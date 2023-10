Verge Aero™ präsentiert neue X7™- Drohne

Das integrierte System von Verge Aero. Entwickelt um den Einstieg in die Welt der Drohnen Licht Shows für Betreiber zu erleichtern.

DALLAS, Texas – 4. Oktober 2023 – Verge Aero, die führende Gesamtlösung für Drohnen Show Technologie, präsentierte heute ihre neue Verge Aero™ X7™ Licht Show Drohne. Das UAS ergänzt die Produktreihe von Verge Aero um eine Leistungsstarke und mit modernster Technologie ausgestattete Drohne, um den Einstieg und den Zugang zur ganzheitlichen Drohnen Show Technologie weiter zu vereinfachen. Mit der vollständig integrierten und anwenderfreundlichen Software für die Gestaltung und das Management von Drohnen Licht Shows, sowie der wohl zurzeit attraktivsten Preisgestaltung, wird die Verge Aero X7 die Hürden und das Einstiegslevel für Drohnen Show Anbieter deutlich senken. Sie ermöglicht Einzelpersonen und Unternehmen die Umsetzung von Drohnenshows jeder Größe und Komplexität, zu jeden Anlass. Das Einstiegsangebot für Neukunden ist ab sofort verfügbar.

„Die Mission von Verge Aero ist es, Drohnen Licht Shows allgegenwärtig zu machen. Mit unserer anwenderfreundlichen Show-Design- und Managementsoftware, bietet Verge Aero den Drohnenshow Betreibern eine umfassende Komplett-Lösung zu einem Preis an, der einen großen Durchbruch in der Verfügbarkeit dieser aufregenden und neuen Technology bedeuten kann.“ So Nils Thorjussen, CEO von Verge Aero. „Die Verge Aero X7 repräsentiert den neuesten Stand der Technik und ermöglicht es den immer größer werdenden Bedarf nach Drohnen Licht Shows zu decken. Zeitgleich beseitigt sie die zahlreichen Einstiegshürden, mit denen sich Interessenten bislang konfrontiert sahen und ermöglicht einen leichten Zugang zu dieser Branche.

Wir freuen uns sehr darauf, zu sehen wie die Verge Aero X7 den Markt für Drohnen Licht Shows demokratisieren wird.“

Auf dem diesjährigen UP.Summit, einem Treffen wo die weltweit innovativsten Köpfe zusammenkommen und über die Zukunft der Mobilität beraten, wurde das System nun vorgestellt.

Das Design der X7 wurde speziell für platzsparende Lagerung und Transport entwickelt. Sie bietet modernste Technologie für eine lange Lebensdauer und Leistung. Die X7 verfügt über ein neues Batteriesystem für schnelles Laden und längere Lebensdauer, deutlich präziseres GPS, verbesserten Wind- und Regenwiderstand sowie benutzerfreundliche Verbesserungen an der integrierten Steuersoftware.

Die Verge Aero X7 lässt sich mühelos in jede bereits vorhandene Flotte des Unternehmens mit der Flaggschiff Drohne X1 integrieren und baut auf deren Eigenschaften auf, um ein noch umfangreicheres Showerlebnis zu bieten. Durch die technologischen Neuerungen der X7 kann Verge Aero mit seiner Hardware- und Softwarelösung wesentlich zur Verbesserung des Betriebes und der Arbeitsabläufe beitragen, um einzigartige Leistungsstandards in der Branche zu definieren. Dieses einheitliche und vereinfachte System, reduziert maßgeblich die Betriebskosten und die technischen Anforderungen, die mit anderen Drohnen Show Systemen verbunden sind.

Die X7-Drohnentechnologie wird von Verge Aero’s speziell für Drohnenshows entwickelter Software unterstützt, darunter:

-Verge Aero Design Studio, die fortschrittlichste Design-Software der Branche;

-Verge Aero Flight Control Hub, das Kontrollzentrum für die Flugplanung der eigenen Drohnenflotte;

-Verge Aero’s Skystream-App, die Betreibern Branding-Möglichkeiten bietet und das Publikum durch hochwertige, synchronisierte Audioübertragung auf die Geräte der Zuschauer stärker einbindet.

Alle Verge Aero Kunden erhalten Zugang zu einer digitalen Content-Bibliothek, Kooperationsmöglichkeiten und maßgeschneidertem Support sowie Training, um in jeder Phase des eigenen Könnens sicher und zuverlässig abheben zu können.

Im Rahmen des X7-Launchs bietet das Verge Aero-Team ein Starterpaket für Erstkunden an, die ihr eigenes Drohnenshow-Geschäft beginnen möchten. Das Paket enthält 50 Drohnen und bietet vollen Zugriff auf die Software- und Schulungsmöglichkeiten zur Optimierung der eigenen Drohnenshow-Produktion. Dieses Starterpaket wird zu einem reduzierten Preis angeboten und ist ganz im Sinne der Mission von Verge Aero, die Drohnenshow-Branche zu demokratisieren. Weitere Informationen zur umfassenden Drohnenshow-Lösung von Verge Aero, der X7, finden Sie unter www.verge.aero/systems.

Gegründet im Jahr 2016 von einem engagierten Start-up-Team hat sich Verge Aero als führender Anbieter von Drohnenshow-Technologie etabliert. Mit zahlreichen globalen Erfolgen hat das Unternehmen kontinuierlich die Grenzen dessen erweitert, was möglich ist, und Drohnenshows auf der ganzen Welt präsentiert. Mit maßgeschneiderten Lösungen für Drohnenshows hat Verge Aero die Art und Weise verändert, wie das Publikum Drohnenshows erlebt, und Betreibern auf der ganzen Welt ermöglicht, erfolgreich in die Welt der Drohnenshows einzusteigen. Erfahren Sie mehr unter www.verge.aero

