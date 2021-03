Versicherungsmakler in Rastatt: Krankenkasse einfach wechseln

Versicherungsmakler in Rastatt: Was ist beim Wechsel der Krankenkasse zu beachten?

RASTATT. Jeder, der in einer gesetzlichen Krankenkasse versichert ist, kann in eine andere Krankenkasse wechseln. Jacqueline Hilgenstock ist Versicherungsmakler in Rastatt und informiert darüber, was bei einem Wechsel zu beachten ist. Als Expertin kann sie eine Krankenkasse empfehlen und über tarifliche Besonderheiten informieren. Für Arbeitnehmer mit einem hohen Einkommen und für Selbstständige ist auch ein Wechsel in die Private Krankenversicherung denkbar.

Versicherungsmakler in Rastatt: Wechsel von der gesetzlichen Krankenkasse in die private Krankenversicherung

Als Versicherungsmakler in Rastatt berät Jacqueline Hilgenstock, was bei einem Wechsel der Krankenkasse zu beachten ist, und hilft bei der Umsetzung. Wer die Krankenkasse wechseln möchte, muss mindestens zwölf Monate lang in einer Krankenkasse versichert gewesen sein. Nach dieser Bindungsfrist ist ein Wechsel jederzeit möglich. Dabei ist eine Kündigungsfrist von zwei Monaten zu beachten. Eine Ausnahme gilt für das Sonderkündigungsrecht bei Beitragserhöhung. Erhöht eine Krankenkasse die Beiträge, können Versicherte auch dann kündigen, wenn sie noch keine zwölf Monate versichert sind. Die Kündigung muss bis zum Ende des Monats erfolgen, zu dem die Beitragserhöhung gilt. Eine Kündigung ist jedoch nur dann möglich, wenn das jährliche Einkommen über der Versicherungspflichtgrenze liegt.

Versicherungsmakler in Rastatt: Was ist wichtig bei der Wahl der privaten Krankenkasse?

Ein Versicherungsmakler kann gemeinsam mit seinem Kunden die geeignete Krankenkasse auswählen. Nicht nur der Beitrag ist ein Auswahlkriterium, Zusatzleistungen können einen höheren Beitrag rechtfertigen wie zum Beispiel der Einschluss von hohen Zahnersatzleistungen, Ein- bzw. Zweibettzimmer mit Chefarztwahl, Kurtagegeld, Tagegeld etc. Auch ein guter Service wie ein Servicetelefon kann ein Kriterium für die Auswahl sein”, schildert Jacqueline Hilgenstock. Als Versicherungsmakler in Rastatt hilft sie bei der Auswahl der richtigen Krankenkasse.

Ihre Finanz- und Versicherungsexpertin: Jacqueline Hilgenstock. Sie haben Fragen zum Thema Vermögensaufbau, Krankenversicherung oder Arbeitskraftabsicherung? Jacqueline Hilgenstock ist seit über 22 Jahren in der Versicherungsbranche tätig. Sie betreut Selbstständige, Angestellte, Freiberufler, sowie Beamte und Dienstanfänger aus dem Raum Baden-Baden und den umliegenden Regionen im Versicherungsbereich und der Vermögensabsicherung.

