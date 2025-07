Vertiefung der Marktpräsenz von CEA in Italien

Am 3. Juli 2025 wurde in Mailand, Italien, eine Werbeveranstaltung für die neu eröffnete Direktflugverbindung „Mailand-Shanghai“ von China Eastern Airlines (im Folgenden als „CEA“) abgehalten, wobei Herr WANG Zhiqing, der Vorstandsvorsitzende von CEA, zugegen war und eine Rede hielt.

„Diese neue Flugverbindung ist nicht nur eine Luftbrücke, die zwei großartige Städte miteinander verbindet“, betonte Herr WANG Zhiqing, „sie trägt auch die große Erwartung der Völker Chinas und Italiens auf intensiveren Austausch und Zusammenarbeit. Wir sind stets bemüht, allen Reisenden eine bequeme, effiziente und komfortable Reise zu bieten, damit jeder Flug zu einem angenehmen Erlebnis wird.“

Während seines Aufenthalts in Italien traf sich Herr WANG Zhiqing zu hochrangigen Gesprächen mit wichtigen Vertretern der italienischen Luftfahrtindustrie, darunter Dr. Salvatore Burrafato, der Vorstandsvorsitzende der GES.A.P. S.p.A. (Verwaltungsgesellschaft des internationalen Flughafens „Falcone Borsellino“ in Palermo), Herr Armando Brunini, der CEO der SEA Group (Società Esercizi Aeroportuali SpA), sowie Herr Luigi Battuello, der CCO der SEA. Im Mittelpunkt der Gespräche standen Kernthemen wie die Gewährleistung des Betriebs dieser neuen Flugverbindung, gemeinsame Marketingmaßnahmen und die koordinierte Unterstützung für den Passagier- und Frachtverkehr. Außerdem lud Herr WANG Zhiqing Partner aus Italien zur Teilnahme am „North Bund International Aviation Forum“ im Oktober dieses Jahres in Shanghai ein, um die Zukunft der Zivilluftfahrtkooperation zwischen China und Italien gemeinsam zu gestalten.

Neben der geschäftlichen Zusammenarbeit stand auch der kulturelle Austausch im Mittelpunkt. Herr WANG Zhiqing traf sich mit Herrn Massimo Bray, dem italienischen Koordinator des Kulturkooperationsmechanismus zwischen Italien und China und Präsidenten des italienischen Enzyklopädischen Instituts Treccani (Istituto della Enciclopedia Italiana – Treccani). Beide Seiten einigten sich darauf, gemeinsam innovative Möglichkeiten zur Verbindung von Kultur und Luftfahrt zu erkunden, beispielsweise durch die Durchführung von Kulturausstellungen an Flughäfen und auf Flügen, die Entwicklung einzigartiger Kulturtourismusrouten, die Förderung des Austauschs zwischen jungen Menschen beider Länder sowie die Bereitstellung professioneller Unterstützung für den grenzüberschreitenden Transport wertvoller Kunstwerke. Nach dem Treffen bezeugten beide Seiten gemeinsam die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung zwischen CEA und dem Treccani-Institut, die eine neue Phase der Zusammenarbeit zwischen den beiden großen Institutionen einläutet.

In den letzten Jahren ist CEA stets bemüht, die „Luftseidenstraße“ zwischen China und Italien auszubauen. Am 26. September 2024 nahm CEA gleichzeitig zwei neue Direktflugverbindungen zwischen Venedig und Shanghai sowie zwischen Mailand und Xi’an in Betrieb. Mit der Inbetriebnahme der neuen Flugverbindung zwischen Mailand und Shanghai betreibt CEA nun fünf Direktflugverbindungen zwischen China und Italien: Rom-Shanghai, Mailand-Shanghai, Venedig-Shanghai, Mailand-Xi’an und Rom-Wenzhou. Damit ist die Anzahl der wöchentlichen Flüge zwischen China und Italien auf 46 gestiegen, was den wirtschaftlichen und kulturellen Austausch zwischen den beiden Ländern erheblich erleichtert.