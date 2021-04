Verbinden Sie Atlassian Jira und Siemens Polarion

Sie arbeiten in Atlassian Jira® und möchten direkt auf Anforderungen oder andere Artefakte in Siemens Polarion zugreifen, ohne jedes Mal das Tool wechseln zu müssen? Sie arbeiten in Polarion und brauchen direkten Zugriff auf Jira Tickets, ohne Ihre Polarion Umgebung zu verlassen?

Ein entsprechendes Interface zwischen Jira und Polarion, mit automatisierten Interaktionen über die Toolgrenzen hinweg, wäre allein mit Bordmitteln nicht möglich. Oder nur durch massiven Aufwand für die Entwicklung von Add-Ons.

Mit SodiusWillert OSLC Connect for Jira erreichen Sie eine native Integration der Abläufe mit direktem Zugriff auf Jira-Tickets und Polarion-Anforderungen: Ein Connector zwischen beiden Anwendungen, direkt aus Ihrer gewohnten Tool-Umgebung.

> Ohne Jira zu verlassen, haben Sie Zugriff auf die Original-Anforderungen inklusive aller Details und können Verknüpfungen erstellen.

> Wenn Sie mit Polarion arbeiten, sehen Sie Status und Details von Jira-Tickets in Ihrer Polarion-Umgebung.

Verbinden Sie Jira und Polarion für eine nahtlose Durchgängigkeit und Verfolgbarkeit des Engineering Lifecycle.

OSLC Connect™ for Jira ist kompatibel mit:

> IBM® Engineering Lifecycle Management:

– Workflow Management (vormals RTC)

– Test Management (vormals RQM)

– Requirements Management (vormals DOORS Next Generation)

– ReportBuilder (vormals JRS – Jazz Reporting Service)

> IBM DOORS®

> PTC Windchill® (mit OSLC Connect for Windchill)

> SECollab™

> Siemens Polarion®

Die Firma Willert Software Tools ist Reseller von Systems- und Software-Engineering-Tools der Firmen Siemens, IBM und Sparx Systems. Darüber hinaus werden eigene Lösungen entwickelt, die die Standard-Werkzeuge sinnvoll erweitern. “Seamless Integration” von Prozessen, Methoden und Tools ist das übergeordnete Ziel. In diesem Kontext werden auch Beratung, Schulung, Support und Unterstützung bei der Inbetriebnahme geliefert.

