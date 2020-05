Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern

Als Zertifizierungsgesellschaft des DIQP, Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. zertifizieren wir im Auftrag verschiedener Unternehmen unter anderem auch die Familienfreundlichkeit in Betrieben nach DIQP Standard.

Wir möchten mit einem gutem Beispiel im Bereich Familienfreundlichkeit vorran gehen und setzen uns für eine familienbewusste Unternehmenskultur ein. Um unsere Maßnahmen für für eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu bewerten, haben wir am Fortschrittsindex Vereinbarkeit teilgenommen.

Der Fortschrittsindex Vereinbarkeit ist ein Angebot des Unternehmensprogramms “Erfolgsfaktor Familie”, mit dem das Bundesfamilienministerium in Kooperation mit Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften eine familienbewusste Arbeitswelt vorantreibt. Ziel ist es, Familienfreundlichkeit zum Markenzeichen der deutschen Wirtschaft zu machen. Der Index wurde gemeinsam mit dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und dem Bundesverband der Personalmanager (BPM) für die betriebliche Praxis entwickelt.

Der Fortschrittsindex hat gemessen, wie innovativ und passgenau unsere Angebote sind und wo wir uns noch verbessern können. “Wir freuen uns über die positive Rückmeldung und werden uns auch in Zukunft für die Steigerung der Familienfreundlichkeit in unserem Unternehmen einsetzen”, sagt der Geschäftsführer der SQC-QualityCert https://www.sqc-cert.de Oliver Scharfenberg. “Gerade im Hinblick auf die Gewinnung zukünftigen Fach- und Führungskräfte gewinnt die Familienfreundlichkeit eines Unternehmens immer mehr an Bedeutung. Gerade in Coronazeiten haben viele Unternehmen erlebt, wie oft eine Homeofficeregelung auch tatsächlich umsetzbar ist, wenn dies von den Beschäftigten gewünscht wird”.

SQC-QualityCert ist seit dem Jahr 2020 Mitglied im Unternehmensnetzwerk “Erfolgsfaktor Familie”, welches bereits mehr als 7.500 Mitglieder zählt. Mit dem Unternehmensprogramm “Erfolgsfaktor Familie” setzt sich das Bundesfamilienministerium zusammen mit den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft (BDA, DIHK, ZDH) und dem DGB dafür ein, Familienfreundlichkeit zu einem Markenzeichen der deutschen Wirtschaft zu machen.

SQC-QualityCert hilft Unternehmen, Fachkräfte zu gewinnen, die Qualität von Waren und Dienstleistungen zu steigern, Kosten zu senken und die Produktivität zu optimieren.

SQC-QualityCert ist die Zertifizierungsgesellschaft des DIQP (Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V.) und bietet Zertifizierungen nach DIQP Standards.

