberösterreichischen Salzkammergut, verbindet WALDNESS die Erholungsuchenden in Ihrem Urlaub auf spezielle Weise wieder mit der Natur. Dabei steht nicht die Modernität eines Wellnesstempels im Mittelpunkt, sondern die wohltuende Wirkung eines besonderen Alpentales, das viele Klimazonen des Waldes, von den Seen bis zu den Felsgipfeln, in sich vereint. Dazu ein passender Rückzugsort im alpinen Ambiente, das Hochberghaus Resort, keine Bettenburg, sondern ein Ort der Ruhe und Natur.

WALDNESS macht den Gästen entspannende und erholsame Erlebnisse an speziellen Naturplätzen des Almtals zugänglich und vermittelt gleichzeitig ein neues Bewusstsein über die Wirkung des Waldes auf Körper, Geist und Seele.

Zusätzlich zu den WALDNESS Aktivitäten von Wandern, Kneippen und Waldschule bietet das umgebende Salzkammergut fast jede Form des sportlichen, kulturellen und erholsamen Vergnügens als Abwechslung.

Daheim genießt der Gast die Waldsauna und die Aroma-Massagen des Mountain-Hideaway, des Hochberghaus Resorts. Großartig ist auch die Küche des Hauses, kulinarisch werden die Gäste mit meisterlich hausgemachten Speisen verwöhnt, selbstverständlich a la Carte, mit großer Auswahl und doch regional.

Entspannung suchende Familien und Naturgenießer werden sich über die Urlaubsangebote des Hochberghauses freuen: Ab 7 Tagen Aufenthalt gibt es einen Wochenrabatt als zusätzliche Motivation zu den WALDNESS Erlebnissen.

Buchungen tel. +43 7616 8477 oder via Buchungsanfrage per E-Mail an info@hochberghaus.at.

Das Hochberghaus Resort ist das erste europäische WALDNESS Resort. Es vereint in WALDNESS die Bergnatur des Almtals mit den modernen Erkenntnissen über die wohltuende Wirkung des Waldes. Sportlich und erholsam. Meisterliche Küche heimischer Speisen.

Kontakt

Hochberghaus GmbH

Hermann Hüthmayr

Kasberg 1

4645 Grünau im Almtal

+43 7616 8477



https://www.hochberghaus.at

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.