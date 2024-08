Veröffentlichung des Buchs: „Museumstag – wie Partnerschaft gelingen kann“. Moderne Inspiration für erfüllende Partnerschaften

Museumstag richtet sich nicht nur an Paare, die ihre Partnerschaft auf ein neues, tieferes Niveau heben möchten, sondern auch an Singles. Mithilfe von Fragen, Übungen und Einsichten entwickelt Ralf Stolle einen kraftvollen Ratgeber der eine Kombination aus Anregungen zur Selbstreflexion, persönlichen Entwicklung und für eine erfüllende Partnerschaft bietet. Das Erstlingswerk des Autors beleuchtet die essenziellen Fragen des Lebens und der Liebe und zeigt auf, wie wir durch die Entdeckung unserer inneren Wahrheit erfüllende Partnerschaften führen können. Musuemstag ist eine Einladung, den inneren Frieden zu kultivieren und diesen nach außen zu tragen – sei es in der Partnerschaft oder als Single auf dem Weg zur Selbstfindung.

„Ich bin davon überzeugt, dass tiefe Liebe vor allem dann möglich wird, wenn wir die wichtigste Partnerschaft in unserem Leben – nämlich die zu uns selbst reparieren.“, sagt Ralf Stolle. „In meinem Buch teile ich deshalb nicht nur Geschichten, Fragen und Einsichten zum Nachdenken, sondern auch praktische Übungen. Sie sollen den Lesern helfen, sich selbst besser zu verstehen und so eine tiefere Verbindung zu sich aufzubauen. Dieses Buch ist aus der tiefen Überzeugung entstanden, dass Liebe mehr ist als nur ein Gefühl. Es ist eine bewusste Entscheidung und eine Fähigkeit, die im Alltag Pflege durch innere Arbeit bedarf “ Und so inspiriert und ermutigt es den Leser / die Leserin, ihren eigenen Weg zu gehen und eine starke, positive Wirkung nach außen zu entfalten. Es ist eine Einladung zur Entwicklung eines Lebens, das sowohl inneren Frieden als auch erfüllende Partnerschaften ermöglicht.

Das Buch kann ab sofort im Buchhandel sowie online als Taschenbuch und E-Book bestellt werden. Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf https://führemitdeinemherz.de/muesumstag.

Ralf Stolle, Autor, Game Changer und Motivator, bietet mit seinen inspirierenden Büchern praktische Lebenshilfe.

