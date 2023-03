Vertragshilfe24 – Jetzt Fondsgebundene Lebensversicherung rückabwickeln

Vertragshilfe24 empfiehlt die Rückabwicklung einer fondsgebundenen Lebensversicherung. Bei einer Kündigung verlieren Anleger viel Geld.

Die Fondsgebundene Lebensversicherung ist in der Theorie gut durchdacht.

Fondsgebundene Lebensversicherungen lockten in der Vergangenheit mit vergleichsweise hohen Renditen. Möglich war dies durch Anlagen in Investmentfonds. Anders als bei der klassischen Lebensversicherung, die zum größten Teil in Staatsanleihen investiert, ergaben sich so bessere Renditechancen.

Außerdem zahlten die Investmentgesellschaften an die Versicherungen eine Provision. Eine Belohnung dafür, dass die Sparbeiträge bei ihnen investiert wurden.

Auf dem Papier ist das für den Versicherten selbst günstig, denn diese Provisionen senken seinen Kostenanteil. Und im besten Fall ergibt sich ein Überschuss, der dann zwischen Versichertem und Versicherung aufgeteilt wird.

Wer also Sorge vor zu hohen Kosten bei der klassischen Lebensversicherung hatte, schien mit dieser Alternative gut bedient zu sein.

Fondspolicen benachteiligen Verbraucher.

So positiv das Konzept wirkt, so nachteilig wird es in der Praxis für die Versicherten umgesetzt. Das vermutet zumindest die BaFin, die recherchiert hat, ob die Versicherten tatsächlich von den Provisionen profitieren.

Traurige Erkenntnis: Ein Fünftel der Provisionen fließen nicht an die Versicherungsgesellschaft, sondern an den Vermittler der Police.

Damit entgehen den Versicherten nicht nur handfeste finanzielle Vorteile, sie können sich auch nicht sicher sein, dass sie in ihrem Interesse beraten werden.

Denn es liegt auf der Hand, dass einige Vermittler lieber ihre eigenen Einnahmen erhöhen wollen und ihre Empfehlungen entsprechend dem Kunden vortragen.

Was kann man jetzt tun, wenn man einen solchen Vertrag besitzt?

Die meisten Betroffenen tendieren spontan zu einer Kündigung, doch das ist die schlechteste Option.

Vertragshilfe24 rät zur Rückabwicklung der fondsgebundenen Lebensversicherung.

Das Verbraucherportal Vertragshilfe24 stellt klar: Mit einer Kündigung verlieren Betroffene einen großen Teil ihrer Ansprüche.

Die möglichen Probleme für betroffene Verbraucher sind bereits seit längerer Zeit bekannt. Die Vertragshilfe24 selbst hat bereits berichtet.

Doch trotz der Warnung durch die BaFin halten noch immer viele Verbraucher an ihrem Vertrag fest. Das ist verständlich, schließlich wurden große Versprechungen gemacht. Es sollte jedoch in einer gründlichen Prüfung festgestellt werden, ob die gewünschten Auszahlungen tatsächlich zu realisieren sind.

Wer als Verbraucher daraufhin erkennt, dass der Vermittler der größte Gewinner ist und man selbst Geld verliert, hat noch die Chance zu handeln.

Fondsgebundene Lebensversicherung rückabwickeln: Unverbindlich beraten lassen.

Ein professioneller Dienstleister kann in vielen Fällen eine fondsgebundene Lebensversicherung rückabwickeln. Das eröffnet die Möglichkeit, mehr Geld zu erhalten als beim Halten des Vertrages realistisch ist.

Wie eine klassische Rückabwicklung der fondsgebundenen Lebensversicherung abläuft, hat die Vertragshilfe24 hier ausgeführt.

Ob die Voraussetzungen für eine Rückabwicklung gegeben sind, lässt sich beispielsweise mit dem kostenlosen Rechner der Vertragshilfe24 in wenigen Minuten ermitteln:

https://vertragshilfe24.de/

Mehr zum Thema:

https://vertragshilfe24.de/

https://vertragshilfe24.de/fondspolicen-bafin-warnung/

https://vertragshilfe24.de/blog/

Vertragshilfe24 ist ein einzigartiges Onlineportal im deutschsprachigen Raum, das Besitzern von unrentablen Renten- und Lebensversicherungsverträgen die Möglichkeit gibt, diese zu optimalen Konditionen und mit dem geringsten Aufwand rückabzuwickeln.

Firmenkontakt

Konzeptional GmbH

Liane Kirchenstein

Ruessenstrasse 12

6340 Baar

0049-180-5512031



http://www.vertragshilfe24.de

Pressekontakt

Fondswissen Beratung

Jürgen Braatz

Baumeisterstrasse 2

20099 Hamburg

+491725113430



http://www.prbraatz.de