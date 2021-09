Verbinden Sie Ihr Unternehmen mit branchenführenden Dienstleistern

Stibo Systems führt “Connector Gallery” für seine Stammdatenmanagement-Lösungen ein

Stibo Systems, ein weltweit führender Anbieter von Stammdatenmanagement-Lösungen (Master Data Management, MDM), präsentiert eine neue Möglichkeit, die seinen Kunden eine nahtlose Verbindung zu internen und externen Stammdaten bietet: die Connector Gallery. “Die Connector Gallery ist unsere Antwort auf den wachsenden Bedarf an unterschiedliche Unternehmenssysteme, die nahtlos zusammenarbeiten. Zwar war es schon immer einfach, unsere offenen Softwarelösungen mit verschiedenen anderen Systemen und Plattformen zu verbinden, aber jetzt haben wir all diese Optionen an einem Ort. Außerdem haben wir zahlreiche neue Dienste für unsere Kunden hinzugefügt, mit denen sie sich verbinden können”, sagt Doug Kimball, Vice President Solution Strategy von Stibo Systems. “Die Connector Gallery bietet schnellen Zugriff auf Lösungen, Standards oder Technologien von Drittanbietern, mit denen unsere Lösungen Daten austauschen, kommunizieren oder arbeiten. Insgesamt haben unsere Kunden die Möglichkeit, aus 79 Angeboten zu wählen, mit denen sie sich verbinden können. Jeden Monat kommen weitere hinzu, zu denen man leicht direkt über unsere Webseite Zugang erhält.”

Kimball weist darauf hin, dass Nutzer aus Addons und Extensions, Analytics und Content Services wählen können. Außerdem gibt es Angebote für das Customer Relationship Management und Digital Asset Management, zu denen die Galerie Zugang ermöglicht. “Wir bieten ein hohes Maß an Interoperabilität mit anderen Systemen, Anwendungen und Prozessen. Dies ermöglicht unseren Kunden, eine unternehmensweite Master Data Management Governance zu implementieren, auszuführen und zu pflegen. Auf diese Weise können unsere Kunden ein hohes Maß an Datentransparenz zwischen den Systemen erreichen, was ihnen hilft, ein besseres Kundenerlebnis anzubieten”, schließt Doug Kimball.

Stibo Systems bietet Unternehmen innovative Softwarelösungen zur Stammdatenverwaltung und ermöglicht dadurch Datentransparenz. Unsere Lösungen sind weltweit die treibende Kraft hinter zukunftsorientierten Unternehmen, die den strategischen Wert ihrer Stammdaten nutzen. Wir versetzen Firmen in die Lage, das Kundenerlebnis zu verbessern, Innovation und Wachstum voranzutreiben und eine Grundlage für die digitale Transformation zu schaffen. So erhalten Unternehmen die Transparenz, die sie benötigen und wünschen: eine einzige, genaue Sicht auf ihre Stammdaten. Damit können Firmen fundierte Entscheidungen treffen und ihre umfangreichen, ambitionierten Ziele erreichen. Stibo Systems ist eine in Privatbesitz befindliche Tochtergesellschaft der 1794 gegründeten Stibo A/S Gruppe mit Hauptsitz in Aarhus, Dänemark. Mehr unter stibosystems.de.

